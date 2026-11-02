تراجع المؤشر نيكاي الياباني بفعل ضعف كيوكسيا مع تعويض طوكيو إلكترون

انخفض المؤشر نيكاي الياباني 0.33% ليغلق عند 63081.86 نقطة بفعل هبوط سهم كيوكسيا، بينما دعمت طوكيو إلكترون وباناسونيك السوق بمكاسب قوية.

شهد المؤشر نيكاي الياباني تراجعاً طفيفاً في ختام تداولات يوم الاثنين، وسط مزيج من الضغوط الناتجة عن ضعف أداء شركة كيوكسيا والمكاسب التي حققتها شركات تقنية أخرى. وقد أغلق المؤشر الشهير انخفاضاً بنسبة 0.33% عند مستوى 63081.86 نقطة، في حين هوى المؤشر الأوسع نطاقاً توبكس بنسبة 0.88% مسجلاً 3930.28 نقطة. جاء هذا الانخفاض تماشياً مع الاتجاهات السلبية التي شهدتها أسواق الأسهم العالمية، خاصة بعد انخفاض بورصة وول ستريت خلال الأسبوع الماضي، مما أثر على معنويات المستثمرين في آسيا.

تأثير ضعف كيوكسيا على المؤشر نيكاي

تمثل سهم شركة كيوكسيا، المصنعة الرائدة لرقائق الذاكرة، أكبر عامل ضغط سلبي على أداء المؤشر نيكاي خلال جلسة يوم الاثنين. وقد هوى سهم كيوكسيا بنسبة كبيرة وصلت إلى 15.78%، وهو ما يعكس خيبة أمل المستثمرين عقب صدور أرباح الشركة للربع المنتهي في ديسمبر، والتي لم تتوافق مع التوقعات المرتفعة. وقد أشار كازواكي شيمادا، كبير محللي استراتيجيات السوق في إيواي كوزمو سكيوريتيز، إلى أن عوامل سلبية متعددة ساهمت في هذا التراجع، من بينها النتائج المالية الضعيفة لشركة كيوكسيا والأداء الهزيل لبورصة وول ستريت.

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دعم طوكيو إلكترون وباناسونيك للسوق

على الرغم من الضغوط السلبية، إلا أن مكاسب بعض الشركات ذات التوقعات القوية حدت من حجم الخسائر الإجمالية للمؤشر. وقفز سهم شركة طوكيو elektron بنسبة 5.16% بعد أن أعلنت شركة معدات صناعة الرقائق الإلكترونية عن توقعات قوية. حيث توقعت الشركة أن يرتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50%، متجاوزة بذلك توقعات المحللين الماليين بشكل ملحوظ. وقد ساعد هذا الخبر الإيجابي في استقرار جزء كبير من التداولات ودعم ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا.

إلى جانب ذلك، ارتفع سهم شركة باناسونيك هولدنجز بنسبة 5.41% بعد أن رفعت الشركة المصنعة للأجهزة المنزلية والمنتجات الصناعية توقعاتها للأرباح التشغيلية للسنة بأكملها. وقد بلغ هذا الرفع في التوقعات نسبة 20%، ليصل إلى 710 مليارات ين، ما يعادل 4.51 مليارات دولار. جاءت هذه الزيادة مدعومة بمجموعة من العوامل، أبرزها الطلب المرتفع والمتزايد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، الذي جاء أقوى من المتوقع، مما عزز من ربحية باناسونيك وموقعها التنافسي في السوق.

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أداء قطاع البنوك والتداولات العامة

في المقابل، شهد قطاع البنوك تراجعات طفيفة، حيث انخفضت أسهم بنوك كبرى بنحو 2% لكل منها. وتشمل هذه الانخفاضات سهم مجموعة ميتسوبيشي يو. إف.جيه المالية، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية، ومجموعة ميزوهو المالية، مما يعكس بعض الحذر في التعامل مع القطاع المالي ضمن السياق العام للتقلبات. وقد ساهمت هذه الحركة في موازنة بعض المكاسب التي حققها قطاع التكنولوجيا، مما أدى إلى هبوط المؤشر العام في ختام الجلسة.

وبحسب الإحصائيات الصادرة عن بورصة طوكيو، من بين أكثر من 1500 سهم جرت تداولها في السوق الرئيسية، ارتفع 32% منها فقط، في حين انخفض 65% من الأسهم المتداولة. وبقى 2% من الأسهم دون تغيير يذكر، مما يشير إلى هيمنة الاتجاه الهبوطي العام على معظم الأسهم. ويعكس هذا التوزيع الواسع للانخفاضات مدى انتشار المخاوف الاستثمارية، رغم وجود نقاط إيجابية متمثلة في أداء بعض عمالقة التقنية الذين نجحوا في تجاوز التوقعات.

باختصار، يظهر تحليل جلسة يوم الاثنين أن المؤشر نيكاي الياباني يعاني من توترات بين الضغوط الناتجة عن نتائج الشركات التقنية الضعيفة والمكاسب المحدودة للشركات الأخرى. يبقى المؤشر نيكاي وحالة السوق الياباني قيد المتابعة الدقيقة من قبل المستثمرين المحليين والدوليين، في ظل ترقبهم لقرارات البنوك المركزية وتطورات الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تبدو محورية في تحديد مسار الأرباح المستقبلية للشركات الكبرى.