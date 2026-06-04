تراجع أسعار النفط مع آمال وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان وتوترات الولايات المتحدة وإيران

انخفض برنت إلى 97.14 دولار للبرميل وخام غرب تكساس إلى 95.4 دولار، بعد تحسن الآمال بشأن وقف القتال بين إسرائيل ولبنان وتدخلات السياسة الأمريكية للحد من صلاحيات ترامب في أي عمليات ضد إيران، مع انخفاض المخزونات الأمريكية للنفط بمقدار 8 ملايين برميل.

شهدت أسواق النفط تراجعا ملحوظا في جلسة يوم الخميس بعد أن ارتفعت الآمال بشأن وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، ما أعطى انطباعا بإمكانية توسيع المفاوضات لتشمل انتهاء النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

ارتفع سعر برنت إلى 97.14 دولار للبرميل، أي انخفاض قدره 0.69 بالمئة، بينما انخفض سعر خام غرب تكساس إلى 95.4 دولار للبرميل بانخفاض قدره 0.65 بالمئة. يأتي هذا الانخفاض بعد ارتفاع ملحوظ للنفطين بنحو 2 بالمئة في اليوم السابق، حيث كان ارتفاعهما مدفوعا بتجدد الأعمال القتالية في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات إيرانية على قاعدة عسكرية كويتية وإطلاق ضربات جوية أمريكية قرب مضيق هرمز.

في الوقت نفسه، تصاعدت الضغوط السياسية داخل الولايات المتحدة، حيث أصدر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قرارا يحد من صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في توجيه أي عمليات عسكرية ضد إيران. وعلى الرغم من أن القرار يتطلب موافقة مجلس الشيوخ وإجماع ثلثي أعضاء كلا المجلسين لتجاوز حق النقض المتوقع من ترامب، إلا أن هذا الإجراء يعكس توجهاً واضحا للكونغرس نحو ضبط سياسات الحرب الخارجية.

وقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن خطوط الاتصال بين طهران وواشنطن لا تزال مفتوحة، لكنه أشار إلى أن المفاوضات لم تحقق تقدما ملموسا حتى الآن، وأن الجانبين يدرسان المسودات المتبادلة. من جانب آخر، أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام تراجعت بمقدار ثمانية ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 29 مايو، لتصل إلى 433.7 مليون برميل، وهو انخفاض يفوق توقعات استطلاع رويترز الذي كان يتوقع انخفاضا قدره أربعة ملايين برميل فقط.

هذا الانخفاض الكبير يعكس تأثير التوترات الجيوسياسية على مستويات المخزون، ويؤكد أن السوق يستجيب بسرعة لتغيرات الأوضاع السياسية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، سجل قطاع الأعمال الخاص في الولايات المتحدة 122 ألف وظيفة جديدة في شهر مايو، ما يضيف جانباً إيجابيا إلى المشهد الاقتصادي الأمريكي في ظل التحديات الجيوسياسية





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النفط إسرائيل-لبنان الولايات المتحدة-إيران مخزونات النفط السوق المالية

