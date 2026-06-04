تراجع متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية إلى 51.90 جنيه للبيع و51.80 للشراء وسط ضغوط تضخمية متصاعدة

أعلنت البنوك المصرية عن متوسط سعر الدولار 51.90 جنيه للبيـع و51.80 للشراء في 4 يونيو 2026، متناقصةً 40 قرشاً خلال الأسبوع، مع توضيح عوامل العرض والطلب والتضخم وتأثير تدخل البنك المركزي لتثبيت السوق.

أعلنت البنوك المصرية في ختام أسبوع العمل المصرفي يوم الخميس 4 يونيو 2026 عن متوسط أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المحلي، حيث سجلت قيمة البيع 51.90 جنيهًا والشراء 51.80 جنيهًا، ما يمثل انخفاضًا يقترب من 40 قرشًا خلال الأيام السبعة الماضية.

وقد انعكس هذا الانخفاض على جميع البنوك المشاركة في السوق، فمثلاً جاء سعر البنك الأهلي المصري 51.93 جنيهًا للبيع و51.83 جنيهًا للشراء، بينما حدد بنك أبوظبي الأول 51.86 جنيهًا للبيع و51.76 جنيهًا للشراء. وتراوحت أسعار البنك التجاري الدولي بين 51.88 جنيهًا للبيع و51.78 جنيهًا للشراء، وتبع ذلك بنك قطر الوطني مصر الذي عرض 51.91 جنيهًا للبيع و51.81 جنيهًا للشراء.





تعود الفروقات الطفيفة بين أسعار الصرف في البنوك إلى تطبيق نظام "الصرف المرن المدار" الذي يربط الأسعار بآلية عرض وطلب داخل كل مؤسسة مالية. فالعوامل المؤثرة تشمل سعر الفائدة المحلي، حجم التحويلات المالية للمصريين في الخارج، إيرادات السياحة والصادرات، حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، معدل التضخم، تحركات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة، بالإضافة إلى ثقة المستثمرين. وعند ظهور تقلبات حادة، يتدخل البنك المركزي المصري لضبط السوق ضمن نطاقات رقابية محددة، ما يحد من التذبذبات الحادة ويضمن استقرار الأسعار.





يُظهر تقرير لجنة السياسة النقدية أن التضخم العام في مصر يشهد تراجعًا تدريجيًا، ومن المتوقع أن يقترب من هدف البنك المركزي المتمثل في 7% ±2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من عام 2026. فقد سجل معدل التضخم السنوي 15.2% في مارس 2026، مع ارتفاع ملحوظ في أسعار السلع غير الغذائية بنسبة 21.5% مقارنةً بشهر فبراير. كما ارتفعت أسعار الوقود (البنزين والسولار) ما بين 14% و17%، وزادت تعرفة النقل العام 11.5%، بينما شهدت أسعار البوتاجاز ارتفاعًا بنحو 21.4%.

وفي قطاع الأغذية، ارتفعت أسعار الخضروات 26.0% والأسماك 8.4% والدواجن 10.4% بسبب العوامل الموسمية. وعلى الصعيد القومي، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.5% في مارس مقابل 11.5% في فبراير، ما يعكس انتشار الضغط التضخمي عبر جميع المناطق. البنك المركزي يضع في حسبانه سيناريو بديل يفترض ارتفاعًا محدودًا للتضخم في 2025 يليه استئناف الانخفاض من الربع الثاني من 2026، وتأمل أن تسهم سياسات ضبط المالية العامة، مثل تعديل أسعار الطاقة والسجائر والكهرباء، في تحقيق هذا الهدف





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