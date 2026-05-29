تراجع حاد لأسعار النفط بعد دعوة ترامب لفتح مضيق هرمز

شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً تجاوز 2% خلال تعاملات الجمعة، بعد أن دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الفتح الفوري ل مضيق هرمز ورفع الحصار البحري المفروض على إيران .

وجاء هذا الإعلان عبر منصة تروث سوشيال حيث كتب ترامب أنه سيجتمع في غرفة العمليات لاتخاذ القرار النهائي، مطالباً بفتح المضيق دون أي رسوم عبور أمام حركة الشحن في كلا الاتجاهين. هذا التطور المفاجئ دفع العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو إلى الهبوط بمقدار 1.66 دولار أو 1.77% إلى 92.05 دولار للبرميل، فيما انخفض عقد أغسطس الأكثر نشاطاً بنسبة 1.76% إلى 91.07 دولار. كما نزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بمقدار 1.55 دولار أو 1.74% إلى 87.35 دولار.

وتتجه الأسعار لتسجيل أكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل أبريل نيسان، حيث تراجع خام برنت بنحو 11% هذا الأسبوع، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط بحوالي 10%، وهو أكبر انخفاض من نوعه منذ منتصف أبريل. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى تقارير عن توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق محتمل لتمديد وقف إطلاق النار، مما يخفف حدة التوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.

وكانت الأسواق قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار النفط خلال الأسابيع الماضية بسبب المخاوف من اضطراب الإمدادات نتيجة الحصار البحري، لكن الإعلان عن رفع الحصار أدى إلى تغيير التوقعات بشكل جذري. ويرى المحللون أن قرار ترامب يمثل تحولاً استراتيجياً في السياسة الأمريكية تجاه إيران، حيث كان الحصار البحري يشكل ضغطاً كبيراً على الاقتصاد الإيراني. لكن الفتح الفوري للمضيق قد يؤدي إلى زيادة المعروض النفطي في الأسواق العالمية، خاصة أن إيران تمتلك طاقة إنتاجية معتبرة يمكنها استعادتها بسرعة.

ومن المتوقع أن تواجه الأسواق فائضاً في الإمدادات إذا ما عادت الصادرات الإيرانية إلى مستوياتها الطبيعية، الأمر الذي قد يدفع منظمة أوبك وحلفاءها إلى إعادة النظر في سياسات الإنتاج الحالية. كما أن التحرك الأمريكي يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية ضغوطاً تضخمية وارتفاع أسعار الفائدة، ما يجعل انخفاض أسعار النفط خبراً إيجابياً للبنوك المركزية التي تسعى لكبح التضخم. على الصعيد الجيوسياسي، يمثل هذا التطور اختباراً للعلاقات الأمريكية الإيرانية وسط مفاوضات غير مباشرة حول البرنامج النووي الإيراني.

ويرى مراقبون أن رفع الحصار البحري قد يكون مقدمة لاتفاق أوسع يشمل تخفيف العقوبات مقابل تقييد الأنشطة النووية. وفي المقابل، حذرت دول الخليج من أن الفتح غير المشروط للمضيق قد يشجع إيران على تعزيز نفوذها في المنطقة، مما قد يؤدي إلى توترات جديدة. وبغض النظر عن النتائج، فإن الأسواق ستواصل التركيز على تطورات العرض والطلب، حيث من المحتمل أن تشهد الفترة المقبلة تقلبات حادة مع تقييم المستثمرين لآثار هذا القرار.

وفي الأمد القريب، من المتوقع أن تستمر أسعار النفط في التحرك تحت ضغط عوامل عدة منها مستويات التخزين في الولايات المتحدة، وسياسات البنوك المركزية، وأي تصريحات جديدة من ترامب أو المسؤولين الإيرانيين. ويشير المحللون إلى أن العودة الكاملة للصادرات الإيرانية قد تستغرق عدة أشهر، مما يعني أن تأثير القرار على السوق قد يكون تدريجياً.

ومع ذلك، يبقى الاهتمام منصباً على قدرة أوبك+ على الحفاظ على توازن السوق في ظل هذه المتغيرات، حيث قد تضطر المجموعة إلى تأجيل الزيادات المقررة في الإنتاج إذا ما تعرضت الأسعار لضغوط إضافية. وبالتالي، يشكل القرار الأمريكي خطوة مهمة في إعادة تشكيل خارطة الطاقة العالمية وينبئ بمرحلة جديدة من العلاقات الدولية في الشرق الأوسط





