تخريج 1,200 مواطن ومواطنة من برنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد

شهد محافظ مصرف الإمارات المركزي حفل تخريج 1,200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي، حيث استعرضت الفعالية إنجازات البرنامج منذ إطلاقه في 2022 وتأهيل 4,750 مواطناً ومواطنة، إلى جانب توقيع مذكرات تفاهم استراتيجية لتعزيز التوطين وتنمية رأس المال البشري.

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، شهد محافظ مصرف الإمارات المركزي، رئيس مجلس إدارة معهد الإمارات المالي خالد محمد بالعمى، اليوم حفل تخريج 1,200 مواطن ومواطنة ضمن برنامج "إثراء" للتوطين في القطاع المالي، بما يُمثل امتداداً للإنجازات النوعية في تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لقيادة مستقبل القطاع المالي و المصرفي والتأميني.

حضر الحفل، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك"، أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي، ومساعدو المحافظ. كما حضر الحفل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية مبارك راشد المنصوري، ووكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لعمليات سوق العمل والتوطين خليل إبراهيم الخوري، ومدير عام المواهب الحكومية في دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي مريم محمد المشرخ، والوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة صفية هاشم الصافي، والأمين العام لهيئة زايد لأصحاب الهمم عبدالله عبدالعلي الحميدان، وكبار المسؤولين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.

وشهد الحفل الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول هناء الرستماني، والرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن. إيه. فرع الإمارات شمسة الفلاسي، بالإضافة إلى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمؤسسات المالية المرخصة، وممثلين عن المؤسسات الأكاديمية والتعليمية والشركاء الاستراتيجيين. وتضمنت الفعالية عرضاً شاملاً لأبرز إنجازات معهد الإمارات المالي في تمكين الكوادر الوطنية، تماشياً مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد معرفي مستدام.

كما استعرض الحفل النتائج الاستراتيجية لبرنامج "إثراء"، الذي أسهم منذ إطلاقه في عام 2022 في تأهيل 4,750 مواطناً ومواطنة عبر برامج تدريبية ومهنية متخصصة، بما رفد القطاع المالي بكفاءات وطنية واعدة قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل. وعلى مستوى المخرجات السنوية، بلغ عدد خريجي البرنامج 1,056 مواطناً ومواطنة في عام 2024، و1,103 في عام 2025، و1,200 خلال العام الجاري، في حين يضم البرنامج حالياً 1,391 ملتحقاً من المتوقع تخرجهم خلال العام المقبل.

وتعكس هذه النتائج الدور المحوري للبرنامج في دعم مستهدفات التوطين، وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية للعمل والتميز في القطاع المالي. وثمّن خالد محمد بالعمى، الرعاية الكريمة والدعم الكبير الذي يوليه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، لتطوير مهارات الكوادر الإماراتيةفي القطاع المالي، باعتبارهم الركيزة الأساسية لإرساءمستقبل مستدام، وبناء اقتصاد وطني يرتكز على التنافسية والابتكار. وأشار إلى أن المخرجات والنتائج الاستثنائية لبرنامج "إثراء" تجسد استراتيجية المصرف المركزي الرامية إلى تمكين الكفاءات الوطنية لقيادة القطاع وترسيخ المكانة الريادية للدولة كمركز مالي عالمي.

وأشاد بالتعاون المثمر للمؤسسات المالية المرخصة في استقطاب الخريجين، بما يدعم مستهدفات التوطين كأولوية وطنية، داعياً الخريجين إلى تسخير معارفهم وخبراتهم الجديدة في تلبية تطلعات القيادة الرشيدة وخدمة التوجهات التنموية للدولة. وتضمن الحفل تكريم 27 من أوائل الخريجين والخريجات في برنامج "إثراء"، تقديراً لتفوقهم الأكاديمي والمهني، وللإنجازات التي حققوها خلال رحلتهم التدريبية، في تجسيد الالتزام البرنامج بترسيخ ثقافة التميز والابتكار بين الكفاءات الوطنية.

كما تم تكريم 60 من أصحاب الهمم الذين شاركوا في برامج التدريب والتأهيل بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، في خطوة تعكس التزام البرنامج بمبادئ الشمولية وتمكين مختلف فئات المجتمع. بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي مروان المهيري، أن برنامج "إثراء" بات نموذجاً وطنياً رائداً في دعم التوطين، وتعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية عبر مسارات تدريبية متقدمة وشهادات مهنية عالمية.

وأوضح في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يغطي مجالات حيوية تشمل الخدمات المصرفية، والاستثمار، وإدارة المخاطر، والتكنولوجيا المالية، بالتعاون مع نخبة من المؤسسات الأكاديمية والمهنية المرموقة عالمياً، مثل جامعة أكسفورد، ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، ومعهد المحللين الماليين المعتمدين (CFA)، والمعهد المعتمد للأفراد والتنمية (CIPD). كما يضم برامج تخصصية متقدمة كإدارة المخاطر المالية (FRM)، وقادة التكنولوجيا، وبرنامج "إكزيترا" (EXETRA)، بما يضمن جاهزية الكفاءات الوطنية لمواكبة التحولات المتسارعة في القطاع.

تضمنت فعاليات الحفل توقيع عدد من مذكرات التفاهم والشراكات الاستراتيجية الرامية إلى تسريع مستهدفات التوطين وتنمية رأس المال البشري، حيث أبرم معهد الإمارات المالي مذكرة تفاهم مع شركة "تكامل"، وقعها الرئيس التنفيذي لمعهد الإمارات المالي مروان المهيري، والرئيس التنفيذي للشركة شياو يينغ يانغ، بهدف تعزيز التعاون التقني وتطوير الحلول الرقمية الداعمة للبرامج المهنية. كما وقّع المعهد مذكرة تفاهم مع دائرة التمكين الحكومي لتأهيل وتطوير 2,000 مواطن ومواطنة في منطقة العين على مدى عامين.

ومثّل المعهد في التوقيع مروان المهيري، فيما مثّل الدائرة مدير عام المواهب الحكومية مريم محمد المشرخ. وأعلن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عن شراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وقعها مساعد المحافظ لقطاع العمليات المصرفية والخدمات المساندة في مصرف الإمارات المركزي سيف حميد الظاهري، والأمين العام للمجلس محمد خليفة بخيت الكعبي، بهدف دعم توظيف الكوادر الإماراتية في القرى والمناطق النائية على مدى three سنوات، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بمختلف مناطق الدولة





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برنامج إثراء، التوطين، القطاع المالي، مصرف الإمارا

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