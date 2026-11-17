شهدت الأسواق الرقمية انخفاضاً واسعاً في أسعار البيتكوين والإيثريوم وغيرها، مدفوعة بسحب صناديق الاستثمار المتداولة وتحولات السياسات النقدية الأمريكية، مما يثير مخاوف المستثمرين حول استمرارية التراجع.

شهدت الأسواق العالمية للعملات المشفرة في تعاملات يوم الثلاثاء انخفاضاً ملحوظا وشاملا في قيمتها، مما يعكس حالة من التذبذب والقلق لدى المستثمرين على مختلف الأصعدة.

كان السبب الرئيسي لهذا التراجع هو استمرار عملية السحوبات من صناديق الاستثمار المتداولة المربوطة بالعملة الرقمية الرئيسية بيتكوين، والتي بلغت ذروتها في اليوم السابع على التوالي من السحب المتواصل. وقد سجلت هذه الصناديق خروجا صافيا للنقد بقيمة تقارب 185 مليون دولار، وفقاً لبيانات موثقة من منصة تتبع البيانات المالية سوسوفاليو. وقد كان لبيتكوين نصيب الأسد من هذا الانخفاض، حيث سجلت هبوطا نسبته 1.2% لتصل إلى مستوى 64210 دولار أمريكي.

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تباين أداء العملات الرقمية وسط التراجع العام

وفي الوقت نفسه، تزامن هذا التراجع مع انخفاض قيمة عملة الإيثريوم بنسبة 1.4% لتسجل 1792 دولاراً، وهبوط دوجكوين بنسبة 1.3% لتستقر عند 0.0586 دولار. وعلى الرغم من هذا الاتجاه الهابط العام، شهدت عملة سولانا أداءً مختلفا نسبيا حيث ارتفعت بنسبة 1.5% لتصل إلى 72.43 دولار، مما يعكس تفاوت التأثيرات بين العملات المختلفة في السوق الرقمي. تأتي هذه الموجة الهبوطية وسط ضغط متزايد على الأسواق الرقمية الناتج عن تحول سياسات البنوك المركزية وتوقعات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة.

فقد عززت البيانات التضخمية الأخيرة وحركة الاحتياطي الفيدرالي المخاوف لدى المستثمرين من استمرار فترة التشديد النقدي لفترة أطول مما كان متوقعاً. هذا الوضع أدى إلى تحويل استراتيجيات الاستثمار المؤسسي وصناديق التحوط نحو الأدوات ذات الدخل الثابت الأكثر أماناً، مثل السندات الحكومية، على حساب الأصول عالية المخاطر كالعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة عالمياً والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية في تقليص شهية المخاطفة لدى كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات الكبرى.

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هذا المزيج من العوامل أدى إلى ظهور موجات بيعية متتالية، مما زاد من حدة التقلبات السعرية على منصات التداول العالمية، وتزامن ذلك مع تراجع ملحوظ في السيولة المتاحة في كل من العقود الآجلة والأسواق الفورية للعملات المشفرة. ويشير المحللون الماليون والخبراء في الأسواق إلى أن استمرار هذه السحوبات المؤسسية ليس مجرد حركة عشوائية، بل يعكس مرحلة إعادة تسعير شاملة للمخاطر في الأسواق المالية العالمية.

تحولات استراتيجية المحافظ الاستثمارية نحو السندات

حيث تتجه المحافظ الاستثمارية الكبرى نحو تسييل جزء من أصولها الرقمية المرتفعة المخاطر بهدف التحوط ضد تقلبات السيولة المحتملة واستغلال ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل. ويرى خبراء الاقتصاد المالي أن هذه الانخفاضات الحالية ربما تمثل اختباراً حقيقياً ومستقراً لمستويات الدعم الفنية الرئيسية لعملة بيتكوين. ويؤكدون أن أي كسر مستدام ومستمر لمستوى الدعم عند 64 ألف دولار قد يفتح الباب أمام موجة أوسع نطاقاً لجني الأرباح من قبل المستثمرين الذين ينفذون أوامر البيع.

ومن الناحية الأخرى، يظل التعافي المحتمل والأسعار المستقبلية رهناً بعودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين، واستقرار البيانات الاقتصادية الكلية القادمة من الولايات المتحدة في الفترة القادمة، مما سيحدد المسار النهائي للأسواق في الأشهر المقبلة.