تحول سلوك المسافرين في الإمارات: الإلغاء المجاني يصبح العامل الأهم أمام السعر

يفتح التحول في تفضيلات المسافرين الإماراتيين باباً لتبني نماذج تسعير مرنة ومتدرجة في قطاع الطيران والفنادق، حيث يفضل 60% من العملاء الإلغاء المجاني خلال 24-48 ساعة على الأسعار المنخفضة، ما يعيد تشكيل استراتيجيات الصناعة لتلبية الطلب المتزايد على المرونة.

تشهد الأسواق الإماراتية للرحلات والطيران والضيافة تحولاً ملحوظاً في سلوك المستهلكين، إذ أصبحت المرونة في الحجز إلغاءً مجانياً ضمن العوامل الحاسمة التي تحدد قرار الحجز.

وفقاً لما أوردته مجموعة من الخبراء ومديري مكاتب السفر، ارتفع الطلب على خيارات الإلغاء المجاني خلال 24 إلى 48 ساعة إلى ما يقرب من ستين في المئة من إجمالي المسافرين والنزلاء. ويعود هذا الارتفاع إلى تزايد الإقبال على الرحلات الفورية والعطلات القصيرة، التي تتسم بحساسية عالية تجاه شروط الإلغاء وتحتاج إلى قدرة استجابة سريعة لتغيّر الخطط الشخصية أو المهنية.





وبحسب تصريحاتهم، دفعت هذه الظاهرة الشركات الطيران والفنادق إلى تبني نماذج تسعير متعددة تتضمن منتجات غير قابلة للاسترداد إلى جانب خيارات مرنة جزئياً أو كلياً. تهدف هذه النماذج إلى إيجاد توازن بين طلب المستهلك المتقلب وضمان استدامة العوائد التشغيلية. فقد أبدى محمود سلوم، المدير المالي لشركة زاجل للسياحة، أن العملاء اليوم يصبحون أكثر استعداداً لتحمل تكاليف إضافية مقابل امتلاك حرية تعديل أو إلغاء حجوزاتهم، خاصةً بعد تجربة حسية للتقلبات الاقتصادية والظروف الشخصية غير المتوقعة.

وأضاف أن النسبة المتزايدة من العائلات ورجال الأعمال الذين يعانون من جداول زمنية غير ثابتة تجعل من المرونة عامل جذب أساسي يرفع من ثقة العملاء ويعزز ولائهم للعلامات التجارية التي تقدم سياسات إلغاء مرنة.



وفي سياق مشابه، أوضح نيكولا ميليانوفيتش، مدير المشاريع في آرثر دي ليتل للاستشارات الإدارية، أن اعتماد مستويات متعددة من الحجز - من غير القابلة للاسترداد إلى المرنة كلياً - يساهم في تحويل الطلب إلى إيرادات مستدامة، خاصةً عندما تُرفق العروض بخدمات إضافية مثل ترقيات الغرف أو باقات الخدمات المتميزة.

وأشار إلى أن المنافسة في قطاع الضيافة والطيران أصبحت ترتكز الآن على قدرة الشركات على تقديم شروط أكثر استجابة لتقلبات السوق، ما يفرض على مسؤولي إدارة الإشغال وإدراة الطلب إعادة النظر في استراتيجيات التنبؤ وتخفيف أثر الإلغاءات اللحظية. إن هذا التحول لا يقتصر على السعر فحسب، بل يعكس تغيراً عميقاً في سلوك المسافر الذي يفضل إبقاء خياراته مفتوحة بدلاً من الالتزام بخطط ثابتة قد تتعطل بسبب التزامات مهنية أو دراسية أو عائلية، وهو ما يفتح آفاقاً جديدة لزيادة حجم الطلب وجذب شرائح مستهلكين غير مستغلة حتى الآن.





وفي ختام تحليله، شدد خبير السياحة والسفر سائد حتحات أن المستقبل سيشهد المزيد من الابتكارات في نماذج التسعير، مع التركيز على تحسين تجربة العميل من خلال تقديم سياسات إلغاء مرنة ومتدرجة، مما سيسهم في تعزيز التكامل بين رضا العميل وربحية الشركات في قطاع السفر والضيافة الإماراتي





alkhaleej / 🏆 3. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

سفر فنادق إلغاء مجاني تسعير مرن الامارات

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

الطقس غدا صحو إلى غائم جزئياًأبو ظبي في 18 مارس / وام / توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا أحياناً، ومائلا للحرارة نهاراً، ورطبا ليلاً وصباح السبت خاصة غرباً. الرياح: جنوبية شرقية – جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية مساءً / 10 - 20 تصل إلى 35 كم / س. الخليج العربي: خفيف – متوسط الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 16:26 والمد الثاني عند 04:18. الجزر الأول عند الساعة 10:32 والجزر الثاني عند الساعة 21:48 بحر عمان: خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند 13:49 والمد الثاني عند الساعة 00:28 الجزر الاول عند الساعة 18:52 والجزر الثاني عند الساعة 07:39 وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبو ظبي 39 23 50 10 دبــي 37 24 40 10 الشارقة 37 19 50 15 عجمان 38 20 40 10 أم القيوين 37 19 50 15 رأس الخيمة 34 20 40 20 الفجيرة 32 23 80 30 العين 38 25 25 10 ليوا 40 23 40 15 الرويس 39 25 50 25 السلع 39 24 55 20 دلما 37 25 65 25 طنب الكبرى 34 24 60 20 طنب الصغرى 34 24 60 20 أبو موسى 34 24 60 20

Read more »

بايدن: أعتقد أن شاحنات المساعدات ستصل إلى غزة خلال يومينقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة.

Read more »

بايدن: المساعدات ستدخل غزة خلال الـ48 ساعة المقبلةقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة.

Read more »

بايدن: المساعدات ستدخل غزة خلال 24 إلى 48 ساعةقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، إنه يعتقد أن شاحنات محملة بالمساعدات ستصل إلى غزة خلال 24 إلى 48 ساعة مقبلة.

Read more »

بايدن: أولى شاحنات المساعدات ستدخل غزة خلال 24 إلى 48 ساعةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »

حماس: دمرنا 24 آلية عسكرية للجيش الإسرائيلي في غزة خلال الـ 48 ساعة الأخيرةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

Read more »