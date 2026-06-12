تراجع أسعار النفط تحت 90 دولاراً بعد إلغاء ترامب ضربات على إيران

انخفاض الأسعار الأسبوعية لبرنت ويوتاici مع استمرار التوترات في مضيق هرمز.

هبطت أسعار النفط بشكل ملحوظ 그러나ها تحت حاجز 90 دولاراً للبرميل خلال جلسة التداولات يوم الجمعة، مسجلة تراجعاً إضافياً بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلغاء خططه لشن ضربات عسكرية على إيران .

جاء هذا التطور ليخفف من حدة التوترات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة بعد سلسلة من الأحداث المتصاعدة خلال الأسبوع الماضي، بما في ذلك تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز. عقب الإعلان عن إلغاء الضربات، انخفضت عقود خام برنت الآجلة إلى 89.17 دولار للبرميل، مسجلة هبوطاً بنسبة 1.3 بالمئة، بينما تراجع الخام الأمريكي (WTI) إلى 86.48 دولار. وعلى الصعيد الأسبوعي، خسر خام برنت نحو 4.2 بالمئة وال kWTI 4.4 بالمئة، مما يعكس تأثير التهدئة السياسية على الأسواق.

وكانت الأسعار قد ارتفعت سابقاً بسبب مخاوف من تعطيل إمدادات النفط، خاصة بعد تهديد إيران بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد ممراً حيوياً لشحنات النفط العالمية. مع ذلك، أشار محللون إلى أن توترات المنطقة لم تهدأ بالكامل، وأن أي تصعيد جديد قد يدفع الأسعار للارتفاع مرة أخرى، خاصةً أن سعر النفط لا يزال فوق80 دولاراً، مما يحافظ على عوامل المخاطرة في السوق





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