تراجع الجنيه السوداني يهدد بإغلاق المخابز وانتشار المجاعة

تجاوز سعر أردب الذرة مليوني جنيه وجوال الدقيق 200 ألف جنيه في السودان، مما يهدد بإغلاق المخابز وتصاعد أزمة المجاعة وسط تدهور قيمة العملة.

يحذر تقرير صادر عن جهة سودانية اليوم الأحد من تفاقم أزمة المجاعة الخطيرة داخل البلاد، حيث يتوقع إغلاق العديد من المخابز بسبب ارتفاع الأسعار الجذري للمواد الأساسية. جاء هذا التحذير عقب تجاوز سعر أردب الذرة حاجز المليونين جنيه سوداني، كما ارتفع سعر جوال الدقيق ليصل إلى 200 ألف جنيه، مما يضع ضغوطاً هائلة على الأسر والقطاع الخبز.

تجاوز أسعار الذرة والمشتقات حاجز المليون

أفاد موقع صحيح السودان بنقله عن متعاملين في سوق المحاصيل ببورصة مدينة القضارف أن سعر أردب الذرة تجاوز فعلياً حاجز المليونين جنيه سوداني. يأتي هذا الارتفاع في ظل عجز السلطات المحلية والوطنية عن شراء المحصول من المزارعين بسعر تركيزي يغطي تكاليف الإنتاج ويحقق عائداً مجزياً لهم. هذا الفشل في دعم المزارعين يعزز المخاوف من أن يتحول الوضع إلى مجاعة شاملة تضرب مختلف أنحاء البلاد.

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انهيار قيمة الجنيه وسوق القضارف

يواجه المزارعون والتجار في السوق الأكبر للمحاصيل الزراعية في القضارف حالة ركود وكساد حادة، نتيجة للتراجع المستمر والمفاجئ في قيمة الجنيه السوداني أمام العملات الأجنبية الأخرى. يشهد سعر الجنيه هذا التراجع المطرد وغير المسبق منذ اندلاع الحرب في عام 2023، مما أدى إلى مضاعفة أسعاره بشكل دراماتيكي مقابل الدولار الأمريكي. هذا التدهور النقدي ينعكس سلباً على القوة الشرائية للمواطنين ويحد من قدرة القطاع الزراعي على الاستمرار.

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خطر إغلاق المخابز وارتفاع تكلفة الخبز

في السياق نفسه، تسجل أسعار الدقيق ارتفاعاً مستمراً لم يسبق له مثيل، حيث وصل سعر جوال الدقيق الواحد إلى 200 ألف جنيه سوداني حتى صباح اليوم. يتسبب هذا الارتفاع الصاروخي في تخوفات كبيرة من عدم قدرة أصحاب الأفران والمخابز على شراء الكميات الكافية من الدقيق لمواصلة الإنتاج. من المتوقع بشدة أن تغلق كثير من الأفران أبوابها أمام المواطنين خلال الفترة القريبة المقبلة نتيجة لارتفاع كلفة صناعة الخبز التي لم تعد مجدية مالياً.

الدمار الإنساني والصراع المستمر

يخوض السودان حرباً مدمرة منذ أبريل 2023، وقد أودى هذا الصراع الدامي بحياة نحو 59 ألف شخص على الأقل، وتسبب في نزوح أكثر من 13 مليون آخرين عن ديارهم. دفع الدمار الهائل في البنية التحتية والخدمات أجزاء كثيرة من السودان إلى حافة المجاعة، مما يجعل الوضع الإنساني في أسوأ حالاته التاريخية. يحتاج أكثر من 30 مليون شخص حالياً إلى مساعدات إنسانية عاجلة للحفاظ على حياتهم وسط هذا الوضع المتدهور.