تراجع أسهم أمريكا بعد تثبيت الفائدة وارتفاع أوروبا بفضل اتفاق الشرق الأوسط

تحولت الأسهم الأمريكية إلى التراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة رغم قوة البيانات الاقتصادية، بينما صعدت الأسهم الأوروبية مدعومة باتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط وبيانات تضخم متباينة.

تحولت الأسهم الأمريكية إلى التراجع يوم الأربعاء بعد أن beganت الجلسة بارتفاع، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي within النطاق بين 3.50% و3.75%، وهو ما كان متوافقًا مع توقعات السوق.

ويومئذٍ، عقد المجلس أول اجتماع تحت رئاسة كيفن وارش، الرئيس الجديد، ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وجاء القرار بالإجماع خلال الاجتماع، مع تأكيد الأعضاء على التزامهم الحفاظ على احتياطيات كافية في النظام المصرفي. وقد أشادوا بقوة النمو الاقتصادي الأمريكي رغم حالة عدم اليقين الناتجة جزئيًا عن الصراع في الشرق الأوسط، مؤكدين أن الإنتاجية والاستثمار الرأسمالي يسيران في مسار نمو قوي.

خلال التعاملات، انخفض مؤشر داو جونز Surprisingly بمقدار 16 نقطة أو 0.03%، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بحوالي 30 نقطة أو 0.42% ليصل إلى 7479 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.34% إلى 26281 نقطة. ومن بين أبرز المت throwersers، سهم شركة سبيس إكس الذي فقد جزءًا من الزخم الذي دفعه للارتفاع بنحو 40% منذ الطرح العام الأولي يوم الجمعة الماضي.

انخفض السهم المدرج في ناسداك بنسبة 4.43% إلى 192.87 دولارًا، بعد أن تراجع سابقًا في الجلسة إلى 190.51 دولارًا، أي بنسبة 5.6%. ونتيجة لذلك، انخفضت القيمة السوقية للشركة إلى 2.546 تريليون دولار، مما جعلها تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر الشركات المدرجة في العالم بعد أن كانت في الخامس أمس. يواصل المستثمرون المراهنة على قدرة الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، على تحقيق نمو قوي على المدى الطويل، خاصة بعد تلميحه إلى إمكانية وصول الإيرادات إلى تريليون دولار بحلول عام 2030.

ومع ذلك، يثير التقييم المرتفع للشركة تساؤلات حول قدرتها على تبرير هذه التقييمات، لا سيما وأنها سجلت خسارة صافية بلغت 4.9 مليارات دولار في عام 2025، بالإضافة إلى خسائر قدرها 4.28 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2026. في المقابل، أغلقت الأسهم الأوروبية مرتفعة يوم الأربعاء، حيث قام المستثمرون بتقييم الآفاق الاقتصادية للقارة العجوز بعد الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2% في قراءة مايو النهائية، مقابل 3% في أبريل، مما يتماشى مع التقديرات الأولية وتوقعات المحللين. وفي المملكة المتحدة، استقر معدل التضخم عند 2.8%، خلافًا للتوقعات بأن يتسارع إلى 3%، لكنه يظل أعلى من الهدف البالغ 2%设定 من قبل بنك إنجلترا، والذي من المقرر أن يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة اليوم الخميس.

تأتي هذه التطورات فيما تتركز الأضواء على سويسرا، حيث من المقرر أن تقام مراسم توقيع مذكرة التفاهم التي توصلت إليها الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل. וברוח التفاؤل الإقليمي، أغلق مؤشر ستوكس يوروب 600 مرتفعًا بنحو 3 نقاط أو 0.52%، وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 14 نقطة أو 0.14% ليغلق عند 10508 نقاط، كما زاد مؤشر داكس الألماني 24 نقطة أو 0.10% إلى 24934 نقطة.

بينما كان المؤشر الفرنسي كاك 40 الاستثناء، حيث انخفض 16 نقطة أو 0.20% إلى 8340 نقطة





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

أسهم أمريكا مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كيفن وارش داو جونز ناسداك سبيس إكس إيلون ماسك الأسهم الأوروبية منطقة اليورو التضخم الاتفاق الأمريكي الإيراني مضيق هرمز

United States Latest News, United States Headlines