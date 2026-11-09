تحليل سياسي واقتصادي: نحو أجندة جديدة للنمو والمشاركة بعد انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

دراسة شاملة تتناول نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية كتعبير عن رفض السياسات الاقتصادية الحالية، وتقدم رؤية لثلاثة محاور رئيسية تشمل دعم البحث العلمي، وتجديد دعم الأسواق المفتوحة، وإصلاح نظام الهجرة والاستثمار لضمان النمو الشامل.

أشارت نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية التي جرت في الأسبوع الماضي إلى رفض شعبي واضح وجذري للمسار الحالي للسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الولايات المتحدة، كما شكلت هذه النتيجة تعبيراً قوياً عن قلق الناخبين المتزايد إزاء التداعيات السلبية لسياسات إدارة ترامب على القدرة المتزايدة لتكاليف المعيشة، والآفاق المستقبلية للنمو الاقتصادي وفرص الحصول على عمل لائق.

بالإضافة إلى ذلك، عبر الشعب عن مخاوفه من النهج المتساهل وغير الكافي الذي تتبعه الإدارة الحالية في تنظيم قطاع الذكاء الاصطناعي الواعد والمثير للجدل، مما يثير تساؤلات حول كيفية مواكبة التقدم التكنولوجي السريع بأطر قانونية تحمي المصالح العامة. كما تعبر نتائج التصويت عن مخاوف الديمقراطيين المحتملة بشأن التأثير الكبير لبعض السياسات التقدمية التي يطرحونها على عجز الميزانية الفيدرالية، والذي يعد بالفعل في مستويات مرتفعة ومقلقة، مما يستدعي حكمة سياسية دقيقة لتجنب انهيار التوازن المالي.

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وبناءً على هذا السياق السياسي والاقتصادي المعقد، تلوح في الأفق فرصة سانحة ونادرة لصياغة أجندة اقتصادية جديدة وشاملة تحظى بدعم واسع من الحزبين الرئيسيين، وتركز بشكل أساسي على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وضمان مشاركة كاملة وفعالة لجميع شرائح المجتمع في النشاط الاقتصادي، بما يعكس تطلعات الناخبين نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. لقد تسببت الركيزتان الرئيسيتان للنمو في العقود الأخيرة، وهما التقدم التكنولوجي المتسارع والعولمة الاقتصادية، في حدوث اضطرابات هيكلية عميقة جعلت الكثير من الأفراد والمناطق المحلية يشعرون بأنهم لا يجنون ثمار الازدهار الاقتصادي الذي حققته البلاد على المستوى الكلي، ثم جاءت ثورة الذكاء الاصطناعي لتفاقم هذه المخاوف وتجعل الفجوة بين Gewinnerين والخاسرين أوسع.

الركائز الرئيسية للنمو الاقتصادي والذكاء الاصطناعي

ورغم أن بعض السياسات التي تم طرحها خلال العقد الماضي أسهمت في دعم أجندة النمو، مثل التغييرات الضريبية المحفزة للاستثمار في قانون خفض الضرائب وإيجاد الوظائف لعام 2017، ومشروع القانون الكبير والجميل لعام 2025، إلا أن الرسوم الجمركية المرتفعة ومعدلات التضخم أثرت سلباً في آفاق الاقتصاد والمزاج العام على حد سواء، لذلك فإنه إلى جانب أهمية الحوافز الضريبية والإصلاح التنظيمي، هناك حاجة ملحة لاتخاذ ثلاث خطوات استراتيجية إضافية.

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أولاً، يعد دعم البحث العلمي على المستوى الفيدرالي أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الاقتصاد، كما أنه يحقق معدلات عائد مرتفعة، وينبغي للحكومة أيضاً دعم مراكز البحوث التطبيقية في جميع أنحاء البلاد لتشجيع تحويل الأفكار الجديدة إلى تطبيقات تجارية ناجحة، كما أن دور الأبحاث المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تعزيز نمو الإنتاجية مستقبلاً، لذا فإن الإصلاحات التي تتيح تحديث شبكات نقل الكهرباء وتوسيعها ستكون حيوية لضمان استمرارية هذا النمو.

