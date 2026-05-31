Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

تدين دولة الإمارات اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي

أخبار News

تدين دولة الإمارات اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي
دولة الإماراتاقتحام الأقصىرفع العلم الإسرائيلي
📆31/05/2026 8:14 PM
📰alkhaleej
8 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 24% · Publisher: 63%

تدين دولة الإمارات اقتحام الأقصى ورفع العلم الإسرائيلي، وتطالب بحماية المقدسات واحترام الوصاية الأردنية ووقف التصعيد ودعم حل الدولتين.

تدين دولة الإمارات اقتحام الأقصى و رفع العلم الإسرائيلي ، وتطالب ب حماية المقدسات واحترام الوصاية الأردنية ووقف التصعيد ودعم حل الدولتين. شددت وزارة الخارجية في بيان لها على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك، وضمان حماية المقدسات الدينية كافة، واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى.

كما حمّلت الوزارة السلطات الإسرائيلية مسؤولية وقف هذه الممارسات التصعيدية، ودعت إلى عدم اتخاذ أي خطوات من شأنها تأجيج التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

alkhaleej /  🏆 3. in AE

دولة الإمارات اقتحام الأقصى رفع العلم الإسرائيلي حماية المقدسات وضع التصعيد

 

United States Latest News, United States Headlines



Render Time: 2026-05-31 23:13:46