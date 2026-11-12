تحول جذري في وول ستريت: السيولة تهرب من الذكاء الاصطناعي إلى القطاعات الدفاعية

شهدت السوق الأمريكية تحولا استراتيجيا حيث انتقلت السيولة من أسهم التكنولوجيا المربوحة إلى قطاعات الرعاية الصحية والسلع الأساسية، مما ساعد على استقرار المؤشرات رغم تصحيح سهم إنفيديا بنسبة 14%

تشهد الأسواق المالية الأمريكية، وتحديداً وول ستريت ، تحولاّ جذرياً وغير مسبوق في خريطة توزيع الأموال، حيث تخرج السيولات الضخمة من شركة إنفيديا وشركات الذكاء الاصطناعي العملاقة، لتندفع بقوة نحو قطاعات تقليدية أقل مخاطرة وأكثر استقراراً مثل الرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية الأساسية. ورغم الهبوط الحاد الذي سجله سهم إنفيديا بنسبة 14% في تعاملات الخميس المبكرة، ليصبح منخفضاً بنحو 40% عن ذروته في السادس من أكتوبر، وظهور استقالة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ ، إلا أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 整体 لم يتأثر سلباً بالحدة نفسها، حيث تراجع فقط بنسبة 3% عن مستواه القياسي، مما يؤكد مرونة النظام المالي الحالي.

آلية الانتقال من النمو إلى القيمة

يعكس هذا السلوك ظاهرة "تناوب الاستثمارات" التي يصفها خبراء مؤسسة كارسون بأنها آلية دفاعية ذكية لإعادة توزيع المحافظ بعيداً عن أسهم النمو المرتفعة التقييم، واستبدالها بشركات ذات أداء تشغيلي ملموس وقادرة على امتصاص الصدمات. وتشير البيانات الصادرة عن مجموعة كارسون إلى أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متساوي الأوزان، الذي يمنح جميع الشركات وزنّاً متساوياً بغض النظر عن حجمها، سجل مستوى قياسياً جديداً الأسبوع الماضي، محققاً ارتفاعاً بنحو 5% منذ السادس من أكتوبر، متفوقاً بشكل واضح على النظير المرجح بالقيمة السوقية الذي سجل مكاسب بـ 11% فقط.

Also read نادي دبي للفروسية يعلن اكتمال الاستعدادات لانطلاق موسم سباقات القدرة الجديد

وخلال الفترة الممتدة من السادس من أكتوبر حتى إغلاق جلسة الأربعاء، حققت سبعة قطاعات من أصل أحد عشر قطاعاً رئيسياً عائداً إيجابياً، مما يدل على اتساع قاعدة النمو في السوق الأمريكية. قاد قطاع الرعاية الصحية هذه المكاسب بارتفاع ملحوظ بلغ 13.1%، تلاه قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية بنمو 11.8%، في ظل الانكماش الذي شهدته شركات التكنولوجيا بنسبة 13.7%، ما يؤكد تحولاً جذرياً في أولويات المستثمرين الذين يبحثون عن المأوى الآمن بعيداً عن تقلبات قطاع التقنية.

مواقف الجهات الفاعلة ومخاطر الخسائر

تسعى التحليلات الصادرة عن محللي الأسهم في بنك جي بي مورغان إلى تفسير حدة التحركات الحالية، مشيرة إلى أن عمليات خفض المديونية وتفكيك المراكز الاستثمارية المزدحمة التي تمركزت حول شركات الذكاء الاصطناعي كانت مصحوبة بتسييل واسع النطاق في صناديق الأسهم التقليدية والصناديق الكمية. وقد سجلت استراتيجيات الاستثمار القائمة على زخم الأسهم خسائر بلغت 11% خلال شهر أكتوبر، وهي الأسوأ في تاريخها الشهري، مما يعكس حجم الصدمة التي مر بها المستثمرون بعد سنوات طويلة من التوحد الرهاني في أسهم التكنولوجيا الكبرى.

Advertisement

من جانبه، نقل التقرير عن رايان ديتريك، من مجموعة كارسون، أن عملية إعادة التوازن هذه ليست مجرد تصحيح تقني، بل عنصر أساسي لاستمرارية الأسواق الصاعدة على المدى الطويل. ويؤكد أن التحول المتعمد من أسهم النمو إلى أسهم القيمة ساهم بشكل مباشر في تجنب تعرض السوق بأكملها لانخفاضات أكثر حدة وكارثية، مشيراً إلى أن التخارج من نسبة محدودة من أسهم التكنولوجيا العملاقة مكّن المستثمرين من إعادة توظيف سيولة هائلة في قطاعات أخرى تعاني من نقص في الاهتمام السابق.

التأثيرات المستقبلية والتحديات الراهنة

رغم أن انتقال الاستثمارات ساعد في تخفيف تداعيات موجة البيع الأولية، إلا أن المحللين يحذرون من أن انتهاء موجة التصحيح في قطاع التكنولوجيا لا يزال غير مضمون، وأن أسهم الذكاء الاصطناعي تظل معرضة لضغوط إضافية نتيجة استمرار تأثيرات أزمة إنفيديا التي تراجعت قيمتها السوقية بأكثر من تريليوني دولار في شهر واحد فقط. كما تلوح في الأفق مخاطر متعلقة بعدم اليقين بشأن التوجهات التنظيمية الجديدة للكونغرس الأمريكي، والتي قد تفرض قيوداً إضافية على عمليات الابتكار والتقنية.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، تظل احتمالات عودة مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة عاملاً ضغطاً محتملاً، حيث من شأن ذلك أن يزيد من تكلفة التمويل ويضغط على تقييمات شركات النمو بشكل أكبر. وتكمن الخلاصة في أن قدرة وول ستريت على الحفاظ على تماسكها ترتبط ارتباطاً وثيقاً بقدرتها على استيعاب هذه التغيرات الهيكلية، والحفاظ على زخم القطاعات البديلة، وضمان احتواء المخاطر المرتبطة بالاقتصاد الأمريكي والسياسات النقدية في الفترة القادمة.