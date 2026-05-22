تراجع طفيف لمؤشرات الأسهم الإماراتية وسط تدفقات نقدية بـ 8.8 مليار درهم وحذر جيوسياسي

شهدت أسواق أبوظبي ودبي تراجعاً محدوداً في مؤشراتها الأسبوعية نتيجة التوترات الجيوسياسية، رغم الحفاظ على مستويات سيولة عالية وتوجه المستثمرين المحليين والخليجيين نحو الشراء مقابل عمليات بيع من الأجانب.

أنهت الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة تداولات الأسبوع الحالي على تراجع طفيف في مؤشراتها الرئيسية، وذلك في ظل حالة من الحذر الشديد وعدم اليقين التي سيطرت على توجهات المستثمرين والمضاربين على حد سواء.

وقد جاء هذا التراجع نتيجة لغياب المحفزات الاقتصادية المباشرة وتزايد المخاوف المرتبطة بالظروف الجيوسياسية المتقلبة التي تشهدها المنطقة، مما دفع الكثير من المتداولين إلى تبني استراتيجية الانتظار والترقب قبل اتخاذ قرارات استثمارية كبرى. ورغم هذا التراجع في المؤشرات، إلا أن الأسواق حافظت على مستويات سيولة قوية للغاية، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتداولات نحو 8.8 مليار درهم، وهو ما يشير إلى أن الرغبة في الاستثمار لا تزال قائمة، ولكنها تتسم بالحذر في اختيار الأسهم القيادية التي توفر حماية أكبر في ظل التقلبات الحالية.

وبالنظر إلى تفاصيل أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد سجل المؤشر تراجعاً بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 9658.2 نقطة، حيث توزعت السيولة في هذا السوق بواقع 5.13 مليار درهم. وقد شهد القطاع المالي تبايناً ملحوظاً، حيث حقق بنك رأس الخيمة مكاسب قوية بنسبة 5.5% ليصل إلى 8.6 درهم، كما ارتفع سهم تو بوينت زيرو بنسبة 3.96%، في حين شهدت أسهم أخرى مثل بنك أبوظبي التجاري تراجعاً بنسبة 2.75%.

أما في قطاع العقارات، فقد برز سهم إشراق بارتفاع قدره 2.95%، وسهم الدار العقارية بنسبة 0.52%، بينما تراجع سهم مدن القابضة بنسبة 0.67%. وفيما يخص القطاع الصناعي، فقد حقق سهم آيبيكس نمواً بنسبة 3.37%، بينما تراجع سهم إمستيل بنسبة 2.56%. وفي قطاع الطاقة، سجل سهم دانة غاز ارتفاعاً بنسبة 5%، بينما هبط سهم إن إم دي سي إنيرجي بنسبة 2.4%.

أما التكنولوجيا فقد كانت الأكثر تذبذباً، حيث قفز سهم سبيس 42 بنسبة 8.23%، بينما شهد سهم فينكس كروب هبوطاً حاداً بنسبة 12.28%. وفي المقابل، شهد سوق دبي المالي تراجعاً بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 5692.82 نقطة، مع تدفقات نقدية بلغت 3.66 مليار درهم. وقد تأثر المؤشر بشكل مباشر بنزول مجموعة من الأسهم القيادية، خاصة في قطاع العقارات حيث تراجع سهم تيكوم بنسبة 7.9% وإعمار العقارية بنسبة 1.54%.

وفي القطاع المالي، ارتفعت أسهم مصرف عجمان بنسبة 1.43% ودبي الإسلامي بنسبة 0.97%، بينما تراجع سهم أملاك بنسبة 6.67%. أما في قطاع الصناعة، فقد سجل سهم تاكسي دبي ارتفاعاً بنسبة 1%، بينما تراجع سهم سالك بنسبة 3.2%. ومن الجدير بالذكر أن سهم دبي للمرطبات كان النجم الأبرز في سوق دبي بارتفاعه بنسبة 10.7%، تلاه سهم طلبات بنسبة 10.5%، مما يعكس اهتمام المستثمرين بقطاعات الاستهلاك والخدمات اللوجستية.

أما فيما يتعلق بتوزيع السيولة، فقد تصدر سهم ألفاظبي المشهد في سوق أبوظبي بجذب 491.3 مليون درهم، يليه بنك أبوظبي التجاري بـ 445.3 مليون درهم. وفي سوق دبي، استحوذ سهم إعمار العقارية على الحصة الأكبر من السيولة بقيمة وصلت إلى 1.3 مليار درهم، مما يؤكد مكانته كأحد أهم الأسهم الجاذبة لرؤوس الأموال.

وبتحليل التداولات حسب الجنسيات، ظهر تباين واضح في التوجهات، حيث اتجه المستثمرون المواطنون والخليجيون نحو الشراء في كلا السوقين، حيث سجل المواطنون في دبي وحدها محصلة شراء تجاوزت 334.4 مليون درهم، بينما اتجه المستثمرون الأجانب نحو البيع بصافي استثمار تجاوز 400 مليون درهم في سوق دبي، وبواقع 343.17 مليون درهم في سوق أبوظبي، وهو ما يفسر الضغط البيعي الذي أدى إلى التراجع الطفيف في المؤشرات العامة رغم قوة السيولة المحلية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

الأسهم الإماراتية سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي السيولة النقدية الاستثمار في الإمارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

تونس: نسبة الإقبال في الانتخابات البرلمانية 8.8% | صحيفة الخليجأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت السبت بلغت 8.8 % فقط

Read more »

ميكروويف لاسلكي يشحن الهواتف | صحيفة الخليجكشفت شركة «ماكيتا» اليابانية النقاب عن ميكروويف «MW001G» اللاسلكي وقابل لإعادة الشحن، يزن (8.8 كجم)، ويمكن نقله إلى أي مكان.rn

Read more »

علي المطوع: 8.8 مليارات درهم قيمة 839 وقفاً في دبيكشف علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، عن ارتفاع عدد الأوقاف العقارية والمالية في المؤسسة إلى 839 وقفاً بقيمة إجمالية 8 مليارات و800 مليون درهم، مشيراً إلى أن هناك نحو 439 واقفاً، منهم 130 نساءً، و25 شركة. صحيفة_البيان

Read more »

«الاقتصاد»: 8.8% نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركاتكشفت وزارة الاقتصاد أن نسبة تمثيل المرأة في مجالس إدارات الشركات ارتفعت من 3.5% عام 2020 لتصل إلى 8.8% خلال عام 2022.وقال وزير الاقتصاد، عبدالله بن طوق المري، إن «دولة الإمارات تمتلك تجربة رائدة في تمكين المرأة، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة، والنابع م

Read more »

8.8 مليار درهم سوق الهواتف الذكية في الإماراتأسهمت عودة الطلب على إصدارات الهواتف الذكية الجديدة في دولة الإمارات...

Read more »

مجموعة الإمارات تستثمر 8.8 مليارات درهم في طائرات ومرافق ومعدات جديدةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »