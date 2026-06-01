تراجع طفيف في أسعار الذهب بمصر رغم ضعف الطلب العالمي hurdles

تراجعت أسعار الذهب في السوق المصرية خلال تعاملات 1 يونيو 2026 بشكل طفيف، متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وأسعار النفط عالميًا. يشمل التقرير تحليلًا للعوامل المؤثرة محليًا وعالميًا، بما في ذلك ضعف الطلب في الهند والصين، والتوقعات المستقبلية في ضوء التطورات الجيوسياسية وقرارات البنوك المركزية.

شهدت أسعار الذهب في السوق ال مصر ية تراجعاً طفيفاً خلال تعاملات يوم الاثنين 1 يونيو 2026، حيث استقرت مستويات الأسعار في نطاق ضيق تحت متابعة دقيقة من قبل المستثمرين والمستهلكين المحليين، في ظل تأثير مجموعة من العوامل العالمية كان أبرزها تحركات سعر الدولار الأمريكي وارتفاع أسعار النفط الخام.

ويظل عيار 21 هو المقياس الرئيسي لحركة السوق المحلية، نظراً لأنه العيار الأكثر استخداماً في صناعة المشغولات الذهبية المتداولة في مصر. وقد تراجعت الأسعار بشكل طفيف رغم استمرار الطلب على أداة الادخار التقليدية المتمثلة في الجنيه الذهب، والذي يحتفظ بجاذبيته لفئة واسعة من المصريين كملاذ آمن في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي وارتفاع معدلات التضخم.

وعلى الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب انخفاضاً محدوداً في المعاملات الفورية،reflectة влияние صعود مؤشر الدولار الأمريكي، مما قلل من جاذبية المعدن النفيس للمستثمرين الذين يبحثون عن عملات بديلة، بالإضافة إلى تأثيرAttributeản上升 في أسعار النفط الذي وسع من نطاق الضغوط على أسواق المال. وبحسب بيانات رويترز، هبط سعر الأوقية بنسبة 0.2% ليصل إلى 4527.36 دولار بعد أن سجلت جلسة اليوم مستويات قياسية جديدة على مدى أسبوعين.

وتشير تحركات السوق إلى أن ضعف الطلب من كبار المستهلكين العالميين، لا سيما في الهند والصين، قد عمق من حدة الضغوط الهبوطية. حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية والرسوم الحكومية في الهند إلى تراجع عمليات الشراء خلال الأسبوع الماضي، في المقابل شهدت الصين، وهي أكبر سوق استهلاكية للذهب على مستوى العالم، انخفاضاً في العلاوات السعرية المحلية، مما يعكس حالة من الحذر والتحفظ بين المستثمرين والمستهلكين الصينيين.

未来的分析학자 crossesون أن مسار أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة سيبقى رهناً بعدة محركات رئيسية، على رأسها تطورات المشهد السياسي في منطقة الشرق الأوسط، والتي يمكن أن تخلق طلباً استثنائياً في حال تصاعد التوترات الجيوسياسية. بالإضافة إلى تحركات البنوك المركزية الكبرى، وتحديداً قرارات الفائدة الأمريكية، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب.

كما أن أي تطورات في العلاقات الأمريكية الإيرانية ستشكل عاملاً حاسماً، حيث قد تدفع التوترات إلى ارتفاع أسعار الذهب كملاذ آمن، في حين أن مسار التهدئة قد يكرس لمزيد من التراجع. ويبقى المراقبون حذرين في توقعاتهم نظراً للتداخل المعقد بين هذه العوامل





