ترامب: إيران بات بلا خيارات، وسيصل إلى "القرار الحاسم"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن النظام في إيران بات بلا خيارات، وأنه سيتعين عليه في نهاية المطاف القبول باتفاق ينهي الحرب المستمرة بين البلدين منذ أربعة أشهر.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الجمعة، أن النظام في إيران بات بلا خيارات، وأنه سيتعين عليه في نهاية المطاف القبول ب اتفاق ينهي ال حرب المستمرة بين البلدين منذ أربعة أشهر، ملوحاً في الوقت ذاته بخيارات بديلة "غير لطيفة" في حال فشل المسار الدبلوماسي.

وفي سلسلة تصريحات صحفية أدلى بها لشبكة "إن بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك بوست"، دافع ترامب عن استراتيجيته العسكرية والسياسية، مشدداً على أن الحرب التي بدأت بضربات أمريكية وإسرائيلية مشتركة كانت ضرورة قصوى لمنع طهران من حيازة سلاح نووي. وقلل الرئيس الأمريكي من شأن الانتقادات التي تطالبه بإنهاء الصراع سريعاً، موضحاً أن إبرام اتفاقيات بهذا الحجم يتطلب وقتاً طويلاً قد يمتد لسنوات.

وفي إطار مقارنته للسرعة التي تدار بها العمليات الحالية بالصراعات التاريخية، قال ترامب: "أنا أتحرك بسرعة كبيرة، فالحرب لم تكمل شهرها الثالث بعد، في حين أن حرب فيتنام استمرت 19 عاماً، ومع ذلك يتساءل الكثيرون: متى ستنتصر؟

". وأشار ترامب إلى وجود ضغوط سياسية داخلية، معتبراً أنه لو كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي لتعامل الجميع مع الجدول الزمني للحرب برضا، لكنه أكد اعتياده على هذه الانتقادات. وفي تقييم النتائج الميدانية لـ"عملية الغضب الملحمي"، أعلن ترامب أن القوات الأمريكية نجحت في تدمير الهيكل الأساسي للجيش الإيراني، مستدركاً بأن طهران لا تزال تحتفظ ببعض القدرات المحدودة من الصواريخ والمقذوفات.

وحول حجم ما تبقى من الترسانة الإيرانية، قال الرئيس الأمريكي: "تمكنا من تدمير معظم مصانع الطائرات المسيرة، ومنصات الإطلاق، ومراكز تصنيع الصواريخ، ووفقاً للتقديرات فإن إيران لا تمتلك حالياً سوى 21 إلى 22 بالمئة فقط من قدراتها الصاروخية السابقة". وفيما يتعلق بالتبعات الاقتصادية والأمنية لإغلاق مضيق هرمز، أعرب ترامب عن تفاؤله بإمكانية إنهاء الأزمة قريباً، مشيراً إلى أنه "من غير المرجح" أن يظل الحصار الأمريكي البحري المفروض على إيران قائماً بحلول عيد العمال (مطلع سبتمبر المقبل).

ومع ذلك، وضع الرئيس الأمريكي لغة صارمة لإنهاء هذا الملف، مؤكداً أنه سيصل قريباً إلى مرحلة اتخاذ "القرار الحاسم" الذي يضع الإدارة الإيرانية بين خيارين هما: "إما توقيع على اتفاق نهائي، أو الذهاب إلى الطريقة الأخرى، والطريقة الأخرى لن تكون لطيفة على الإطلاق". سؤال واحد أنهى المقابلة.. ابنة إيلون ماسك تثير ضجة بردّ فعل مفاجئ عن والدها





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