تراجع أسعار النفط بفعل آمال وقف الحرب وبيانات المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط عالمياً بعد تقدم في المحادثات بين إسرائيل ولبنان لوقف إطلاق النار وبيانات أمريكية تُظهر تراجعاً أكبر من المتوقع في مخزونات الخام، بينما وافق مجلس النواب الأمريكي على قرار يحد من صلاحيات ترامب بشأن الحرب مع إيران.

تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد تعزيز اتفاق إسرائيل و لبنان على تنفيذ وقف إطلاق النار بينهما الآمال في التوصل إلى اتفاق أوسع نطاقا لإنهاء الحرب الأمريكية ال إسرائيل ية مع إيران ، في وقت أقر فيه مجلس النواب الأمريكي قرارا يهدف إلى تقليص صلاحيات الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا أو 0.69 بالمئة إلى 97.14 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0015 بتوقيت جرينتش، في حين هبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 62 سنتا أو 0.65 بالمئة إلى 95.4 دولاراً. وفي الولايات المتحدة، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون أمس الأربعاء على قرار يمنع ترامب من مواصلة الحرب ضد إيران.

وحتى يدخل القرار حيز التنفيذ، سيحتاج لموافقة مجلس الشيوخ وأغلبية الثلثين في المجلسين من أجل أن يتسنى تجاوز حق النقض الذي من شبه المؤكد أن ترامب سيستخدمه. في غضون ذلك، ذكرت إدارة معلومات الطاقة أمس الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت ثمانية ملايين برميل إلى 433.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 مايو. وكان المحللون قد توقعوا في استطلاع لرويترز انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل





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