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مؤشرات إيجابية في السلامة المالية للجهاز المصرفي الإماراتيأبوظبي في 5 ديسمبر / وام / استمر الأداء العام للقطاع المصرفي إيجابيا خلال الربع الثالث من عام 2019. ولا تزال البنوك العاملة في الإمارات تتمتع برسملة جيدة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.7 % وشريحة رأس المال الأولى 16.5 ٪وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى 14.7 ٪ وهي نسب أعلى بكثير من المتطلبات التنظيمية التي ينص عليها المصرف المركزي. وتشير البيانات التي تضمنها التقرير ربع السنوي للمصرف المركزي إلى زيادة نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله زيادة طفيفة من 95.4 ٪في يونيو 2019 إلى 95.5 ٪ في نهاية سبتمبر من العام ذاته ،ويرجع ذلك أساسا إلى تباطؤ وتيرة نمو الودائع 1.6 ٪ على أساس ربع سنوي مقارنة مع النمو المسجل في إجمالي الائتمان 1.7 ٪ على أساس ربع سنوي. وبتصنيف البنوك إلى تقليدية وإسلامية، يتضح أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 96.2 ٪ و92.9 % على التوالي، بزيادة 0.2 نقطة مئوية عن الربع السابق للبنوك التقليدية، بينما انخفضت للبنوك الإسلامية بنسبة 0.3 نقطة مئوية. وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك التقليدية في سبتمبر 2019 الى 96.2% في نهاية سبتمبر مقابل 95.5 ٪ العام الماضي. وبالنسبة للبنوك الإسلامية، زادت نسبة القروض إلى الودائع من 92.6 ٪ في سبتمبر 2118 إلى 93.9 ٪ في نهاية الربع الثالث من عام 2019. من ناحية أخرى، بلغت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الوطنية 95.6 % وهي نسبة مستقرة نسبيا مقارنة بنهاية الربع الثاني 2019 بينما ارتفعت النسبة في حالة البنوك الأجنبية في الربع الثالث من العام ذاته إلى 94.5 ٪ مقابل 91.6 ٪ في الربع الثاني من العام. وبقيت الأصول السائلة المؤهلة كنسبة من مجموع الخصوم عند 17.6 ٪ في نهاية الربع الثالث من 2019 .. ويمثل هذا المستوى من الأصول السائلة مستوى كافيا من الاحتياطي الوقائي مقارنة بالحد الأدنى التنظيمي البالغ 10 ٪الذي ينص عليه المصرف المركزي. وبلغ مجموع الأصول السائلة في البنوك، مع نهاية الربع الثالث من عام 2019 نحو 430.6 مليار درهم، بارتفاع قدره 7.9 مليار درهم عن نهاية الربع الثاني من العام ذاته.. وعلى أساس سنوي، ارتفع مجموع الأصول السائلة في البنوك بمقدار 58.4 مليار درهم، مسجلا زيادة نسبتها 15.7 ٪. وعلاوة على ذلك، وبالنظر إلى تصنيف البنوك إلى إسلامية وتقليدية ووطنية وأجنبية، تشير البيانات إلى أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة ز

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5.2 مليار درهم أرباح بنك أبوظبي التجاري بنهاية 2019أبوظبيفي 27 يناير / وام / بلغت أرباح بنك أبوظبي التجاري 5.24 مليار درهم بنهاية العام 2019 مع تحقيق عوائد على حقوق المساهمين بنسبة 11.2% .. فيما بلغ صافي أرباح الربع الرابع 1.048 مليار درهم حسب النتائج المالية الصادرة اليوم عن البنك. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيعات نقدية بمبلغ 38 فلسا لكل سهم بمبلغ إجمالي وقدره 2.64 مليار درهم بما يعادل 50% من صافي الأرباح. وتستند النتائج المالية على أساس البيانات المالية المبدئية للعام 2019 للكيان المدمج بعد إتمام عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني و الاستحواذ على مصرف الهلال في الأول من مايو 2019. وارتفع الدخل من العمليات بنهاية الربع الرابع من العام 2019 بنسبة 3% عما كان عليه بنهاية الفترة نفسها من العام 2018 ليصل إلى 3.293 مليار درهم نتيجة تحسن تكلفة الأموال. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل بنهاية الربع الرابع من العام 2019 'باستثناء تكاليف الاندماج' 35.1% مقارنة بنسبة 39.5% بنهاية العام 2018، الذي يشكل تحسنا بمقدار 440 نقطة أساس '4.40%' نتيجة التزام البنك بنهج منضبط لإدارة التكاليف وتنفيذ خطة الاندماج بكفاءة عالية. وواصل بنك أبوظبي التجاري بعد الاندماج عملية تخصيص سعر الشراء الشاملة 'PPA' التي من المتوقع انتهائها بنهاية الربع الأول من العام 2020 وبلغ صافي القروض 250 مليار درهم وودائع العملاء 262 مليار درهم .. بينما ارتفعت إيداعات العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير بنسبة 8% وبقيمة 7 مليارات درهم لتصل إلى 102 مليار درهم وتشكل 39% من إجمالي ودائع العملاء بنهاية العام 2019 مقارنة بنسبة 33% بنهاية العام 2018. وبلغت نسبة القروض إلى الودائع 95.4% ونسبة تغطية السيولة 127.3% وهي أعلى من الحد الأدنى المطلوب من قبل المصرف المركزي والبالغ 100%. وتسير مراحل الاندماج المستهدفة بتطور سريع وفق إطار زمني فاق التوقعات بهدف اتمامها بحلول الربع الثاني من العام 2020، كما وصلت الاستعدادات لإتمام توحيد الأنظمة والعمليات التشغيلية بشكل تام إلى مستويات متقدمة. ومكنّت عمليات الاندماج السريعة من تحديد وفورات مستهدفة بقيمة 840 مليون درهم بحلول نهاية العام 2021 وقد حقق البنك بالفعل وفورات بقيمة 350 مليون درهم من خلال الاستفادة القصوى من شبكة الفروع الجديدة وتعزيز الانتاجية والكفاءة. وتم بنجاح إضفاء هوية بنك أبوظبي التجاري على كل منص

