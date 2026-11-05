تراجعات حادة في أسعار العملات الرقمية وسط مخاوف تنظيمية أمريكية

سجلت البيتكوين والإيثريوم انخفاضا كبيرا في تعاملات الخميس بسبب مخاوف المستثمرين من تشديد التشريعات الأمريكية ودعم الديمقراطيين للكونغرس، مما أثار ضغوط بيع واسعة في السوق.

شهدت أسواق العملات الرقمية تعاملا هادئا على نحو غير معتاد يوم الخميس، حيث سجلت جميع الفئات الرئيسية من الأصول تراجعاً ملحوظا في قيمتها، مدفوعة بموجة مبيعات واسعة النطاق امتدت عبر السوق بأكمله. تعكس هذه الحركة السعرية القلق المتزايد لدى المستثمرين والمحللين بشأن البيئة التنظيمية المتغيرة في الولايات المتحدة، حيث بدأت المخاوف من تأثير النتائج السياسية المحلية على قطاع التكنولوجيا المالية والأصول المشفرة في الظهور بوضوح أكبر.

تراجع بيتكوين وإيثريوم بفعل المخاوف التنظيمية

أسهمت المخاوف المستمرة من أن تؤدي السيطرة المتوقعة للحزب الديمقراطي على الكونغرس الأمريكي إلى إبطاء أو حتى تعطيل التشريعات التي كانت تدعم نمو قطاع الأصول الرقمية بشكل مباشر، في دفع الأسعار نحو الهبوط. بالإضافة إلى ذلك، ساهم الخوف من احتمال فرض رقابة تنظيمية أكثر صرامة على شركات التداول والتقنيات المرتبطة بالعملات المشفرة، في تقليص معنويات المتداولين وتوسيع نطاق الخسائر المالية.

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أرقام خسائر البيتكوين والإيثريوم وسولانا

شهدت سوق البيتكوين موجة بيع حادة أدت إلى انخفاض سعر العملة بنسبة تبلغ 4.49 بالمائة خلال جلسة الخميس، لتسجل سعراً عند 76,485.93 دولارا، مما يعني فقدان العملة لقيمة قدرها 3,591.78 دولاراً من قيمتها الإجمالية خلال فترة التداول القصيرة. وفي الوقت نفسه، شهدت عملة الإيثريوم تراجعا أكبر في نسبة الخسائر، حيث انخفض سعرها بنسبة 6.36 بالمائة ليصل إلى 2,261.34 دولاراً، مسجلاً انخفاضا مقداره 153.62 دولارا.

كما امتدت موجة الانخفاض لتشمل عملة سولانا، التي هبطت بنسبة 3.96 بالمائة لتسجل سعراً عند 90.96 دولاراً بعد أن سجلت خسائر بلغت 3.75 دولاراً خلال الجلسة. استمر الخط الهبوطي ليشمل العملات البديلة أيضاً، حيث سجلت دوج كوين تراجعا بنسبة 5.63 بالمائة لتصل إلى 0.0724 دولار، متراجعة بمقدار 0.0043 دولار. وفي سياق متصل، انخفضت عملة إكس آر بي (XRP) بنسبة 3.73 بالمائة إلى 1.25 دولار، بخسارة قدرها 0.05 دولار، مما يؤكد عمق التأثير السلبي على مختلف فئات السوق.

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مواقف مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي

يراقب المستثمرون عن كثب التصريحات الصادرة عن مسؤولي البنك الفيدرالي الأمريكي، خاصة في ظل توقعات توماس باركين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، بضرورة مواصلة رفع أسعار الفائدة لمواجهة التحديات المستمرة المتمثلة في التضخم المرتفع. ومع ذلك، أبرز باركين عدم يقينه التام بشأن الحجم المستقبلي لزيادات أسعار الفائدة أو وتيرة تنفيذها في الفترة القادمة، مما يضيف طبقة إضافية من الغموض والتقلبات المحتملة في السوق.

توقعات سوق العمل الأمريكي وتأثيرها المباشر

ترقب الأسواق بوضوح إصدار تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يسعى المتداولون لاستكشاف آفاق سوق العمل الأمريكية ومدى قدرتها على دعم الاقتصاد. تتوقع التوقعات العامة أن يضيف الاقتصاد الأمريكي نحو 59 ألف وظيفة جديدة خلال شهر أكتوبر، وهو مؤشر قد يلعب دوراً محورياً في توجيه قرارات السياسة النقدية القادمة وتأثيرها المباشر على أسواق المال العالمية بما فيها العملات الرقمية.