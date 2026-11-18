هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية تدرا تستضيف منتدى الابتكار والذكاء الاصطناعي لصناعة الأثر 2026، حيث تم تكريم 33 فائزاً في النسخة التاسعة من هاكاثون الإمارات.

نظمت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية " تدرا" منتدى الابتكار و الذكاء الاصطناعي لصناعة الأثر 2026، والذي حمل شعار "يصنع الأثر... يتجاوز الفكرة"، بمشاركة واسعة من القيادات الحكومية وخبراء التكنولوجيا ورؤوساء الشركات التقنية ورواد الأعمال. جاء هذا الحدث بالتزامن مع الاحتفاء بالنسخة التاسعة من هاكاثون الإمارات وتكريم الفرق الفائزة فيه، ليعكس التزام الهيئة بتحويل المبادرات إلى نتائج ملموسة. وسُجلت مشاركة نخبة من ممثلي المؤسسات الأكاديمية والشركات الناشئة في منصة الحوار التي هدفت إلى تسريع وتيرة الابتكار.

آلية تحويل الأفكار إلى حلول رقمية

شكل المنتدى منصة رئيسية للحوار وتبادل الخبرات حول تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، بهدف تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التعاون بين مختلف القطاعات. ركزت النقاشات على الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، ولا سيما الذكاء الاصطناعي المساعد في تطوير خدمات حكومية أكثر استباقية وتكاملاً، ورفع كفاءة العمليات. وكان من أبرز المحاور دعم مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتعزيز الابتكار المتمحور حول الإنسان والأسرة لتصميم حلول رقمية شاملة تراعي احتياجات مختلف فئات المجتمع.

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مواقف المدراء وأهمية الحوكمة الرقمية

أكد المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في الهيئة، أن الابتكار في العمل الحكومي لم يعد يقاس بعدد الأفكار بل بقدرتها على التطبيق وتحقيق النتائج. وأشار إلى أن التطور المتسارع في تقنيات الذكاء الاصطناعي المساعد يوسع الفرص أمام الجهات الحكومية لاستجواب احتياجات المجتمع واختصار الإجراءات مع الحفاظ على الثقة. وشدد الزرعوني على أهمية الانتقال من طرح التحديات إلى اختبار الحلول على أرض الواقع، مع تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والشركات التقنية والمؤسسات الأكاديمية.

تجارب عملية وحوكمة الاستخدام الآمن

تضمن المنتدى كلمتين رئيسيتين سلطتا الضوء على توجهات دولة الإمارات نحو تطوير حكومة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأهمية الحوكمة والمعايير الدولية لضمان الاستخدام المسؤول. كما تناولت الجلسات الحوارية بناء منظومة متكاملة تجمع الجهات الحكومية والشركات التقنية، ودور البنية التحتية الرقمية والشراكات الاستراتيجية في تسريع تبني الحلول. وأسلط الضوء على البعد الإنساني والمجتمعي للذكاء الاصطناعي، ومتطلبات تعزيز الثقة والأمان والمسؤولية في استخدامه لتعزيز جودة الحياة.

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نتائج الهاكاثون وتأثيرها على المجتمع

استعرض المنتدى رحلة الهيئة العامة للطيران المدني من خلال تحدي الجهة المطروح ضمن هاكاثون الإمارات، وكيف طور فريق "اوبتافيا" فكرة لتصبح نموذج حل يتماثل مع المتطلبات. كما تناولت إحدى الجلسات شركة "بوصلة للتعليم" في تقييم قدرات المشاركين، وتسليط الضوء على دور التجربة في التعرف إلى المهارات ودعم مسارات التعلم. وشهد المعرض عرضاً لمجموعة من المشاريع والحلول المبتكرة التي أتاحت فرصة استكشاف فرص التعاون لتطويرها وتحويلها إلى تطبيقات عملية.

تكريم الفائزين ومستقبل الابتكار الوطني

في ختام المنتدى، كرمت "تدرا" 33 فائزاً في النسخة التاسعة من الهاكاثون الذي جمع المبتكرين من مختلف الفئات العمرية ضمن أربعة مسارات رئيسية شملت الجيل الناشئ، والجيل الرائد، ورواد الأعمال، والمبدعين الحكوميين. يعزز هذا الحدث مشاركة الطلبة والشباب في ابتكار حلول للتحديات الواقعية من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي، وربط الابتكار بالأولويات الوطنية مثل تعزيز الشمول الرقمي. ويعكس تنظيم المنتدى التزام "تدرا" بتعزيز منظومة الابتكار الوطني وترسيخ ثقافة التعاون لبناء مستقبل رقمي أكثر ذكاءً واستدامة.