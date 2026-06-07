ترامب ينهِ مقابلة NBC بعد طلب المذيعة دليل تزوير 2020 واتّهامها بالتحيز

في لقاء حاد على برنامج "ميت ذا برس"، يهاجم الرئيس السابق ترامب شبكة إن بي سي ويصف الانتخابات الأمريكية عام 2020 بأنها زُورَت، متجاهلًا طلب المذيعة كريستين ويلكر لإثبات ذلك، كما يدافع عن صندوق مكافحة التسلح البالغ 1.8 مليار دولار ويثير جدلًا حول تعويض مرتكبي هجمات 6 يناير.

أنهى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حديثه على قناة إن بي سي مع مذيعة برنامج "ميت ذا برس" كريستين ويلكر بعد أن طالبتها بتقديم دليل يثبت تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

جاءت ردود فعل ترامب حادة ومشحونة باتهامات موجهة إلى الشبكة الإعلامية، التي وصفها بأنها "منحازة ومضللة"، واستخدم لغة انتقائية لانتقاد قنوات الأخبار الكبرى مثل أي بي سي، سي بي اس، سي إن إن. خلال المداخلة، أظهر ترامب انزعاجه بصورة متزايدة عندما حاولت ويلكر استدعاء أي دليل ملموس على تزوير الأصوات في ولاية كاليفورنيا، وأشارت إلى أن الإجراءات الانتخابية في الولاية لا تزال جارية بسبب تدفق بطاقات الاقتراع البريدية.

رد الرئيس بأنه لا يملك أي دليل سوى ما يراه "هائلًا"، معتبرًا أن الانتخابات الأمريكية "شبيهة باختبارات دول العالم الثالث" وأنها "فاسدة"، فيما وصف الصحافة الأمريكية بالفساد والتحيز





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ترامب إن بي سي تزوير الانتخابات صندوق مكافحة التسلح هجوم 6 يناير

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