تخريج 52 طالباً من أكاديمية الفنون الأدائية بالشارقة

شهدت أكاديمية الفنون الأدائية بالشارقة حفل تخريج 52 طالباً وطالبةً من دفعة عام 2026، في مسرح جامعة الفنون في الشارقة. وشارك في الحفل عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، ثم عرض فني قدمته مجموعة من طلبة جامعة الفنون في الشارقة، استعرضوا خلاله مهاراتهم الفنية والعزفية باستخدام مجموعة متنوعة من الآلات الموسيقية. وبعد ذلك ألقت سمو الشيخة حور بنت سلطان القاسمي رئيسة جامعة الفنون في الشارقة كلمة، عبرت فيها عن اعتزازها بتخريج الدفعة الرابعة من أكاديمية الفنون الأدائية، وأكدت أن الخريجين يخطون اليوم أولى خطواتهم نحو الحياة المهنية بعد سنوات من التحصيل الأكاديمي والتدريب الفني والمعرفي.

وأشار الدكتور بيتر بارلو مدير أكاديمية الفنون الأدائية بجامعة الفنون في الشارقة، إلى أن الأكاديمية نجحت خلال سنوات قليلة في تحقيق إنجازات نوعية رسخت مكانتها بوصفها إحدى المؤسسات الرائدة في تعليم الفنون الأدائية على مستوى المنطقة. وألقت الفنانة ياسمينا العبد ضيفة شرف الحفل كلمة، هنأت فيها خريجي أكاديمية الفنون الأدائية على إنجازهم، واشتركت في الحفل معهم، مشيدةً بما يتمتع به الطلبة من موهبة وشغف وإبداع.

وأشاد الخريجون بالدعم الذي قدموه لهم خلال فترة دراستهم، واعربوا عن شكرهم للهيئتين الأكاديمية والإدارية ولكل من أسهم في إعداد وتأهيلهم





