انخفض مؤشر الدولار الأمريكي عن أعلى مستوياته منذ أبريل 2025 مع تحسن ثقة المستثمرين وتراجع توقعات رفع الفائدة بشكل حاد من قبل الفيدرالي.

شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً عن أعلى مستوياته المسجلة منذ أكثر من عام ونصف العام، وذلك مع انطلاق عمليات التداول في الأسواق الآسيوية يوم الاثنين. جاء هذا الانخفاض نتيجة مباشرة لتحسن معنويات المستثمرين وتعافي ثقتهم، بعد موجة البيع الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الأسبوع الماضي. كما ساهمت هذه الحركة السعرية في تراجع توقعات المتداولين بشأن احتمال قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بشكل كبير في اجتماعه المقرر عقده الشهر المقبل.

تحركات عملات رئيسية ومؤشر الدولار

ارتفع اليورو بمقدار 0.1 إلى مستوى 1.0974 دولار، في حين سجل الدولار الأسترالي زيادة بنسبة 0.2 بالمئة ليصل إلى 0.6629 دولار. واستقر الجنيه الإسترليني عند مستوى 1.3091 دولار، بينما تم تداول الدولار النيوزيلندي عند سعر 0.5474 دولار. وفي تعاملات أخرى، ارتفع الدولار بنسبة 0.2 بالمئة مقابل الين الياباني إلى مستوى 158.63 ينا، مع تراجع الطلب على العملة اليابانية كملاذ آمن في ظل تحسن الأجواء المخاطرة.

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استقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة مكونة من ست عملات رئيسية عند مستوى 103.80. وقد سجل المؤشر هذا المستوى متراجعا عن أعلى مستوياته التي تم الوصول إليها في شهر أبريل 2025. يعكس هذا الاستقرار النسبي في المؤشر تغيرا في ديناميكيات السوق حيث بدأت المخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية بالابتعاد.

توقعات المحللين ودور الفيدرالي

صرح إيريك روبرتسون، رئيس الأبحاث العالمية لأسعار الصرف والفائدة والائتمان في بنك ستاندرد تشارترد بدبي، بأن التوقعات تشير إلى استمرار أداء الدولار الأمريكي بقوة. وأشار روبرتسون إلى مجموعة من العوامل الداعمة تشمل فروق أسعار الفائدة، ومؤشرات المكاسب القوية في الإنتاجية داخل الاقتصاد الأمريكي، بالإضافة إلى انخفاض المخاطر السياسية النسبية مقارنة بدول أخرى مثل فرنسا.

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أضاف خبير البنك البريطاني أنه إذا زاد الميل العالمي لتجنب المخاطر، فمن المتوقع أن يستفيد الدولار الأمريكي أيضاً كعملة ملاذ آمن. وبعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسواق الأسبوع الماضي، يبدو الآن أن الإجراءات الصارمة التي كان يتوقعها البعض من جانب البنك المركزي الأمريكي لمكافحة التضخم قد أصبحت غير واردة في القريب العاجل.

أثر السوق على العملات الرقمية

تأثرت أسواق العملات الرقمية بالتقلبات السابقة، حيث تراجعت عن الارتفاع الذي حققته بعد الهبوط الحاد الذي وقع يوم الجمعة. نزلت عملة بتكوين بنسبة 0.1 بالمئة إلى مستوى 60795.03 دولار، بينما انخفض سعر عملة إيثر بنسبة 0.2 بالمئة إلى 1714.96 دولار. يعكس هذا التراجع في القيمة استمرار التحوط من المخاطر في قطاع الأصول الرقمية الناشئة.