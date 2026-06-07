تخريج دفعة ربيع 2026 بجامعة الشارقة بحضور نائب حاكم الشارقة

حفل تخريج طالبي البكالوريوس بجامعة الشارقة حضره سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، وتضمن كلمات تكريمية، إحصاءات تصنيفية, وشهادات للـ273 خريجًا من مختلف الكليات.

احتفل سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة ، اليوم بحفل تخريج دفعة فصل الربيع 2026 لطلاب البكالوريوس في قاعة المدينة الجامعية.

بدأ الحفل برفع العلم الوطني لدولة الإمارات ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، وبعد ذلك ألقى الدكتور عصام الدين عجمي، مدير الجامعة، كلمة شكر وامتنان للشيخ سلطان على تشرفه بالحفل وتكريمه للخرّيجين. شدّد مدير الجامعة على أن جودة التدريب وتبادل الأفكار وتنوع الثقافات بين الطلبة الذين يمثلون مئة جنسية هي أساس النجاح، مؤكدًا أن العالم اليوم يحتاج إلى من يستطيع التعاون مع مختلف الخلفيات وإنتاج ما لا يُنتج بالجهد الفردي.

وأوضح أن الخريجين قد تلقوا تعليمًا يدمج المعرفة التقنية مع القيم الإنسانية، لتكون رسالتهم بناء مجتمع قادر على إنتاج الخير وتوزيعه بشكل إنساني. وفي كلمته التي ألقىها سموه، أشار إلى مكانة جامعة الشارقة المتصدرة في التصنيفات الدولية، حيث احتلت الجامعة مراتب متقدمة في تصنيف QS للعام 2026. فقد تم تصنيف برنامج هندسة البترول ضمن أفضل مئة جامعة عالمياً، بينما دخلت برامج الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والإلكترونية ضمن أفضل مئتي برنامج على مستوى العالم.

كما حصدت الجامعة درع التفوق الرياضي لعام 2026، في إشارة واضحة إلى أن الجامعة لا تخرج أبطالًا في الملاعب فحسب، بل تنتج قادة وعلماء في مختلف الميادين. وأكد أن هذه الإنجازات لم تأتِ صدفة، بل هي ثمرة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، مؤسس الجامعة، الذي اختار لها شعار "ملتقى الحضارات" لتجسيد فكرة الجمع بين مئة جنسية في بيئة تعليمية واحدة.

تضمن الحفل كلمات من الخريجين الذين عبروا عن امتنانهم للدعم المتواصل من سمو الشيخ سلطان، وإلى حاكم الشارقة الذي جعل من العلم ركيزة للتنمية. قدم الخريج ثانٍ جمعة خميس الشحي كلمة شكر للأولياء وأشاد بالبيئة الأكاديمية الحاضنة للمعاقين. كما ألقى الخريج أحمد سالم عبدالله قصيدة احتفالًا بجهود ترسيخ التعليم في إمارة الشارقة.

انتهى الحفل بتسليم سمو الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي شهادات الـ273 خريجًا من كليات الشريعة، والآداب، وإدارة الأعمال، والهندسة، والقانون، والفنون، والاتصال، والعلوم، والحوسبة، والسياسات العامة، مع تمنياته لهم بالتوفيق في مساراتهم المهنية





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

جامعة الشارقة تخريج 2026 الشيخ سلطان القاسمي تصنيف QS ملتقى الحضارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ختام أعمال المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026 في أبوظبياختتم المؤتمر الدولي الثالث لحوار الحضارات والتسامح 2026، أعماله في أبوظبي، بعد ثلاثة...

Read more »

بنوك دبي تستقطب 40 مليار درهم ودائع جديدة خلال إبريلسجّلت بنوك دبي أداءً لافتاً خلال شهر إبريل/ نيسان 2026، بعدما نجحت في استقطاب 39.3 مليار...

Read more »

مصر ضد البرازيل.. تاريخ 66 عاماً من المواجهات قبل ودية كأس العالم 2026يستعد منتخب مصر لخوض واحدة من أقوى تجاربه الودية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026،...

Read more »

أول استبعاد للاعب عربي من المونديال بسبب الإصابةتلقّى منتخب الأردن ضربة موجعة، قبل أيام من انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما تأكد...

Read more »

أبوظبي تقود صياغة الحلول البيئية بالابتكار العلمييأتي اليوم العالمي للبيئة 2026، في وقت يواجه فيه كوكب الأرض تحديات بيئية متسارعة، ومجابهة...

Read more »

سعر الدولار في البنوك المصرية الأحد 7 يونيو 2026كشفت البنوك المصرية، مع أول أيام أسبوع العمل المصرفي، الأحد 7 يونيو 2026، عن أسعار الصرف...

Read more »