تجديد الدعم للأسواق المفتوحة والتجارة

ثانياً، لا بد من تجديد الدعم للأسواق المفتوحة، وبينما يمكن لسياسات اليوم أن تبرر استثناءات من الانفتاح لدواعي الأمن القومي أو لحماية سلاسل التوريد الحيوية، فإن التدخل الواسع في حركة التجارة يأتي بنتائج عكسية، إذ تؤدي الرسوم الجمركية الشاملة إلى رفع تكاليف السلع الوسيطة الضرورية للصناعة الأمريكية، وتشير الدراسات إلى أن المستهلكين والشركات في الولايات المتحدة هم من تحملوا الجزء الأكبر من هذه التكاليف الباهظة.

ويمكن للإصلاح الضريبي أن يعالج المخاوف المشروعة بشأن افتقار الشركات لحوافز كافية للاستثمار والنمو داخل أمريكا، حيث من شأن ضريبة التدفق النقدي، التي تعامل فيها الاستثمارات كونها نفقات فورية ولا تخصم فيها الفوائد من الوعاء الضريبي، أن تشجع على الاستثمار وتقلل الاعتماد على الرافعة المالية، وتفرض ضرائب أكثر فعالية على أرباح الشركات الكبرى التي تتمتع بقوة سوقية. كما أن إضافة التعديلات الحدودية من شأنه أن يلغي الحوافز التي تدفع الشركات الأمريكية والأجنبية إلى نقل أصولها أو وظائفها أو أرباحها إلى الخارج.

الإصلاح الضريبي ودعم الاستثمارات الداخلية

ثالثاً، رغم أن اتخاذ إجراءات صارمة ضد الهجرة غير القانونية أمر مبرر، إلا أن فرض قيود واسعة النطاق على هجرة العمالة عالية المهارة، كما ظهر في الهجمات الأخيرة على تأشيرات H-B المخصصة للعمال المهرة أو على تصاريح التدريب العملي الاختياري للطلاب الأجانب، يعد أمراً مناهضاً للنمو الاقتصادي، ويجب تصميم نهج المشاركة الكاملة بهدف إعادة ربط الأفراد بسوق العمل في ظل التحولات الهيكلية المصاحبة للتقدم التكنولوجي وحركة التجارة، حيث يمثل النمو والاضطراب الاقتصادي وجهين لعملة واحدة. تتضمن عناصر نهج المشاركة الكاملة توسيع نطاق الائتمان الضريبي على الدخل لتعزيز العوائد من العمل، وتوفير تدريب فردي أفضل للتكيف مع فرص العمل الجديدة من خلال حسابات إعادة التوظيف الشخصية، إضافة إلى تقديم دعم فيدرالي للكليات المجتمعية التي تعد المحركات المحلية للتدريب وإعادة التأهيل المهني.

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ويمكن تقديم تأمين على الأجور للعمال الذين يواجهون فقدان وظائفهم على المدى الطويل، بحيث يغطي هذا التأمين جزءاً من الفارق بين أجرهم السابق وأجرهم الأولي في وظيفة جديدة، ومن شأن مبادرات كهذه أن تعزز الدعم العام للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي التي ترفع مستوى الإنتاجية، مع تبديد المخاوف من أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى فقدان الوظائف مستقبلاً. وتعد هذه السياسات استجابة عملية للمخاوف المشروعة لدى الناخبين بشأن المستقبل، كما تقدم بديلاً قوياً للنزعة القومية الاقتصادية الشعبوية، فتركيزها على مساعدة الفئات التي استبعدت من سوق العمل يلقى صدى لدى التقدميين، بينما توفر في الوقت نفسه للمحافظين دعماً لأسواق مفتوحة ونمواً اقتصادياً مستداماً.

مكافحة الهجرة غير القانونية وتأثيرها على النمو

لقد أظهرت انتخابات التجديد النصفي أن الشاغل الأكبر للجمهور الأمريكي هو تكلفة المعيشة، لذا فإن تبني أجندة ترتكز على النمو والمشاركة يمثل نقطة الانطلاق الصحيحة على الصعيد الاقتصادي، وأفضل وسيلة للاستجابة لرفض الناخبين للوضع الراهن. إن تحقيق هذا التوازن بين تحفيز الابتكار وحماية القوة العاملة يتطلب إرادة سياسية متجردة ترتقي فوق التجاذبات الحزبية، فالأجندة الشاملة ليست مجرد خيار اقتصادي، بل هي مسار استراتيجي ضروري لاستعادة ثقة الناخبين وضمان استقرار النمو وازدهار المجتمع في المستقبل.