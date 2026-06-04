تخريج الدفعة الحادية عشرة من برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال تحت رعاية محمد بن راشد

احتفل برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال بتخريج 37 منتسباً من 21 دولة، في حفل برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار.

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، احتفل برنامج دبي ل تدريب رواد الأعمال ب تخريج الدفعة الحادية عشرة من منتسبيه، في خطوة تعزز مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب والابتكار.

أقيم الحفل في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي، حيث تم تكريم 37 منتسباً من 21 دولة، من بينهم 12 إماراتياً و25 دولياً، مما يعكس التنوع الثقافي والمهني الذي يميز البرنامج. وقد استقطب البرنامج مواهب من كولومبيا وفرنسا والهند وبيرو وروسيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، مؤكداً جاذبية دبي كوجهة للطموحين.

وأكد محمد إبراهيم الشيباني، مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي، أن البرنامج يجسد رؤية القيادة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للمواهب والابتكار والفرص، مشيراً إلى أن دبي تواصل الاستثمار في الكفاءات الإماراتية والعالمية لتزويد قادة المستقبل بالمهارات والخبرات اللازمة للإسهام في اقتصاد المستقبل. وأضاف أن النمو المتواصل للبرنامج والإقبال الدولي المتزايد يعكسان الثقة العالمية بمكانة دبي وجهة رائدة لتطوير القيادات، ويؤكدان التزامها بتمكين الجيل القادم من القادة وتعزيز قيم التميز والمرونة والتعاون والابتكار.

يُذكر أن البرنامج يستمر تسعة أشهر وهو ممول بالكامل، ويجمع بين التعليم الأكاديمي والخبرة العملية بالتعاون مع مؤسسات حكومية وخاصة في دبي. وخاض المنتسبون تجارب مهنية مكثفة في أكثر من 20 موقعاً تدريبياً، حيث شاركوا في مشاريع تشمل التحول الرقمي والاستدامة ورأس المال الاستثماري والتجزئة والضيافة والسياحة والتمويل. وأنجزت الدفعة الحادية عشرة ثمانية مشاريع استشارية لجهات بارزة مثل دائرة الاقتصاد والسياحة ومجموعة الإمارات وهيئة دبي الرقمية ومركز دبي المالي العالمي وشركة كيرزنر إنترناشيونال.

وقد أظهر المنتسبون احترافية عالية وقدموا حلولاً مبتكرة لتحديات واقعية. ومنذ انطلاقه، استقبل البرنامج 349 منتسباً من 56 دولة، وأنجز 100 مشروع استشاري، وساهم في تطوير قدرات 68 خريجاً إماراتياً. وتم خلال الحفل تكريم عدد من الخريجين المتميزين: حصدت ريم لاري من الإمارات جائزة الإماراتي المتميز، ونال توم-لويس فلورر من ألمانيا جائزة فالكون، وحصل مايكل بلانكس من الولايات المتحدة على جائزة أعضاء هيئة التدريس، واختيرت أنجليكا ويلينا من إندونيسيا أفضل زميلة، وحصلت فيكتوريا زبويانوفا من سلوفاكيا على جائزة إيرين لانجلاردز.

وأعرب الخريجون عن تقديرهم للتجربة التي وسعت آفاقهم المهنية والشخصية، وأكدوا أن ما اكتسبوه من مهارات سيواصل دعم مسيرتهم القيادية. وقد استقطبت طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية عشرة، التي تنطلق في سبتمبر 2026، أكثر من 14,284 طلباً من 148 دولة، أي أكثر من ضعف العام السابق، مما يعزز مكانة البرنامج كواحد من أكثر برامج الدراسات العليا تنافسية عالمياً





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دبي ريادة الأعمال تدريب قادة تخريج

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