تراجع طفيف لأسعار الذهب في مصر بمقدار 5 جنيهات مع توقعات إيجابية

انخفضت أسعار الذهب في مصر صباح يوم الخميس 4 يونيو 2026 بشكل طفيف، حيث تراجع عيار 21 بمقدار 5 جنيهات ليصل إلى 6610 جنيهاً للبيع و6580 للشراء. يأتي هذا التراجع وسط تذبذب عالمي وتوقعات إيجابية بارتفاع الأونصة إلى 5700-6900 دولار بنهاية العام.

شهدت أسعار ال ذهب في مصر ، صباح اليوم الخميس الموافق 4 يونيو 2026، تراجعاً طفيفاً بمتوسط 5 جنيهات للجرام، بعد تذبذبها بين الصعود والهبوط خلال التعاملات السابقة.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصري، نحو 6610 جنيهات للبيع و6580 جنيهاً للشراء. كما انخفض عيار 24 إلى 7554 جنيهاً للبيع و7520 جنيهاً للشراء، وعيار 18 إلى 5666 جنيهاً للبيع و5640 جنيهاً للشراء. وسجلت أونصة الذهب العالمية 4468 دولاراً للبيع و4467.5 دولاراً للشراء، بما يعادل 231803 و231777 جنيهاً مصرياً على التوالي. ويأتي هذا التراجع في ظل حالة من الترقب في الأسواق العالمية والمحلية، حيث يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة وتطورات السياسة النقدية.

على الصعيد العالمي، تشهد أسواق الذهب تذبذبات حادة نتيجة تصاعد عوامل اقتصادية وسياسية أثرت في تدفقات المستثمرين نحو المعدن النفيس. وأكدت تقارير السوق أن ارتفاع التضخم عزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن لحفظ القيمة، إذ لجأ المستثمرون إليه لتقليل تآكل القوة الشرائية للأموال النقدية. ومع بداية العام الجديد، تمسك بنك جولدمان ساكس بتوقعاته حول وصول سعر الأونصة إلى نحو 5700 دولار بحلول ديسمبر 2026، رغم اقتراب الذهب من تلك القيمة بشكل مؤقت قبل نهاية يناير.

فيما رأى خبراء دويتشه بنك أن سعر 6900 دولار للأونصة سيكون أكثر انسجاماً مع أداء المعدن الأصفر خلال العامين الماضيين. وتوقع محللون في سوسيتيه جنرال أن يبلغ الذهب 6 آلاف دولار للأونصة بنهاية العام الحالي، معتبرين أن هذا تقدير متحفظ. ويظل تأثير الدولار وتوقعات أسعار الفائدة العامل الأكثر تأثيراً في اتجاه أسعار الذهب العالمية خلال الأشهر المقبلة.

في ظل هذه التقلبات، يوصي المحللون باتباع استراتيجية شراء تدريجية للذهب لتقليل أثر التذبذبات اليومية، مع تحديد الأهداف الاستثمارية بدقة سواء كانت للادخار طويل الأجل أو المضاربة قصيرة المدى. كما ينصحون بعدم البيع العشوائي للمعدن النفيس إلا عند الحاجة الفعلية للسيولة، نظراً لاستمرار التوقعات الإيجابية لأسعاره. ويؤكد الخبراء أن الذهب يظل ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي، لكن يجب مراقبة تحركات الدولار وأسعار الفائدة عن كثب.

كما يشيرون إلى أن المستثمرين المصريين يمكنهم الاستفادة من الانخفاضات الطفيفة لشراء الذهب تدريجياً، خاصة مع استمرار الضغوط التضخمية العالمية والمحلية التي تدعم ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. ويبقى السؤال الأهم: هل ستواصل أسعار الذهب مسارها الصاعد رغم التصحيحات الحالية؟ الإجابة تعتمد على قرارات البنوك المركزية الكبرى وتطورات الأوضاع الجيوسياسية التي قد تدفع المعدن الأصفر لمستويات قياسية جديدة





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