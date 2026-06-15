تحويلات المصريين العاملين بالخارج تصل إلى أعلى مستوياتها

تواصل تحويلات المصريين العاملين بالخارج تحقيق قفزات قوية خلال السنة المالية الحالية، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر يعكس تنامي الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

واصلت تحويلات ال مصريين ال عاملين بال خارج تحقيق قفزات قوية خلال السنة المالية الحالية، مسجلة أعلى مستوياتها على الإطلاق، في مؤشر يعكس تنامي الثقة في ال اقتصاد المصري وزيادة تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد.

وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان صادر الاثنين، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2025-2026 بنسبة 33.2% على أساس سنوي، لتصل إلى نحو 39.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. ويأتي هذا الأداء القوي امتداداً للزخم الذي شهدته التحويلات منذ العام الماضي، لتواصل تسجيل مستويات قياسية جديدة، مدعومة بالإجراءات الاقتصادية والإصلاحات النقدية التي عززت تدفقات العملات الأجنبية عبر القنوات الرسمية.

وتعد تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، إلى جانب إيرادات الصادرات والسياحة وقناة السويس والاستثمارات الأجنبية، حيث تلعب دوراً محورياً في دعم احتياطيات النقد الأجنبي وتحسين ميزان المدفوعات. وتعكس الزيادة الكبيرة في التحويلات اتجاهاً متصاعداً لدى المصريين بالخارج نحو استخدام القنوات المصرفية الرسمية لتحويل الأموال، في ظل تحسن كفاءة القطاع المصرفي وتزايد جاذبية الأدوات الادخارية والاستثمارية المقومة بالجنيه المصري.

ويرى محللون أن استمرار نمو التحويلات بهذا المعدل يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الخارجية، ويوفر دعماً مهماً للسيولة الدولارية، بما يسهم في استقرار سوق الصرف ودعم خطط التنمية والاستثمار. وتؤكد البيانات أن تحويلات العاملين بالخارج تواصل ترسيخ مكانتها كأحد أبرز الروافد الداعمة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية





AlBayanNews / 🏆 14. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تحويلات مصريين عاملين خارج اقتصاد

United States Latest News, United States Headlines