المؤشرات الأوروبية تهبط مع تشديد أمريكا القيود على تصدير الرقائق الذكية للصين، مما يضغط على قطاع التكنولوجيا وشركات مثل إنفيديا وإنفنيون.

تراجعت المؤشرات الرئيسية في الأسواق الأوروبية خلال تداولات الثلاثاء، في خطوة تعكس حالة من التذبذب والقلق بين المستثمرين. جاء هذا الانخفاض في ظل ضغوط متزايدة يواجهها قطاع التكنولوجيا العالمية، نتيجة التشديد الأمريكي الأخير على قيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين. أدت هذه الإجراءات إلى تعزيز الروح الانكماشية في الأسواق، حيث تراجعت مخاطر المخاطفة على نطاق واسع. وقد سجل المؤشر الأوروبي الرئيسي ستوكس 600 انخفاضاً بنسبة 0.64 في المئة ليسجل مستوى 658.07 نقطة عند الساعة 0809 بتوقيت جرينتش.

تداعيات قيود واشنطن على رقائق الذكاء الاصطناعي

يأتي هذا التراجع في الأسعار مباشرة بعد إعلان واشنطن فرض حظر جديد يهدف إلى منع الصين من الوصول إلى الشرائح المتطورة التي تنتجها شركات رائدة مثل إنفيديا. تستهدف القاعدة الجديدة بشكل محدد شحن الرقائق المتقدمة إلى مراكز البيانات الموجودة في دول مثل تايلاند وماليزيا. كانت هذه المرافق قد استخدمها رجال الأعمال الصينيون سابقاً للحصول على القوة الحاسوبية الهائلة اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من حملة أوسع لمنع التقدم التكنولوجي الصيني في مجالات الحوسبة المتقدمة.

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انتظار أرباح إنفيديا واستقالة جنسن هوانج

تواجه أسواق الأسهم العالمية موجة حادة من عمليات البيع للأسهم المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي مؤخراً. يركز المستثمرون الأنظار الآن على إعلان أرباح شركة الرقائق الأمريكية العملاقة إنفيديا، والتي أصبحت محور الأزمة الحالية في القطاع. جاءت هذه الفترة من الترقب بعد استقالة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانج بشكل مفاجئ، مما أضاف طبقة أخرى من الغموض وعدم اليقين. بالإضافة إلى ذلك، تترقب الأسواق أيضاً الطرح العام الأولي لأسهم شركة أنثروبيك لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي خلال هذا الأسبوع.

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سقوط أسهم التكنولوجيا والخدمات المالية

لم يكن قطاع التكنولوجيا وحده المتأثر، حيث انخفضت أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بشكل ملحوظ. تدهور سهم شركة إنفنيون بنسبة 0.5 في المئة، بينما هوى سهم شركة إيه.إس.إم.إل بنسبة 1.32 في المئة. في القطاع المصرفي، سجل سهم دويتشه بنك انهياراً حاداً بنسبة 5.04 في المئة. جاء هذا السقوط نتيجة سلسلة من التقارير الإعلامية المستندة إلى وثائق مسربة كشفت عن تعاملات للبنك مع عملاء نافذين، من بينهم رجل الأعمال الروسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإضافة إلى جيفري إبستين.

تأثيرات وول ستريت والأسواق الآسيوية

يعكس تراجع المؤشرات الأوروبية الامتداد الطبيعي للتخوفات التي بدأت في الأسواق الأمريكية والآسيوية في الأيام السابقة. أغلقت وول ستريت يوم الاثنين على انخفاض حاد، وهو الاتجاه نفسه الذي شهدته الأسواق الآسيوية بعد الإعلان عن القيود الأمريكية الجديدة. تعكس هذه الديناميكية ترابط الأسواق المالية العالمي، حيث تنتقل صدمات الثقة بسرعة عبر القارات. يستمر المستثمرون في مراقبة التطورات بدقة، في انتظار أي إشارات إضافية حول فعالية هذه القيود وتفاعل الصين معها.