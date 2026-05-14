ترامب وشي يلتقيان في بكين: شريكان لا خصمين أو مواجهة

في أول زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين منذ عام 2017، التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ في بكين، حيث أكد ترامب على أن علاقته مع نظيره الصيني ستكون أفضل من أي وقت مضى، في حين دعا شي إلى أن تكون الصين وأميركا شريكان لا خصمين، مع التركيز على التعاون والتجارة وزيارة رجال أعمال نافذين.

شلترامب: الصين وأميركا يجب أن تكونا شريكين لا خصمين؛ لقاء بكين ركز على التعاون والتجارة وزيارة ليومين برفقة رجال أعمال نافذين قال الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب إن بلديهما يجب أن يكونا شريكين لا خصمين خلال لقائهما لإجراء محادثات في بكين الخميس.

وقال شي إن التعاون يفيد الجانبين، بينما المواجهة تضر بهما. يجب أن نكون شريكين لا خصمين مضيفا أنه سائل باستقبال ترامب في أول زيارة للرئيس الأميركي إلى الصين منذ العام 2017، فيما العالم أمام مفترق طرق. من جانبه، قال ترامب في الاجتماع الذي يعقد في قاعة الشعب الكبرى في بكين إنه شرف لي أن أكون معكم. إنه شرف لي أن أكون صديقكم، وستكون العلاقة بين الصين والولايات المتحدة أفضل من أي وقت مضى وأضاف أن البلدين سيحظيان بمستقبل رائع.

وصافح شي العديد من المسؤولين الأميركيين من بينهم وزير الدفاع بيتر هيغسيث ووزير الخارجية ماركو روبيو الذي عُرف طيلة حياته المهنية بأنه معارض شرس لبكين. ووقف ترامب وشي في المنتصف بينما عزفت فرقة عسكرية صينية النشيدين الوطنيين الأميركي والصيني مع إطلاق المدافع.

ووصل الرئيس الأميركي إلى الصين في زيارة تستمر ليومين بالطائرة الرئاسية ليل الأربعاء برفقة مجموعة من رجال الأعمال النافذين من بينهم الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جين-سون هوانغ وإيلون ماسك، في مؤشر إلى تركيز ترامب في زيارته على التجارة والأعمال والأعمال. وتُعد هذه الرحلة إلى بكين الأولى لرئيس أميركي منذ نحو عقد، بعد الزيارة التي قام بها ترامب للصين عام 2017 والتي رافقته فيها زوجته ميلانيا، على عكس هذه المرة.

ومساء، يقيم الرئيس الصيني مأدبة عشاء رسمية في القاعة نفسها، وسيزور ترامب معبد السماء التاريخي، وهو موقع مدرج في قائمة التراث العالمي لليونسكو حيث كان أباطرة الصين يصلون من أجل حصاد وفير





