تحليل أداء أسواق المال الإماراتية وسيولة التداولات الأسبوعية

تقرير مفصل يتناول حركة التداولات في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، مع تسليط الضوء على الأسهم الأكثر نشاطاً والرابحة خلال أسبوع من التداولات والسيولة المليارية.

شهدت الأسواق المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة حالة من النشاط الملحوظ خلال الجلسات الخمس الأخيرة، حيث عكس حجم التداولات والسيولة المتدفقة مدى الثقة التي يوليها المستثمرون للقطاعات الاقتصادية المحلية.

وقد لامست السيولة الإجمالية في أسواق الأسهم المحلية نحو 8.6 مليارات درهم، وهو رقم يعكس حيوية التداول والرغبة في اقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة. وتوزعت هذه السيولة بشكل متباين بين السوقين الرئيسيين، حيث استحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على النصيب الأكبر بقيمة بلغت 5.05 مليارات درهم، بينما سجل سوق دبي المالي سيولة وصلت إلى 3.54 مليارات درهم.

وقد تم تداول نحو 2.8 مليارات سهم من خلال تنفيذ 205.85 آلاف صفقة، مما يشير إلى كثافة في حركة البيع والشراء وتنوع في المحافظ الاستثمارية المشاركة في هذه العمليات. وبالتركيز على أداء سوق دبي المالي، فقد برز سهم إعمار العقارية كأحد أقوى الأسهم من حيث جذب السيولة، حيث استحوذ على النصيب الأكبر بقيمة تجاوزت 1.25 مليار درهم، مما يؤكد مكانة الشركة الرائدة في القطاع العقاري وجاذبيتها الدائمة للمستثمرين.

وجاء في المرتبة الثانية سهم إعمار للتطوير الذي جذب سيولة بقيمة 296.6 مليون درهم، يليه بنك الإمارات دبي الوطني الذي استقطب نحو 292 مليون درهم، وهو ما يظهر توازناً في الاهتمام بين القطاعين العقاري والمصرفي. ومن ناحية أخرى، شهدت بعض الأسهم ارتفاعات ملحوظة في قيمتها السوقية خلال الأسبوع، حيث حققت أسهم تيكوم نمواً بنسبة 4.4%، تلتها المزايا القابضة بنسبة 4.2%، ثم الوطنية للتأمينات العامة بنسبة 4.1%، بينما سجلت أسهم باركن ارتفاعاً بنسبة 1.84%، ووطنية إنترناشيونال بنسبة 1.3%، مما يعكس تفاؤلاً في قطاعات الخدمات واللوجستيات والتأمين.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد شهدت التداولات ديناميكية عالية رغم التحديات التي واجهت المؤشر العام. فقد أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام المعروف باسم فادجي عند مستوى 9677 نقطة، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 1.65% خلال الجلسات الخمس.

وعلى مستوى نشاط الأسهم، تصدر بنك أبوظبي التجاري المشهد باستحواذه على أكبر قدر من السيولة بقيمة 494 مليون درهم، تلاه سهم ألفا ظبي القابضة الذي جذب 480 مليون درهم، ثم شركة أدنوك للحفر التي استقطبت سيولة بقيمة 436.5 مليون درهم، وهو ما يعكس تركيز السيولة في قطاعات البنوك والطاقة والاستثمارات القابضة. وبالرغم من تراجع المؤشر العام، إلا أن بعض الأسهم حققت قفزات سعرية كبيرة، حيث صعدت أسهم أريد بنسبة 10.4%، وأسهم أوراسكوم بنسبة 7.95%، وأسمنت الفجيرة بنسبة 5.13%، والخليج الاستثمارية بنسبة 4.4%، بالإضافة إلى شركة أبوظبي لبناء السفن التي ارتفعت بنسبة 4.06%.

وفيما يتعلق بالأداء اليومي الختامي، فقد خيم اللون الأحمر على تداولات الأسهم الإماراتية في آخر جلسات الأسبوع، حيث شهدت المؤشرات تراجعاً طفيفاً يعكس عمليات جني أرباح أو استجابة لظروف السوق اللحظية. فقد انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.28% ليغلق عند 9677.72 نقطة، بينما تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 5708.78 نقاط.

ورغم هذا التراجع اليومي، إلا أن الحجم الإجمالي للتداولات والسيولة المليارية المذكورة تظل مؤشراً إيجابياً على عمق الأسواق المحلية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال، مما يمهد الطريق لمزيد من الفرص في الأسابيع المقبلة مع ترقب المستثمرين للنتائج المالية للشركات والتوجهات الاقتصادية العالمية





سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي الأسهم الإماراتية السيولة المالية تداولات الأسهم

