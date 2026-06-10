تراجع المؤشرات اليابانية بفعل توترات الشرق الأوسط وضغوط الفائدة

انخفضت المؤشرات الرئيسية في بورصة طوكيو يوم الأربعاء بسبب تجدد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط ومخاوف تشديد السياسة النقدية، مما دفع المستثمرين إلى البيع في أسهم قطاع التكنولوجيا.

شهدت الأسواق المالية اليابانية انخفاضا ملحوظا يوم الأربعاء نتيجة تجدد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، مما دفع المستثمرين إلى التراجع عن الأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا، بسبب مخاوف تشديد السياسة النقدية.

وأغلق المؤشر نيكاي 225 القياسي عند 64179.27 نقطة، مسجلا تراجعا بنسبة 1.89% بعد ارتفاعه 2.1% في الجلسة السابقة. كما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا بنسبة 1.25% ليصل إلى 3847.60 نقطة. وتأتي هذه التراجعات في أعقاب غارات شنتها الولايات المتحدة على إيران ردا على إسقاط طائرة هليكوبتر عسكرية، مما زاد من عدم اليقين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق في المنطقة.

وقد أظهرت البيانات أن أزمة الخليج أدت إلى تسارع وتيرة التضخم في أسعار الجملة اليابانية إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، مما زاد من الضغوط على عائدات السندات المحلية. وأشار واتارو أكياما، محلل الأسهم في نومورا سيكيوريتيز، إلى أن الخسائر تركزت على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات، حيث دفع التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط والضغوط الصعودية على أسعار الفائدة اليابانية المستثمرين إلى التركيز أكثر على التقييمات النسبية.

وأضاف أن انخفاض المؤشر توبكس كان محدودا نسبيا مقارنة بنيكاي debido إلى هيكلته المختلفة التي لا تهيمن عليها أسهم التكنولوجيا. وقد انخفضت 126 سهما مقابل ارتفاع 99 سهما على نيكاي، وسجلت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر الخسائر، مثل تايو يودن التي هوى سهمها 12.9%، وفوروكاوا إلكتريك بتراجع 11.7%، وسوميتومو إلكتريك بنفس النسبة. كما انخفض سهم نينتندو بنسبة 6.76% بعد عرض ترويجي مخيب لآمال المستثمرين لأحدث إصدارات ألعاب الفيديو.

من ناحية أخرى، شهدت بعض الأسهم ارتفاعا، حيث تصدرت شركة التطوير العقاري ميتسوبيشي إستيت أكبر الرابحين على المؤشر نيكاي بزيادة 5.2%، تليها شركة أورينتال لاند المشغلة لمدينة طوكيو ديزني لاند بارتفاع 4.3%، وشركة سكرين هولدنجز صعدت 4.2%. وتعكس هذه التحركات المختلطة استجابة المستثمرين للتطورات الجيوسياسية والتغييرات في توقعات التضخم وأسعار الفائدة، مع تحول الاهتمام نحو القطاعات ذات التقييمات الجذابة نسبيا في ظل الظروف الحالية





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