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يونس الخوري : 95.4 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها وحتى أكتوبر2021- تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي وإصدار أداة دين مناسبة. ............................ من / بسام عبد السميع .. أبوظبي في 19 يناير / وام / بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية أكتوبر من عام 2021، أكثر من 95.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للفترة نفسها ما يزيد عن 8.6 مليار درهم، بحسب ما أفاد به سعادة يونس الخوري وكيل وزارة المالية. وقال سعادة الخوري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإمارات 'وام' - حققت دولة الإمارات تصنيفا ائتمانيا سياديا AA- من قبل وكالة 'فيتش' العالمية، وتصنيف 'Aa2' في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية من 'موديز'، مع حصول الدولة على نظرة مستقبلية مستقرة من كلتا الوكالتين. وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حالياً مع مصرف الإمارات المركزي وجميع الجهات المالية والخبراء المتخصصين على تطوير سوق الدين المحلي بالدرهم الإماراتي من خلال إصدار أداة دين مناسبة من قبل الدولة وبالتالي تسهيل تطوير منحنى العائد طويل الأجل للدرهم. وقال إن أبرز وأهم إنجازات مكتب الدين العام في وزارة المالية هو نجاح الإصدار الخارجي للحكومة الاتحادية لدولة الإمارات وإدراج الإصدار الأول من السندات السيادية بقيمة 4 مليارات دولار أمريكي. وأوضح سعادته أن السندات المقومة بالدولار الأمريكي شملت ثلاث شرائح؛ الأولى بقيمة مليار دولار لأجل عشرة أعوام، والثانية بقيمة مليار دولار لأجل 20 عاماً، والثالثة سندات 'فورموزا' بقيمة ملياري دولار لأجل 40 عاماً، والتي حازت بمجملها على اهتمام هائل من جانب المستثمرين في المنطقة والعالم على حد سواء، حيث فاقت طلبات الاكتتاب المستوى المستهدف بمعدل 5.6 مرة، وبما مجموعه 22.5 مليار دولار، الأمر الذي أتاح لوزارة المالية إصدار السندات بأقل عائد لإصدار سيادي افتتاحي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إذ تم تسعير عائد الإصدارات الثلاثة عند 2% و2.875% و3.250% على الترتيب، وهذا بمثابة تأكيد على قوة التصنيف السيادي الائتماني لدولة الإمارات واقتصادها المتين والمتوازن. وكانت دولة الإمارات قد بدأت تطبيق الضريبة الانتقائية اعتباراً من الأول من أكتوبر من عام 2017، وهي ضريبة غير مباشرة، يتم فرضها عل

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95.4 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها وحتى أكتوبر2021بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في 2018 وحتى نهاية أكتوبر من عام 2021، أكثر من 95.4 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للفترة نفسها ما يزيد عن 8.6 مليار درهم، ب

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«المالية»: 95.4 مليار درهم إيرادات ضريبة القيمة المضافة حتى أكتوبر 2021كشف وكيل وزارة المالية، يونس الخوري، أن إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة لضريبة القيمة المضافة منذ تطبيقها في عام 2018 وحتى نهاية أكتوبر من عام 2021، جاوز 95.4 مليار درهم، في ما بلغ إجمالي الإيرادات الموزعة على مستوى الدولة للضريبة الانتقائية للف

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