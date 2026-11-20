كشف علماء عن تأثر أسنان أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الزعانف السوداء بتحمض المحيطات، مما يضعف قدرتها على افتراس الفرائس ويعطل التوازن البيئي البحري بحلول عام 2300.

كشفت دراسة علمية حديثة عن تهديد جديد ودقيق للتنوع البيولوجي البحري، حيث أظهرت التجارب المخبرية أن تحمض المحيطات المتزايد يؤدي إلى تآكل وتشقق أسنان أسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الزعانف السوداء بشكل ملحوظ. ووجد فريق بحثي من جامعة هاينريش هاينه في ألمانيا أن البيئة الكيميائية المتغيرة للمحيطات، الناتجة عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، قد تفقد هذه المفترسات البحرية أسلحتها الطبيعية الحيوية للصيد والبقاء، مما يفتح بابا جديدا للقلق بشأن استقرار الشبكات الغذائية البحرية.

تفاصيل التجربة وآلية تأثير الحموضة

أجرى الباحثون من جامعة هاينريش هاينه تجربة دقيقة استمرت ثمانية أسابيع، حيث استخدموا عينة مكونة من 16 سنا سليما تم جمعها من أكثر من 600 سن متساقط لأسماك قرش الشعاب المرجانية ذات الزعانف السوداء. ووضعت هذه الأسنان في خزانات مياه مصممة خصيصا لمحاكاة السيناريوهات المستقبلية والمحيطات الحالية، بهدف رصد التغيرات الهيكلية الدقيقة التي تطرأ على مينا الأسنان وقواعدها الجذرية نتيجة التعرض المباشر للمياه الحمضية لفترات ممتدة.

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مقارنة بين مستويات الرقم الهيدروجيني

قسّم الفريق البحثي العينات إلى مجموعتين رئيسيتين لإجراء المقارنة الإحصائية والعلمية، حيث وضعت المجموعة الأولى في مياه بمستوى رقم هيدروجيني يساوي 8.1، وهو المتوسط الحالي لساحل المحيطات، بينما عرّضت المجموعة الثانية لماء بدرجة حموضة تساوي 7.3. وهذا الرقم الأخير يحاكي سيناريو تفاقم التغير المناخي وارتفاع حموضة المياه المتوقع حدوثه بحلول عام 2300 في حال استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة بنفس المعدلات الحالية دون تدخلات جذرية.

النتائج الهيكلية والمفارقة العلمية

أظهرت النتائج أن الأسنان المغمورة في المياه ذات الرقم الهيدروجيني 7.3 عانت من تشققات عميقة وتجاويف سطحية وتآكل في الجذور، مما أدى إلى تدهور عام في بنيتها الميكانيكية. ولاحظ الباحثون زيادة في محيط بعض الأسنان المصابة، وهو ما أرجعوه إلى خشونة أسطحها وعدم انتظامها وليس إلى نمو فعلي، مما خلق مفارقة علمية حيث قد تحسن الخشونة من قدرة السن على القطع مؤقتا لكنها تضعف تماسكه وتجعله عرضة للكسر أثناء عملية الصيد.

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آثار اقتصادية وبيئية على النظام البيئي

حذر ماكسيميليان باوم، الباحث الرئيسي في الدراسة، من أن هذه التغيرات الكيميائية قد تؤثر بشكل مباشر في كفاءة أسماك القرش في افتراس فرائسها، نظرا لأن هذه الأسماك تسبح غالبا وأفواهها مفتوحة مما يعرض أسنانها للتماس المباشر والمستمر مع المياه. ورغم أن أسماك القرش تمتلك قدرة طبيعية على تعويض الأسنان التالفة، فإن عملية الاستبدال هذه تتطلب طاقة إضافية قد تؤثر في صحة الكائن الحي واستمراره في ظل ظروف المحيطات الأكثر حموضة وتعبئة موارده الطبيعية.

المستقبل وحماية التوازن البيئي البحري

يؤكد الباحثون أن الحفاظ على مستويات الرقم الهيدروجيني بالقرب من معدلاتها الحالية يمثل عاملا حاسما لحماية البنية الجسدية لأسنان المفترسات البحرية التي تعتبر حلقة وصل أساسية في السلسلة الغذائية. وتسلط الدراسة، المنشورة في مجلة Frontiers in Marine Science، الضوء على جانب غير مرئي من أزمة المناخ، مما يستدعي مزيدا من الدراسات لفهم التأثيرات الفعلية طويلة المدى على كفاءة هذه المفترسات وتوازن الحياة في أعماق البحار وتأثير ذلك على الأنظمة البيئية بأكملها.