تحولات جيولوجية كبرى في القارة السمراء واكتشاف مؤشرات لتشكل حدود تكتونية جديدة

بحث علمي حديث يسلط الضوء على نشاط جيولوجي غير مسبوق في صدع كافوي بزامبيا، مما يفتح الباب أمام فرضيات انقسام أفريقيا وظهور محيطات جديدة في المستقبل البعيد.

يشهد كوكب الأرض تحولات جيولوجية مستمرة لا تتوقف، وفي هذا السياق بدأ علماء ال جيولوجيا في رصد مؤشرات علمية دقيقة قد تمثل بداية تشكل حدود تكتونية جديدة في أعماق القارة الأفريقية، وهو اكتشاف يلقي الضوء على العمليات الديناميكية العميقة التي لا تزال تعيد تشكيل تضاريس الكوكب حتى يومنا هذا.

فقد تمكن الباحثون من العثور في منطقة صدع كافوي بدولة زامبيا على دلائل مادية قوية تشير إلى وجود اتصال مباشر ومستمر بين الينابيع الساخنة التي تظهر على السطح ووشاح الأرض العميق، وهو أمر يراه العلماء بمثابة مرحلة مبكرة جدا من عملية انقسام تكتوني مستقبلي قد يحدث داخل القارة الأفريقية. ويعتقد الخبراء أن هذه الإشارات الأولية قد تكون مقدمة لعملية جيولوجية ضخمة ومعقدة للغاية، من المتوقع أن تستغرق ملايين السنين لكي تكتمل، حيث ستنفصل خلالها أجزاء من اليابسة الأفريقية تدريجياً، وهو سيناريو يعيد إلى الأذهان ما حدث قبل مئات الملايين من السنين عندما تفككت القارة العظمى المعروفة باسم بانجيا لتتشكل القارات التي نعرفها حالياً.

ورغم أن هذه التغيرات تبدو بطيئة للغاية وغير محسوسة بالنسبة للبشر في حياتهم اليومية، إلا أن الصفائح التكتونية للأرض تظل في حالة حركة دائمة، مما يعيد رسم خريطة اليابسة والمحيطات ويتحكم في أماكن النشاط البركاني حول العالم وفق ما أشارت إليه تقارير ساينس الارت. وقد أوضح الباحثون في تفاصيل دراستهم أن الينابيع الحرارية الموجودة في صدع كافوي تحتوي على نسب غير معتادة من نظائر الهيليوم، وهذه النظائر تمثل بصمة كيميائية فريدة تؤكد أن الغازات قد صعدت من أعماق سحيقة في وشاح الأرض، وتحديداً من عمق يصل إلى 160 كيلومتراً تحت سطح الأرض.

ويرى العلماء أن هذا الاتصال السلس والواضح بين الوشاح وسطح الأرض يعد دليلاً جوهرياً على نشاط الصدع التكتوني في تلك المنطقة، وربما يكون إشارة صريحة على بداية تشكل حدود صفائح جديدة في منطقة جنوب غرب أفريقيا. ومن الناحية الجيومورفولوجية، يعد صدع كافوي جزءاً من نظام جيولوجي هائل يمتد لمسافة تصل إلى 2500 كيلومتر عبر وسط أفريقيا، وهناك احتمالية كبيرة أن يرتبط هذا النظام مستقبلاً بسلسلة جبال منتصف المحيط الأطلسي، وهي المنطقة التي تلتقي وتتفاعل فيها الصفائح التكتونية الأفريقية والأمريكية الجنوبية.

ويطرح بعض العلماء فرضية أن هذه المنطقة قد تتحول في المستقبل البعيد إلى حدود قارية جديدة تؤدي في نهاية المطاف إلى انقسام أجزاء من القارة الأفريقية وولادة محيط جديد يفصل بينها، لكن هذه العملية تظل محكومة بزمن جيولوجي طويل جداً. ويشير الباحثون إلى أن النشاط التكتوني ليس مجرد عمليات تدميرية أو تغييرية للتضاريس، بل لعب دوراً محورياً وأساسياً في جعل كوكب الأرض صالحاً للحياة، حيث تساهم حركة الصفائح في إعادة تدوير المعادن الأساسية وتنظيم دورة الكربون العالمية، فضلاً عن تحفيز النشاط البركاني والحراري الأرضي الذي يغذي التربة بالعناصر الغذائية.

وحتى هذه اللحظة، تظل أفريقيا واحدة من أكثر مناطق العالم نشاطاً من الناحية الجيولوجية، وخاصة على امتداد صدع شرق أفريقيا حيث تنفصل الصفيحة الصومالية تدريجياً عن الصفيحة الأفريقية الرئيسية. ومع ذلك، فقد شدد العلماء على ضرورة التعامل مع هذه النتائج الجديدة بحذر شديد، لأن الدراسة الحالية اعتمدت على عينات محدودة تم جمعها من منطقة واحدة فقط داخل النظام الصدعي الكبير، مما يجعل التعميم أمراً صعباً في الوقت الراهن.

ويطمح الفريق البحثي إلى جمع بيانات إضافية وشاملة من مناطق أخرى على طول الصدع للتأكد مما إذا كانت الإشارات الكيميائية القادمة من الوشاح الأرضي تمتد على طول النظام بأكمله، وهو ما سيعزز بشكل كبير فرضية تشكل حدود تكتونية جديدة في قلب القارة. وبالتوازي مع الأهمية العلمية، يلفت هذا الاكتشاف الانتباه إلى الإمكانات الاقتصادية الواعدة للمنطقة، إذ يمكن أن تمثل هذه الصدوع مصدراً استراتيجياً للطاقة الحرارية الأرضية النظيفة، بالإضافة إلى كونها مصدراً محتملاً لغازي الهيليوم والهيدروجين في المستقبل، وهو ما يفسر الاهتمام المتزايد من قبل شركات متخصصة في تمويل الأبحاث الجيولوجية هناك.

وقد توجت هذه الجهود بنشر نتائج الدراسة في مجلة فرونتيرز إن إيرث ساينس العلمية، في خطوة يعتبرها الباحثون حجر الزاوية لفهم أعمق للتحولات الجيولوجية البطيئة التي قد تعيد رسم خريطة القارات في المستقبل السحيق





