تحليل استراتيجي حول مرونة الاقتصاد الإماراتي وآفاق النمو المستدام في القطاعات المالية والعقارية والطاقة

استعراض شامل لرؤية شركة إيه إس بي كابيتال حول قدرة دولة الإمارات على التكيف مع التحديات العالمية، مع التركيز على نمو القطاع العقاري في دبي وتوجهات الطاقة الجديدة ودور مركز دبي المالي العالمي في جذب الاستثمارات.

أفادت شركة إدارة الأصول والثروات إيه إس بي كابيتال بأن ال اقتصاد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة يبرهن بشكل مستمر على امتلاكه مستويات استثنائية من المرونة والقدرة الفائقة على التكيف مع مختلف التحديات التي تفرضها الساحة العالمية والإقليمية.

وأوضحت الشركة أن هذه القوة مستمدة من أسس مالية راسخة وتسارع ملحوظ في استراتيجيات التنويع الاقتصادي، بالإضافة إلى توفير بيئة استثمارية وتنظيمية متطورة ساهمت بشكل مباشر في تعزيز جاذبية الدولة أمام رؤوس الأموال الضخمة والمؤسسات الدولية. وفي هذا الصدد، أشار هشام جوهري، المدير التنفيذي الأول للشركة، إلى أن مؤشر مديري المشتريات في الدولة قد حافظ على استقراره ضمن نطاق التوسع للشهر الثاني على التوالي، وهو ما يعكس تفاؤلاً في بيئة الأعمال، رغم وجود تحديات كلية واضحة، إلا أن الأسس الجوهرية الصلبة ترسم مسار تعافٍ واثق يتجه نحو النصف الثاني من العام الجاري.

ويرى جوهري أن القدرة الإماراتية على إدارة تعقيدات المشهد العالمي تعود إلى تلاقي مجموعة من عوامل القوة الهيكلية، حيث يلعب الميزان السيادي دوراً محورياً بفضل عمقه الاستثنائي وكفاءته العالية في توظيف رأس المال، مما يمنح الدولة هامشاً مالياً متيناً يقلل من حدة الصدمات الخارجية. وتتكامل هذه القوة مع أجندة وطنية طموحة تهدف إلى تقليص الاعتماد التاريخي على الموارد الهيدروكربونية من خلال تطوير قطاعات تنافسية تشمل الخدمات المالية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة.

ومن الناحية المصرفية، تبرز البنوك الإماراتية في موقع استراتيجي يتيح لها استغلال مستويات السيولة المرتفعة، مدعومة بنمو الودائع وانتعاش حركة الإقراض. أما في أسواق المال، فإن الأسهم الإماراتية تمثل فرصاً واعدة لتحقيق ما يسمى باللحاق الاستردادي، حيث من المتوقع أن تتدفق الاستثمارات نحو الأسهم الكبرى في قطاعي المصارف والعقارات مع انخفاض علاوات المخاطر وتحسن شروط التمويل.

وفيما يخص مركز دبي المالي العالمي، فقد أكد جوهري أن المركز نجح في تأسيس منظومة فريدة يصعب تكرارها، تعتمد على نظام مالي متكامل وولاية قضائية تستند إلى القانون العام ونظام قضائي مستقل مستوحى من القانون الإنجليزي، تحت إشراف سلطة دبي للخدمات المالية. هذا الإطار التنظيمي العالمي جذب كتلة حرجة من المؤسسات الدولية التي تخلق تأثيرات الشبكة، حيث يجذب وجود كل مؤسسة كبرى شركات أخرى بشكل تتابعي.

وقد تجلى ذلك في التدفق الكبير للشركات خلال الربع الأول من العام، مما يعكس رغبة المؤسسات العالمية في تنويع عملياتها والتحوط من مخاطر التمركز في المراكز المالية الغربية التقليدية التي تعاني من تقلبات سياسية وتعقيدات تنظيمية وهجرة في الكفاءات، مما يجعل دبي مقراً بديلاً فعلياً وليس مجرد مركز إقليمي. وعلى صعيد القطاع العقاري في دبي، كشف التحليل عن نمو لافت حيث ارتفع نشاط السوق بنسبة 42% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2026، لتصل القيمة الإجمالية للمعاملات إلى 254 مليار درهم.

وسجلت المعاملات السكنية نمواً بنسبة 26.4%، مستحوذة على 64% من إجمالي تداولات السوق. كما استمرت أسعار البيع للوحدات السكنية في الارتفاع بنسبة 5% على أساس ربعي، مما يشير إلى أن السوق يتجه نحو مرحلة من الاستيعاب والترسخ والنضج الصحي الذي يعيد التوازن إلى السوق على أسس مستدامة.

وفي سياق الطاقة، فإن توجه الإمارات نحو استقلالية إنتاجية كاملة بعيداً عن أوبك وأوبك بلس قد يفتح آفاقاً جديدة، حيث أن رفع الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يومياً قد يضيف عائدات تقديرية تصل إلى 40 مليار دولار، خاصة مع انخفاض نقطة التعادل المالي إلى ما دون 40 دولاراً للبرميل، مما يعزز من مكانة الدولة كمورد منخفض التكلفة وعالي الطاقة، ويسهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي بنسب تتراوح بين 8 إلى 9 نقاط مئوية. واختتم جوهري رؤيته بتقديم نصيحة للمستثمرين حول بناء المحفظة الاستثمارية المثلى في ظل التحولات الجيوسياسية والنقدية والتكنولوجية المتسارعة.

وأكد أن الزمن الذي كانت فيه المعادلة التقليدية 60% أسهم و40% سندات توفر عوائد موثوقة قد انتهى، وأصبح بناء المحافظ يتطلب اليوم مزيجاً من القناعة الراسخة والتواضع الفكري لمواكبة الاضطرابات العالمية، والبحث عن أصول توفر حماية حقيقية ونمواً مستداماً في بيئة اقتصادية متغيرة باستمرار





الاقتصاد الإماراتي العقارات في دبي مركز دبي المالي العالمي سوق الطاقة الاستثمار

