ترامب: دعم القادة للاتفاق مع إيران، وقرار وقف قصفها

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في ختام قمة مجموعة السبع بفرنسا أن كل قادة الدول الذين التقاهم أبدوا سعادتهم باتفاق وقف الحرب مع إيران. وقال ترامب إن الحلفاء أيّدوا الاتفاق مع طهران، وأعتقد أن القادة الإيرانيين سيتصرفون بشكل مختلف تماماً. وقال إن الاتفاق سيوقع قريباً، وربما الخميس أو الجمعة، بعد تقرير لأكسيوس، مضيفاً أني أرى أن قادة إيران الحاليين يثبتون حدوث تغير في النظام الإيراني. كما كشف ترامب أن المناقشات الفنية بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ستبدأ على الفور، وليس لدينا القدرة على الوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب. كما أكد أنه أرسل نسخة من مذكرة التفاهم إلى إسرائيل، وأضاف أن بنيامين نتنياهو ينفعل قليلاً أحياناً، لكنه كان شريكاً جيداً. وشدّد ترامب على أنه إذا لم تنفذ طهران مذكرة التفاهم خلال الـ60 يوماً فسيعود إلى قصفها. وأوضح أن الاتفاق مع إيران مبدئي، وإذا لم يحسنوا التصرف سنسقط عليهم القنابل، واصفاً الاتفاق بأنه رائع، وقوي، ولن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. وأكمل أن لن نستثمر أيّ أموال في إيران، والأنباء عن صندوق بـ300 مليار دولار لإيران غير صحيحة، ومن يريد الاستثمار هناك يمكنه القيام بذلك. وأشاع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه، الأحد، تفاؤلاً بوضع نهاية قريبة للحرب التي أودت بحياة الآلاف، وعطلت الاقتصاد العالمي. ويقول مسؤولون من البلدين، إن مذكرة التفاهم ستمدّد وقف إطلاق النار الهش المعلن في إبريل/ نيسان 60 يوماً أخرى، وستعيد فتح مضيق هرمز.

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء في ختام قمة مجموعة السبع بفرنسا أن كل قادة الدول الذين التقاهم أبدوا سعادتهم ب اتفاق وقف الحرب مع إيران .

وقال ترامب إن الحلفاء أيّدوا الاتفاق مع طهران، وأعتقد أن القادة الإيرانيين سيتصرفون بشكل مختلف تماماً. وقال إن الاتفاق سيوقع قريباً، وربما الخميس أو الجمعة، بعد تقرير لأكسيوس، مضيفاً أني أرى أن قادة إيران الحاليين يثبتون حدوث تغير في النظام الإيراني. كما كشف ترامب أن المناقشات الفنية بشأن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب ستبدأ على الفور، وليس لدينا القدرة على الوصول إلى اليورانيوم الإيراني المخصب.

كما أكد أنه أرسل نسخة من مذكرة التفاهم إلى إسرائيل، وأضاف أن بنيامين نتنياهو ينفعل قليلاً أحياناً، لكنه كان شريكاً جيداً. وشدّد ترامب على أنه إذا لم تنفذ طهران مذكرة التفاهم خلال الـ60 يوماً فسيعود إلى قصفها. وأوضح أن الاتفاق مع إيران مبدئي، وإذا لم يحسنوا التصرف سنسقط عليهم القنابل، واصفاً الاتفاق بأنه رائع، وقوي، ولن يسمح لها بامتلاك سلاح نووي.

وأكمل أن لن نستثمر أيّ أموال في إيران، والأنباء عن صندوق بـ300 مليار دولار لإيران غير صحيحة، ومن يريد الاستثمار هناك يمكنه القيام بذلك. وأشاع الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران الذي أعلن عنه، الأحد، تفاؤلاً بوضع نهاية قريبة للحرب التي أودت بحياة الآلاف، وعطلت الاقتصاد العالمي. ويقول مسؤولون من البلدين، إن مذكرة التفاهم ستمدّد وقف إطلاق النار الهش المعلن في إبريل/ نيسان 60 يوماً أخرى، وستعيد فتح مضيق هرمز.





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دونالد ترامب مجموعة السبع إيران اتفاق وقف الحرب مذكرة التفاهم بنيامين نتنياهو قصف إيران

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