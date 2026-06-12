تحوُّل كأس العالم 2026 إلى ساحة تسويق ضخمة في الولايات المتحدة

تستعرض المقالة أبرز المناقشات حول إدخال الإعلانات خلال فترات استراحة اللاعبين وتغيّر طقوس الوقوف قبل المباراة، في إطار تحول كرة القدم إلى منتج تجاري بامتياز.

أطلقت الدورة السادسة والعشرين لكأس العالم لكرة القدم مشهدًا غير مسبوق من التغييرات التي تدل على تحول اللعبة إلى مساحة تجارية بحتة، وذلك في ظل استضافة البطولة للولايات المتحدة الأمريكية، أحد أكبر أسواق الاستهلاك في العالم.

لم يقتصر هذا التحول على مجرد تحسين البنية التحتية أو توسيع القنوات الإعلامية، بل تجسَّد في تفاصيل دقيقة وصلت إلى لحظات الاستراحة بين انتصارات اللاعبين. ففي الشاشات المعلقة على الملاعب، وعلى شاشات المتابعين في المنازل، تم عرض إعلانات تجارية خلال فترات استراحة اللاعبين لتناول الماء، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ كأس العالم.

هذه الفواصل التي تستمر لمدة دقيقتين تُستغل الآن لعرض منتجات الشركات الراعية، وتُحوِّل المشهد الرياضي إلى مساحة تسويقية تشبه إلى حد كبير ما تُطبقه البطولة الأمريكية "سوبر بول"، حيث تُقدر قيمة الثواني الإعلانية بالملايين من الدولارات. وقد أشار الخبراء إلى أن شركات البث قد تحقق أرباحًا تصل إلى 850 مليون دولار من الإعلانات المرتبطة بالمونديال في السوق الأمريكية وحدها، في إشارة صريحة إلى أن المال بات يلعب دورًا محوريًا في كل تفاصيل البطولة، مما أثار استنكارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر الكثيرون أن هذه التغييرات تشوه جوهر اللعبة وتقلل من قيمتها الروحية والثقافية التي اعتاد عليها الجمهور عبر العقود





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