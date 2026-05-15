تراجعت المؤشرات اليابانية في آخر جلسات الأسبوع بضغط عمليات جني أرباح شركات التكنولوجيا التي حققت ارتفاعات كبيرة. وانخفض المؤشر نيكاي 2%، أو حوالي 1245 نقطة، ليغلق الجمعة عند 61409.29 نقطة، بعد أن سجل مكاسب في بداية الجلسة وصلت إلى 0.9 %. وهوت أسهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.9 % لتكبد المؤشر أكبر الخسائر بواقع 544 نقطة. كما تراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، ذات الثقل على المؤشر، 1.8 %. وانخفض سهم فوجيكورا 7.4 % مواصلاً الخسائر بعد أن هوى 19 % الخميس عقب توقعات أرباح مخيبة للآمال من الشركة المصنعة لكابلات مراكز البيانات.

وهوت أسهم شركة أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 7.9 % لتكبد المؤشر أكبر الخسائر بواقع 544 نقطة. كما تراجعت أسهم شركة طوكيو إلكترون، ذات الثقل على المؤشر، 1.8 %. وانخفض سهم فوجيكورا 7.4 % مواصلاً الخسائر بعد أن هوى 19 % الخميس عقب توقعات أرباح مخيبة للآمال من الشركة المصنعة لكابلات مراكز البيانات. وحصل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً على دعم من الأداء القوي لأسهم شركات الطاقة وشركات صناعة السيارات، إذ ارتفعت أسهم إينيوس 5.4 % عقب نتائج إيجابية للشركة.

⁠وقفزت أسهم هوندا 8.3 %، مواصلة مكاسبها التي حققتها أمس الخميس عندما تعهدت بتوزيع ما لا يقل عن 800 مليار ين (5.1 مليارات دولار) على المساهمين على مدى ثلاث سنوات. وقال واتارو أكياما، محلل الأسهم في نومورا، إنه مقارنة مع المؤشر نيكاي «برز المؤشر توبكس هذا الأسبوع» خلال ذروة موسم إعلان نتائج الشركات إذ «تؤدي تقارير الأرباح إلى بعض التقلبات في السوق». وانخفض 121 سهماً وارتفع 99 من إجمالي 225 سهماً على المؤشر نيكاي، بينما استقر 5 أسهم دون تغيير





