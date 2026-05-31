تدين دولة الإمارات اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي، وتطالب بحماية المقدسات واحترام الوصاية الأردنية ووقف التصعيد ودعم حل الدولتين.

تدين دولة الإمارات اقتحام الأقصى و رفع العلم الإسرائيلي ، وتطالب ب حماية المقدسات واحترام الوصاية الأردنية ووقف التصعيد ودعم حل الدولتين. شددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية كافة، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى.

كما حمّلت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية، ودعت إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة





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