تحليل يثبت أن الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين المقاومة يساعد على خفض ضغط الدم

تجربة سريرية شملت أكثر من 1345 مشاركاً و67 أشكالاً مختلفاً من التمارين، أظهرت أن الجمع بين التمارين الهوائية وتمارين المقاومة، وكذلك التدريب المتقطع عالي الكثافة، يرتبطان بانخفاض ملحوظ في ضغط الدم على مدار 24 ساعة لدى البالغين. التمارين الهوائية، مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات، ظلت الأكثر اتساقاً في خفض ضغط الدم خلال النهار والليل، ما يعزز مكانتها كخيار أساسي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه.

تشير مراجعة تحليل ية واسعة، إلى أن الجمع بين ال تمارين الهوائية و تمارين المقاومة، وكذلك التدريب المتقطع عالي الكثافة، يرتبطان بانخفاض ملحوظ في ضغط الدم على مدار 24 ساعة لدى البالغين.

لكن التمارين الهوائية، مثل المشي السريع والجري وركوب الدراجات، ظلت الأكثر اتساقاً في خفض ضغط الدم خلال النهار والليل، ما يعزز مكانتها كخيار أساسي في الوقاية من ارتفاع ضغط الدم وعلاجه. ولا تقدم الدراسة المنشورة في British Journal of Sports Medicine، وصفة رياضية واحدة تناسب الجميع، لكنها تضيف طبقة مهمة من الأدلة إلى سؤال يشغل الأطباء والمرضى معاً، بشأن أي نوع من التمارين يمكن الاعتماد عليه فعلاً لخفض ضغط الدم خارج عيادة الطبيب، وفي ظروف الحياة اليومية





emaratalyoum / 🏆 1. in AE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

تحليل تمارين ضغط الدم ارتفاع ضغط الدم تمارينات المقاومة تمارين متقطع عالية الكثافة تمارين رياضية تحليل شبيكي تجربة سريرية تجارب مقارنة تجارب سريرية مقارنة تجارب سريرية منظمة تجارب سريرية بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025 تجارب سريرية بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025 مع بر تجارب سريرية بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025 مع بر تجارب سريرية بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025 مع بر تجارب سريرية بين نوفمبر 2024 وأغسطس 2025 مع بر

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

العين يطمع في غيابات الجزيرة لكسر عقدة الـ 1345 يوماًيخوض العين مواجهة من العيار الثقيل عندما يحل ضيفاً على الجزيرة في الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين، الساعة 8:15 ليلاً على استاد آل نهيان في نادي الوحدة بأبوظبي، حيث يخضع استاد محمد بن زايد لأعمال الصيانة تحضيراً لمونديال الأندية. ويتصدر «الزعيم» الد

Read more »

بروس ويليس يعتزل التمثيل لفقدانه القدرة على الكلامأعلنت عائلة الممثل بروس ويليس أوا أمس الأربعاء أن بطل أفلام الحركة البالغ 67 عاماً سيعتزل التمثيل بسبب 'مشاكل صحية'.

Read more »

«طرق دبي» تنجز صيانة 67 جسراً للمشاة في 2022أعلنت هيئة الطرق والمواصلات بدبي إنجاز أعمال صيانة 67 جسراً للمشاة.

Read more »

«كورونا» يحرم 67 مليون طفل من اللقاحات | صحيفة الخليجحرم 67 مليون طفل جزئياً أو كلياً من لقاحات حيوية بسبب تداعيات وباء «كوفيد-19»rn

Read more »

نصف المستثمرين الأفراد في الإمارات ينتظرون توجيهات المؤسسات الماليةأعرب أغلبية المستثمرين الأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة (67%) ...

Read more »

319.3 مليون درهم أرباح 'طلبات' بالربع الأول67 مليارا الإيرادات بزيادة 23%9 مليارات قيمة البضائع المباعة بنمو 19%دبي:'الخليج'بلغ صافي...

Read more »