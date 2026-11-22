كشف مقال عن ظاهرة نادرة في سوق السيارات حيث تحافظ طرازات بورشه المحدودة على قيمتها أو ترتفع، متحولة إلى استثمار ناجح، على عكس الغالبية العظمى من السيارات الجديدة التي تفقد قيمتها فور مغادرة الصالة.

في عالم هواة السيارات، القاعدة الذهبية ثابتة ومزعجة في آن واحد: بمجرد خروج السيارة الجديدة من معرض العرض، تبدأ قيمتها المالية في التدهور السريع. ومع مرور السنوات وازدياد المسافة المقطوعة، يتحول السعر المدفوع عند الشراء إلى مجرد رقم تاريخي لا يعكس الواقع الحالي للسوق. هذه هي المعادلة التقليدية التي يعرفها معظم المشترين حول العالم، حيث تعتبر السيارة سلعة مستهلكة تفقد قيمتها مع الوقت.

معادلة بورشه العكسية في السوق

لكن الحدث الذي جمع مئات السيارات تحت شعار "أيقونات بورشه" في دبي كشف عن وجود معادلة مختلفة تماماً تنطبق على فئات محددة من السيارات الفاخرة. فبعض السيارات التي يشتريها أصحابها للاستمتاع بالقيادة، وبعد مرور سنوات أو حتى عام واحد، يكتشفون أن قيمتها السوقية لم تنخفض بل ربما تجاوزت سعر شرائها الأصلي. هذا السلوك الاستثنائي يحول السيارة من مجرد وسيلة نقل إلى أصل مالي يحافظ على قيمته بل ويرتفع فيها.

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استراتيجية علي الحمودي في التخصيص

يوضح الهاوي الإماراتي علي الحمودي هذه الظاهرة من خلال تجربته الشخصية مع سيارة "بورشه 911 كاريرا تي" التي نقلها ناقل حركة يدوي. اشترى الحمودي هذه السيارة قبل نحو عام بنحو 700 ألف درهم، ثم أنفق أكثر من 100 ألف درهم إضافية على إضافات وتخصيصات دقيقة واختارها بعناية فائقة. اليوم، يقدر الحمودي أن قيمة هذه السيارة تقترب من 800 ألف درهم، مما يجعله لا يفكر في بيعها بأي حال، مستبعداً بيعها على الإطلاق.

لم يكن اختيار الحمودي للإضافات هدفاً في جمع ميزات تقنية حديثة فحسب، بل كان محاولة مدروسة لمنح السيارة الجديدة هوية كلاسيكية. فقد استخدم برنامج "الطلاء حسب الطلب" لاختيار لون "باهاما الأصفر" النادر، وأضاف نقشة المربعات الكلاسيكية إلى المقصورة الداخلية، إلى جانب الخشب وعجلات "فوكس" بتصميم يعود إلى عام 1987. هدفه كان الوصول إلى تصميم يستحضر طرازات الشركة في السبعينات والثمانينات، مما يجعل الذاكرة البصرية للسيارة جزءاً أساسياً من قيمتها المستقبلية.

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قصة بورشه كاريرا جي تي وتاريخها

يرى الحمودي أن هذه المعادلة لا تنطبق على كل السيارات، فالنجاح يعتمد بشكل كبير على الفئة والمواصفات والندرة. ويشير إلى طراز "كاريرا جي تي" الذي انتقل من نطاق سعري مختلف عند طرحه إلى أرقام بملايين الدولارات اليوم. تدعم الأرقام المسجلة في المزادات هذا الادعاء، ففي مارس 2026، بيعت سيارة "بورشه كاريرا جي تي" موديل 2005 لدى دار المزادات "برود آرو" مقابل 6.715 ملايين دولار، أي ما يعادل نحو 24.7 مليون درهم.

هذه العملية حققت رقماً قياسياً في المزاد العلني لهذا الطراز المحدد، وكانت السيارة الجديدة عند طرحها في الولايات المتحدة بسعر 440 ألف دولار فقط. وقد تم إنتاج الشركة لـ 1270 سيارة فقط من هذا الطراز، مما يعزز من ندرتها. ومع ذلك، لا يعني هذا القفز السعري أن كل من اشترى "كاريرا جي تي" حقق ربحاً مماثل، فالسيارة المباعة كانت استثنائية بلونها النادر "غلف بلو" ضمن برنامج الألوان الخاصة.

أهمية التاريخ القيمي في تقييم السيارات

توضح بيانات السوق أن سيارات جيدة من "كاريرا جي تي" كانت تتداول بأرقام أقل بكثير من الرقم القياسي المسجل، مما يؤكد القاعدة المعروفة بين جامعي السيارات: سيارتان تحملان الاسم نفسه قد تفصل بين قيمتيهما ملايين الدراهم بسبب اللون والحالة والتاريخ وعدد الكيلومترات. يأتي الهاوي الكويتي إبراهيم المنيس مع زوجته فاطمة معرفي لدعم هذا الرأي، موضحاً أن السنة والفئة والحالة جميعها عوامل حاسمة في تحديد السعر.

ويضيف أحمد دراج، مدير التسويق في مركز بورشه أبوظبي والعين، أن قيمة السيارة لا ترتبط فقط بالمحرك أو سنة الصنع، بل بالقصة المرتبطة بها. وتمتلك سيارة "بورشه 924" قيمة خاصة لارتباطها بزيارة الملكة إليزابيث الثانية إلى دولة الإمارات عام 1979، حيث كانت تسير في مقدمة الموكب الملكي. خزنت السيارة لأكثر من 40 عاماً قبل ترميمها بالتعاون مع الشرطة، مما يمنحها ما يعرف بـ"التاريخ الموثق" الذي يرفع قيمتها جذرياً.

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تؤكد "هاغرتي" المتخصصة في تقييم السيارات أن أدلة الأسعار للمعلومات وليست نصيحة استثمارية، وأن التكاليف المتزايدة للصيانة والتخزين قد تؤثر على العائد. لذا، فإن التعامل مع شراء السيارات الباهظة كاستثمار مضمون ينطوي على مخاطر كبيرة، حيث يعتمد النجاح على مجموعة معقدة من العوامل النادرة التي تتجاوز مجرد امتلاك سيارة فاخرة.