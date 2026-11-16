تراجع العملات المشفرة مع استمرار سحب 1.07 مليار دولار من صناديق البتكوين

تراجعت أسعار البتكوين والإيثريوم وسط سحب مستثمرين 1.07 مليار دولار من صناديق المتداولة بالولايات المتحدة للأسبوع الثالث، مما يعكس حذر المؤسسات أمام سياسة الاحتياطي الفيدرالي.

شهدت أسواق العملات المشفرة تراجعاَ جماعياَ ملحوظاَ خلال تعاملات يوم الاثنين، حيث تأثرت الأصول الرقمية بموجة خروج استثمارات من الصناديق المتداولة في الولايات المتحدة، وفي ظل ترقب المستثمرين لتوجيهات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية. وقد أدى هذا الضغط الهبوطي إلى انخفاض قيمة عملة البتكوين بنسبة 1.16% ليسجل عند مستوى 64223 دولاراً، مما يعكس حالة من التردد في الأسواق الرقمية أمام البيانات الاقتصادية الجديدة.

تفاصيل الانخفاض في أسعار العملات الرقمية الرئيسية

سجلت معظم العملات الرقمية الكبرى خسائر في قيمتها خلال هذه الجلسة، حيث انخفضت عملة الإيثريوم بنسبة 1.63% لتستقر عند 1796 دولاراً، بينما هبطت عملة سولانا بنسبة 1.3% لتصل إلى 70.85 دولاراً. كما سجلت عملة إكس آر بي تراجعاَ بنسبة 1.7% عند مستوى 0.94 دولار، في حين فقدت عملة دوجكوين حوالي 0.97% من قيمتها لتتداول عند 0.058 دولار، مما يشير إلى انتشار موجة البيع عبر مختلف فئات الأصول الرقمية.

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استمرار سحب رأس المال من صناديق البتكوين المتداولة

تتصدر بيانات صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة أسباب التراجع الحالي، حيث سجلت تدفقات سلبية للأسبوع الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات منصة سوسوفاليو. فقد سحب المستثمرون صافي قيمة قدرها 1.07 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس تحولاً استراتيجياً في سلوك المستثمرين المؤسسيين الذين انتقلوا من مرحلة البناء التراكمي إلى مرحلة التحفظ وإعادة توزيع المخاطر.

تأثير تضارب بيانات التضخم على توقعات الفائدة

يأتي هذا الانخفاض في إطار تفاعل مباشر مع تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، حيث يسعى المتداولون لاستشراف وتوقيت خفض أسعار الفائدة المتوقعة خلال العام الجاري. وقد تسببت المؤشرات الاقتصادية الأخيرة، خاصةً التضارب في بيانات التضخم، في إثارة تقلب شديد في التوقعات المتعلقة بالسياسة النقدية، مما دفع المستثمرين إلى تقليل التعرض للأصول عالية المخاطر مثل العملات الرقمية.

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تحولات استراتيجيات المستثمرين نحو الملاذات الآمنة

يعكس استمرار خروج رؤوس الأموال، التي تجاوزت المليار دولار، تغيراً جوهرياً في نهج المؤسسات الكبرى، حيث تحولت من كونها محركاَ رئيسياَ للتدفقات الداخلة إلى اعتماد سياسات جني الأرباح أو إعادة تخصيص الأصول نحو ملاذات آمنة. ويتأثر هذا التحول بمجموعة من عوامل عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، التي تجعل من حماية رأس المال أولوية قصوى أمام احتمالية بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعاً.

التحليل الفني ومستويات الدعم للسوق الرقمي

يرى محللو الأسواق أن الحفاظ على تداولات البتكوين فوق مستويات الدعم النفسي الحالية أمر حيوي لمنع موجة هبوط أعمق قد تستهدف مستويات أسعار أقل بكثير. وفي الوقت نفسه، يرتبط أداء العملات البديلة مثل الإيثريوم وسولانا ارتباطاَ وثيقاَ بقدرة السوق الأوسع على استعادة السيولة، ومستويات ثقة المستثمرين التي ستشكل مسار التعافي المحتمل في الفترة المقبلة.