ترامب يصف القيادة الإيرانية بـ "عديمة الذمة" ويرفض الاتفاقيات الشفهية مع طهران

ندد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسياسة الإيرانية ووصف القيادة في طهران بأنها "عديمة الذمة"، مؤكداً رفضه أي تفاهمات غير مكتوبة. كما استنكر بشدة الهجمات على خطوط الشحن في مضيق هرمز، محذراً من تهديدها لأمن الطاقة العالمي.

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب هجوماً على القيادة ال إيران ية، واصفاً إياها بـ "عديمة الذمة"، ومؤكداً أن الشروط والمستندات التي روجت لها طهران مؤخراً عبر وسائل الإعلام لا تمت بصلة إلى الواقع أو إلى ما جرى توثيقه خطياً بين الأطراف المعنية.

وأوضح ترامب، في تصريحات حادة تترقب الأوساط السياسية أبعادها، أن التهديدات الإيرانية الأخيرة للملاحة الدولية قد تجاوزت الخطوط الحمراء، داعياً الإيرانيين إلى مراجعة وتعديل سلوكهم السياسي والعسكري بشكل عاجل. وفي معرض تعليقه على الأنباء المتداولة بشأن بنود تفاهم جديدة، نفى ترامب صحة التسريبات الإيرانية جملة وتفصيلاً، قائلاً: "إن الشروط التي سربتها إيران إلى منصات (الأخبار الكاذبة) لا علاقة لها إطلاقاً بالشروط التي تم الاتفاق عليها كتابةً".

وأضاف في سياق تشكيكه المستمر في النوايا الإيرانية: "لا يوجد شيء اسمه التعامل بصدق ونزاهة مع إيران لأنهم عديمو الذمة"، في إشارة واضحة إلى عدم ثقته في أي تعهدات شفهية أو مناورات دبلوماسية قد تقودها طهران. ولم تقتصر تصريحات ترامب على الجانب السياسي؛ بل تطرق مباشرة إلى التطورات الميدانية الأخيرة في منطقة الخليج العربي، مستنكراً بشدة الهجمات الأخيرة التي استهدفت خطوط الشحن العالمية.

وقال ترامب: "إن هجومهم بطائرات بدون طيار (المسيرات) الليلة الماضية على السفن الهندية المغادرة لمضيق هرمز هو أمر غير مقبول على الإطلاق"، وهو ما يضع الحادثة في سياق تهديد مباشر لأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد الدولية التابعة لدول صديقة. هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيداً متزايداً، حيث تنتقد الولايات المتحدة وحلفاؤها باستمرار النشاطات الإيرانية التي تستهدف Merchant vessels والممرات المائية الحيوية.

ويأتي رفض ترامب للاتفاقيات الشفهية مع طهران ليظهر عمق الخلاف بين الطرفين، فيما يحذر من أن أي تفاهمات مستقبلية يجب أن تكون مبنية على وثائق مكتوبة وموثقة لتجنب أي سوء فهم أو انتهاكات. وتجدر الإشارة إلى أن مضيق هرمز يمر عبره حوالي ثلث النفط المنقول بحراً عالمياً، مما يزيد من حساسية أي هجمات تستهدف السفن في هذه المنطقة الاستراتيجية.

وقد أثارت الهجمات الأخيرة على السفن التجارية مخاوف واسعة النطاق بين الدول المستوردة للنفط والشركات العالمية للشحن، ما دفع العديد من الجهات إلى الدعوة لضمان أمان الممرات البحرية. في المقابل، ترفض إيران consistently هذه الاتهامات وتعتبرها ذرائع للتدخل الخارجي، مؤكدة على سيادتها وحقها في الدفاع عن مصالحها. لكن المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والدول الأوروبية، يصر على ضرورة احترام القوانين الدولية وضمان حرية الملاحة.

ولهذا السبب، فإن تصريحات ترامب تعكس موقفاً صارماً قد يؤثر على مسار المحادثات المحتملة بين البلدين، كما أنها تضع إيران أمام خيارات صعبة إما التكيف مع المطالب الدولية أو مواجهة عواقب دبلوماسية واقتصادية إضافية. في الوقت نفسه، يتابع الحلفاء التقليديون لواشنطن في المنطقة، مثل السعودية والإمارات، هذه التطورات عن كثب، حيث تعتمد اقتصاداتهم على استقرار إمدادات الطاقة وأمن الممرات البحرية. وبالتالي، فإن أي تصعيد قد يؤثر سلباً على الأسواق العالمية للطاقة ويزيد من حدة التوترات الاقتصادية.

ومن المهم ملاحظة أن هذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب إيران بشدة، فقد اشتهر بموقفه المتشدد تجاه طهران خلال فترة رئاسته، بما في ذلك فرض عقوبات قاسية وانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. لذلك، فإن هذه التصريحات الجديدة تعيد إلى الأذهان سياساته السابقة وتشير إلى احتمال عودة سياسة "الضغط القصوى" إذا عاد إلى البيت الأبيض.

في الختام، يمكن القول إن الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران تتطلب حلاً دبلوماسياً شاملاً يأخذ في الاعتبار مخاوف الأمن الإقليمي والعالمي، مع التأكيد على أهمية الحوار البناء والشفافية لتجنب أي不负责任的 الأعمال التي يمكن أن تعرض استقرار المنطقة للخطر





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