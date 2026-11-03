AE
Advertisement
Politics

ترامب يعلن عن وقف التمويل السنوي لإسرائيل خلال عام 2024

AlBayanNews#14 in الإمارات العربية المتحدة
ترامب يعلن عن وقف التمويل السنوي لإسرائيل خلال عام 2024
دونالد ترامب · بنيامين نتنياهو · الولايات المتحدة
Advertisement

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إنهاء الدعم المالي السنوي لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار، مؤكداً على أهمية انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً عن نية واشنطن بالتوقف عن تقديم التمويل السنوي ل إسرائيل بحلول نهاية العام الجاري. وقد جاء هذا الإعلان عقب توثيق اتفاق سابق توصل إليه ترامب مع رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو قبل أشهر، ينص على إنهاء هذه التدفقات المالية المحددة.

تفاصيل الاتفاق مع نتنياهو

أكد ترامب خلال مقابلة مع برنامج فوكس آند فريندز على شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة كانت تقدم لإسرائيل مبلغاً قدره 4 مليارات دولار سنوياً. وأوضح أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مفاده أن الولايات المتحدة لن تدفع أي أموال إضافية لإسرائيل بحلول نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم دعم في حال الاحتياج.

Also readأدنوك: نموذج الإمارات للطاقة الثابت والشراكات الذكية تضمن الأمن العالمي

ورجح ترامب اتخاذ هذا القرار بناءً على اعتبار أن إسرائيل أصبحت دولة ناجحة ولا تحتاج إلى هذه المساعدات المالية المباشرة. كما وصف إسرائيل بأنها حليف جيد للولايات المتحدة، مؤكداً أن القرار لا يعني قطع الدعم تماماً بل تنظيمه وفقاً للاتفاق الجديد.

سياق المساعدات والمفاوضات

يخضع التمويل الأمريكي الحالي لإسرائيل بموجب مذكرة تفاهم وُقعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهي سارية حتى عام 2028. تتضمن هذه المذكرة تقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3.8 مليارات دولار سنوياً، مما يجعل إعلان ترامب الأخير تحولاً ملحوظاً في سياسة الدعم المالي المباشر.

Advertisement

من جانبه، كان بنيامين نتنياهو قد صرح في يونيو الماضي أن إسرائيل تعمل على صياغة مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى خفض المساعدات الأمريكية. وأعرب نتنياهو عن رغبته في أن يبدأ التخفيض التدريجي خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهاؤها بالكامل في المستقبل.

التأثير على الانتخابات الإيرانية

بالإضافة إلى الملف الإسرائيلي، تطرق ترامب إلى الملف الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع جبل الفأس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. وأشار إلى أن واشنطن لديها القدرة على تنفيذ مثل هذه الضربة خلال ساعة واحدة فقط في حال اتخاذ القرار.

وصف ترامب الوضع التفاوضي مع إيران بأنه في موقف صعب لطهران، نظراً لانهار اقتصادها ومحدودية قدرتها على إنتاج صواريخ ومسييرات جديدة. وأكد أن الولايات المتحدة تتفاوض مع طهران من موقع قوة مطلقة، كما ذكر أنه يبحث الملف الإيراني بشكل مكثف مع نتنياهو.

استراتيجية ترامب الانتخابية

عقّد ترامب حديثه عن أهمية انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت في اليوم الحالي، واصفاً إياها بأهم الانتخابات في التاريخ الأمريكي. وأشار إلى أنه نجح في إعادة العظمة إلى الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة منع سيطرة اليسار الراديقي على مقاليد الأمور.

Advertisement

وتشهد عملية الاقتراع حالياً مشاركة قياسية، حيث تجاوز عدد الأصوات المبكرة 48 مليون صوت. تسعى إدارة ترامب للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، حيث يملك الجمهوريون الأغلبية فيهما حالياً، وسط قلق من استغلال مرشحين ديمقراطيين مثل عبد السيد في ميشيغان لملف إسرائيل.

AlBayanNews#14 in الإمارات العربية المتحدة

لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا.

دونالد ترامب بنيامين نتنياهو الولايات المتحدة إسرائيل المساعدات العسكرية
Advertisement

More on Politics

See all

الأمم المتحدة تدين وفاة الموظف محمد الشامي لدى الحوثيين في اليمن

الأمم المتحدة تدين بحدة وفاة الموظف محمد الشامي الذي كان محتجزا لدى الحوثيين في اليمن منذ يونيو 2024 وتطالب بتحقق فوري ونشر أسماء جميع المحتجزين.

AlBayanNews

أحدث الأخبار · الإمارات العربية المتحدة

See all
Up nextالأمم المتحدة تدين وفاة الموظف محمد الشامي لدى الحوثيين في اليمن