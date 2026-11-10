تراجع أسعار الذهب مع انتظار بيانات التضخم الأمريكية

انخفضت أسعار الذهب اليوم بنسبة 0.6% إلى 4115.12 دولاراً للأوقية مع جني المستثمرين للأرباح وسط ترقب لبيانات التضخم الأمريكي وتأثيرها على أسعار الفائدة.

تراجعت أسعار الذهب في تعاملات الثلاثاء بشكل ملحوظ، حيث انخفضت العقود الفورية بنسبة 0.6 بالمئة لتسجل 4115.12 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0238 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة تسليم ديسمبر بنسبة طفيفة قدرها 0.2 بالمئة إلى 4123.90 دولاراً للأوقية. جاء هذا الانخفاض نتيجة عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين بعد أن سجل المعدن النفيس ارتفاعاً بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، وسط انتظار مكثف لبيانات التضخم الأمريكية القادمة.

أسباب تراجع الذهب اليوم

عزى المحللون في كابيتال دوت كوم هذا التراجع، الذي شهدته الأسعار بعد المستويات المرتفعة التي وصلت إليها خلال الجلسة الأمريكية، إلى عمليات جني أرباح طبيعية بعد الصعود الحاد الذي شهده الذهب مؤخراً. وأكد كايل رودا، محلل الأسواق المالية، أن السوق يشهد تصحيحاً مؤقتاً للارتفاعات السابقة، مشيراً إلى أن العوامل الجيوسياسية لا تزال تؤثر على التوجهات السعرية للمعدن النفيس بشكل غير مباشر.

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في المقابل، أشار رودا إلى أن استمرار الوضع الحالي المتمثل في عدم رغبة الولايات المتحدة في تصعيد الصراع في الشرق الأوسط، والنتائج المترتبة على ذلك من تراجع في أسعار النفط، قد يكون مفيداً جداً لدعم الذهب في المستقبل. ويعود ذلك التأثير الإيجابي المتوقعة لارتباطها بتأثيراتها المباشرة على قوة الدولار ومستويات التضخم العامة، فضلاً عن توقعات أسعار الفائدة التي تؤثر بشكل مباشر على جاذبية الأصول الخالية من العائد مثل الذهب.

موقف ترامب والاحتياطي الفيدرالي

في سياق متعلق بالعوامل الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الاثنين، خلال تصريح صحفي، أنه يعتزم التريث وعدم شن ضربات عسكرية جديدة على إيران في الوقت الراهن. يأتي هذا التوجه الحذر من البيت الأبيض في ظل تعقيدات الموقف الإقليمي، مما أسهم في تهدئة المخاوف من تصعيد عسكري حاد كان من الممكن أن يدفع المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بشكل أكبر.

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على الصعيد النقدي، حذر توم باركين، رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في ريتشموند، أمس الاثنين، من ضرورة تحرك المركز الأمريكي بحذر شديد في سياسته النقدية. وأوضح باركين أن البنك المركزي يخطط للاستجابة بشكل مناسب للتضخم الذي لا يزال يعتبر أكبر مخاطره الحالية، مشيراً إلى أنه ليس لديه تصور أساسي أو محدد لما يجب عليه فعله في اجتماع شهر ديسمبر القادم بشأن أسعار الفائدة.

وتعكس توقعات السوق حالياً رغبة قوية في رفع الفائدة، حيث تظهر بيانات أداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي أن المتعاملين يرون احتمالاً بنسبة 84 بالمئة بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماع ديسمبر. وهذا التوجه المتشدد محتملاً يؤدي إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، مما يقلل بشكل طبيعي من جاذبيته الاستثمارية في الأجل القصير مقارنة بالأصول ذات العائد الثابت.

توقعات البيانات الاقتصادية القادمة

يركز المستثمرون حالياً أنظارهم بشكل كبير على تقرير مؤشر أسعار المستهلكين، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، والذي سيوفر مؤشرات دقيقة بشأن مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي). بالإضافة إلى ذلك، يترقب السوق بيانات مؤشر أسعار المنتجين المقرر إصدارها يوم الجمعة، لتكمل الصورة العامة عن معدلات التضخم وتأثيرها المباشر على قرارات الفائدة المقبلة.

ولم يقتصر التراجع على الذهب فقط، بل شهد المعدن النفيس الأخرى انخفاضا مواجهاً في القيم، حيث تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.6 بالمئة لتصل إلى 53.04 دولاراً للأوقية. أما بالنسبة للبلاتين، فانخفضت أسعاره بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1571.70 دولاراً للأوقية، فيما سجل البلاديوم تراجعاً بنسبة 0.4 بالمئة ليصل إلى 1037.50 دولاراً للأوقية، مما يعكس حالة من التريث العام في قطاع المعادن النفيسة.