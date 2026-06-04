ترامب يترشح لتجسيد شخصية جيمس بوند

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة ساخرة لنفسه متقمصا شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند على منصته. ويأتي ذلك بعد إعلان استوديوهات "أمازون إم جي إم" عن بدء البحث رسميا عن ممثل جديد لتجسيد شخصية جيمس بوند.

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب صورة ساخرة لنفسه متقمصا شخصية العميل البريطاني الشهير جيمس بوند على منصته. يذكر أن ترامب لديه تاريخ طويل من المقارنات الإيجابية بين نفسه وشخصيات شهيرة.

وفي أحدث منشوراته، استخدم ترامب صورة أرشيفية له عندما كان أصغر سنا، واقفا أمام مرآة متقطعة، وأرفقها بعبارة: "ترامب 007". وبعد إعلان استوديوهات "أمازون إم جي إم" عن بدء البحث رسميا عن ممثل جديد لتجسيد شخصية جيمس بوند خلفا لدانيال كريغ، سارعت الصفحة الرسمية للبيت الأبيض إلى ترشيح ترامب للقيام بالدور على سبيل المزاح.

وتم نشر صورة ساخرة أخرى على الحساب الرسمي للبيت الأبيض في مايو الماضي، تظهر الرئيس مرتديا بدلة رسمية ويحمل مسدسا مزودا بكاتم للصوت، على هيئة مستوحاة من أفلام جيمس بوند. وفي منشورات أخرى على منصته، نشر ترامب صورة قديمة تجمعه مع نجمة البوب الراحلة ويتني هيوستن دون توضيح سبب ذلك





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