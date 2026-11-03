ترامب يعلن عن وقف التمويل السنوي لإسرائيل خلال عام 2024

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إنهاء الدعم المالي السنوي لإسرائيل بقيمة 4 مليارات دولار، مؤكداً على أهمية انتخابات التجديد النصفي للولايات المتحدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسمياً عن نية واشنطن بالتوقف عن تقديم التمويل السنوي ل إسرائيل بحلول نهاية العام الجاري. وقد جاء هذا الإعلان عقب توثيق اتفاق سابق توصل إليه ترامب مع رئيس الوزراء ال إسرائيل ي بنيامين نتنياهو قبل أشهر، ينص على إنهاء هذه التدفقات المالية المحددة.

تفاصيل الاتفاق مع نتنياهو

أكد ترامب خلال مقابلة مع برنامج فوكس آند فريندز على شبكة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة كانت تقدم لإسرائيل مبلغاً قدره 4 مليارات دولار سنوياً. وأوضح أنه تم التوصل بالفعل إلى اتفاق مفاده أن الولايات المتحدة لن تدفع أي أموال إضافية لإسرائيل بحلول نهاية العام الحالي، مشيراً إلى أنه يمكن تقديم دعم في حال الاحتياج.

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ورجح ترامب اتخاذ هذا القرار بناءً على اعتبار أن إسرائيل أصبحت دولة ناجحة ولا تحتاج إلى هذه المساعدات المالية المباشرة. كما وصف إسرائيل بأنها حليف جيد للولايات المتحدة، مؤكداً أن القرار لا يعني قطع الدعم تماماً بل تنظيمه وفقاً للاتفاق الجديد.

سياق المساعدات والمفاوضات

يخضع التمويل الأمريكي الحالي لإسرائيل بموجب مذكرة تفاهم وُقعت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، وهي سارية حتى عام 2028. تتضمن هذه المذكرة تقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 3.8 مليارات دولار سنوياً، مما يجعل إعلان ترامب الأخير تحولاً ملحوظاً في سياسة الدعم المالي المباشر.

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من جانبه، كان بنيامين نتنياهو قد صرح في يونيو الماضي أن إسرائيل تعمل على صياغة مذكرة تفاهم جديدة تهدف إلى خفض المساعدات الأمريكية. وأعرب نتنياهو عن رغبته في أن يبدأ التخفيض التدريجي خلال العامين الأخيرين من ولاية ترامب، وصولاً إلى إنهاؤها بالكامل في المستقبل.

التأثير على الانتخابات الإيرانية

بالإضافة إلى الملف الإسرائيلي، تطرق ترامب إلى الملف الإيراني، مؤكداً أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى استهداف موقع جبل الفأس المرتبط بالبرنامج النووي الإيراني. وأشار إلى أن واشنطن لديها القدرة على تنفيذ مثل هذه الضربة خلال ساعة واحدة فقط في حال اتخاذ القرار.

وصف ترامب الوضع التفاوضي مع إيران بأنه في موقف صعب لطهران، نظراً لانهار اقتصادها ومحدودية قدرتها على إنتاج صواريخ ومسييرات جديدة. وأكد أن الولايات المتحدة تتفاوض مع طهران من موقع قوة مطلقة، كما ذكر أنه يبحث الملف الإيراني بشكل مكثف مع نتنياهو.

استراتيجية ترامب الانتخابية

عقّد ترامب حديثه عن أهمية انتخابات التجديد النصفي التي انطلقت في اليوم الحالي، واصفاً إياها بأهم الانتخابات في التاريخ الأمريكي. وأشار إلى أنه نجح في إعادة العظمة إلى الولايات المتحدة، مشدداً على ضرورة منع سيطرة اليسار الراديقي على مقاليد الأمور.

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وتشهد عملية الاقتراع حالياً مشاركة قياسية، حيث تجاوز عدد الأصوات المبكرة 48 مليون صوت. تسعى إدارة ترامب للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، حيث يملك الجمهوريون الأغلبية فيهما حالياً، وسط قلق من استغلال مرشحين ديمقراطيين مثل عبد السيد في ميشيغان لملف إسرائيل.