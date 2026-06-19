تراجع أسعار النفط مع عودة ناقلات عبر هرمز وتفاقم التوترات في لبنان

انعكست توقعات بزيادة الإمدادات النفطية عقب اتفاق أمريكي-إيراني على تراجع الأسعار، رغم استمرار التوتر في لبنان الذي يضيف عنصر شك إلى السوق.

شهدت أسواق النفط تراجعاً ملحوظاً في أسعار النفط يوم الجمعة، مع تصاعد توقعات بعودة كميات كبيرة من الإمدادات إلى السوق العالمية بعد أن شرعت عدة ناقلات بعبور مضيق هرمز في أعقاب توقيع اتفاق مؤقت بين الولايات المتحدة وإيران.

يأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر في لبنان، حيث حذر نائب الرئيس الأمريكي جيه. دي فانس إسرائيل من توجيه أي هجمات جديدة إلى حزب الله، ما أعاد تشكيل توقعات المستثمرين حول صمود اتفاق وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران. ويُعتقد أن تصريحات نائب الرئيس الأمريكية قد أعادت عنصر الشك إلى السوق، حيث أشار الشريك في شركة أجين كابيتال، جون كيلدوف، إلى أن أي اضطراب بسيط قد ينتج عنه رد فعل قوي في أسواق الطاقة.

في سياق متصل، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 30 سنتاً، أي ما يعادل 0.38% لتستقر عند 79.85 دولار للبرميل في يوم الخميس، في حين هبط خام غرب تكساس (WTI) بنزول 19 سنتاً، أو 0.25%، ليغلق عند 76.60 دولار. ومع بداية جلسة التداول المبكرة للجمعة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتاً، أي 0.68%، لتُسجَّل عند 78.31 دولار للبرميل. من المتوقع أن ينتهي عقد يوليو، وهو أقرب تاريخ استحقاق للسلع، يوم الاثنين المقبل.

وقد وصل الانخفاض إلى أدنى مستوياته منذ أوائل مارس الماضي، بعد عبور عدد من الناقلات التي تحمل ما مجموعه ستة ملايين برميل من النفط السعودي عبر المضيق، وذلك بعد ساعات من توقيع الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، للاتفاق مع إيران لإنهاء التوترات بين البلدين. المحللون يتوقعون أن يسهم الاتفاق الحالي في ضخ أكثر من 85 مليون برميل من النفط العالق في الخليج إلى أسواق العالم، إضافة إلى رفع العقوبات الأمريكية عن النفط الإيراني، ما سيضيف كميات إضافية إلى الإمدادات المتاحة.

وأوضح تيم ووترر، كبير محللي السوق في شركة كيه. سي. إم، أن المتعاملين ما زالوا ينتظرون أدلة قاطعة تثبت أن حركة الناقلات عبر مضيق هرمز عادت إلى طبيعتها قبل اتخاذ خطوات جريئة للانخفاض الإضافي في الأسعار. وأضاف أن استمرار الشكوك سيبقى عائقاً أمام حدوث هبوط كبير في الأسعار حتى تصبح حركة الناقلات منتظمة مرة أخرى.

قبل الصراع، كان ما يقرب من خُمس إمدادات النفط والغاز المسال العالمية يمر عبر المضيق، ومن المتوقع أن تعود التجارة إلى نسقها الطبيعي في الأشهر القليلة المقبلة إذا صمد الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. في ضوء هذه المعطيات، يبقى السوق متقلباً بين توقعات توسع الإمدادات وتخفيف التوترات الإقليمية، في حين تظل المخاوف من تقويض أي تقدم في وقف إطلاق النار تأخذ أحياناً حيز الصدارة وتؤثر على توجهات المستثمرين.

وقد يشكل الاستقرار المستقبلي في منطقة البحر الأحمر ومضيق هرمز عاملًا حاسمًا في تحديد مسار أسعار النفط العالمية خلال النصف الثاني من العام





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