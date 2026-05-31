تراجعت الإدارة الأميركية عن قرارها بإلزام طالبي الإقامة الدائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم

تراجعت الإدارة الأميركية عن قرارها المعلن في 22 مايو والذي كان يقضي بإلزام الساعين للحصول على إقامة دائمة (جرين كارد) تقديم طلباتهم في بلدانهم، وذلك بعد استياء شعبي. وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن الإجراءات الجديدة لن تُطبَّق في نهاية المطاف على جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة "غرين كارد"، بل "على أساس كل حالة على حدة".

وأفادت وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن قضايا الهجرة، بأن الإجراءات الجديدة لن تُطبَّق في نهاية المطاف على جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة "غرين كارد". وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات "كانت مجرد تذكير للموظفين باستخدام سلطتهم التقديرية" لاشتراط مغادرة المتقدمين أراضي الولايات المتحدة من أجل تقديم طلباتهم، من عدمه. وجاء في بيان للوزارة تلقّته وكالة فرانس برس أن هذا الإجراء الجديد "يجدّد التأكيد على السياسة والقانون الراسخين منذ زمن طويل".

وأضاف البيان أن "الرئيس يواصل إعطاء الأولوية لهجرة تعزّز أميركا ثقافيّاً واجتماعيّاً وماليّاً، وتحول في الوقت نفسه دون هجرة جماعية من دول العالم الثالث التي تضر ببلدنا وبالأميركيين"





