دراسات علمية حديثة تحلل خصلات شعر لودفيغ فان بيتهوفن وتكشف إصابته بفيروس التهاب الكبد B ومستويات سامة من الرصاص مما يفسر تدهور صحته.

كشفت تحليلات علمية حديثة أجريت على خصلات شعر تعود للموسيقار الألماني العبقري لودفيغ فان بيتهوفن عن أدلة قاطعة تشير إلى إصابته بعدة أمراض خطيرة كانت تهدد حياته، حيث توصل العلماء إلى وجود فيروس التهاب الكبد B ومستويات مرتفعة جداً من الرصاص في جسمه.

يعتبر هذا الاكتشاف نقلة نوعية في فهم الألغاز الطبية المحيطة بحياة بيتهوفن، الذي توفي عام 1827، حيث تربط التحليلات الجينية والكيميائية بين عوامل وراثية وظروف بيئية ساهمت في تدهور صحته خلال سنواته الأخيرة، رغم عدم حسم السبب المباشر للوفاة بشكل نهائي حتى الآن.

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أصول اللغز الصحي لبيتهوفن

بدأت خيوط هذا اللغز الطبي المعقد في عام 1802، عندما كان بيتهوفن يبلغ من العمر 31 عاماً، حيث كتب رسالة مؤثرة إلى شقيقيه وصف فيها معاناته من أمراض مزمنة وفقدان تدريجي للسمع اضطرابات صحية أثرت بشدة في حياته اليومية وإبداعه الفني.

في تلك الرسالة التي لم يرسلها في النهاية، عرّف الموسيقار حالته بأنها ميؤوس منها، وكشف عن حجم الألم الجسدي والنفسي الهائل الذي كان يعيشه، خاصة بعد أن بدأت مشكلاته الصحية تشكل تهديداً مباشراً لقدرته على مواصلة مسيرته الموسيقية التي كانت في ذروتها آنذاك.

نتائج التحاليل الجينية والجزيئية

في عام 2023، نشرت دورية Current Biology دراسة علمية رائدة اعتمدت بشكل أساسي على تحليل الحمض النووي المستخرج من عينات شعر منسوبة إلى الموسيقار الألماني، وكشفت هذه الدراسة عن حقائق جديدة غيرت الفهم الطبي لحياته.

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أوضحت الدراسة أن بعض الخصلات التي اعتُقد لسنوات طويلة طويلة من الزمن أنها تعود إلى بيتهوفن لم تكن تخصه في الواقع، بينما أتاحت العينات الأخرى التي يُرجح أنها أصلية الوصول إلى معلومات دقيقة عن تاريخه الصحي المرضي.

ومن أبرز النتائج التي توصل إليها الباحثون في هذا الصدد، العثور على أدلة قوية تشير إلى إصابة لودفيغ فان بيتهوفن بفيروس التهاب الكبد B، بالإضافة إلى اكتشاف استعداد وراثي مرتفع للإصابة بأمراض الكبد المختلفة.

تحليلات الرصاص والزئبق والزرنيخ

لم تتوقف الاكتشافات عند الجانب الجيني فحسب، إذ كشفت أبحاث أُجريت في عام 2024 بقيادة الباحث نادر رفاعي من كلية الطب بجامعة هارفارد، عن نتائج لافتة جداً بعد فحص عينتين إضافيتين من شعر الموسيقار العبقري.

أظهرت هذه التحليلات الكيميائية وجود تركيزات مرتفعة للغاية من الرصاص في عينات الشعر، حيث بلغت في إحدى العينات نحو 95 ضعف المستوى المرجعي المستخدم في عمليات المقارنة العلمية المعتمدة.

إلى جانب الرصاص، رصدت الدراسة مستويات مرتفعة من الزرنيخ والزئبق، وقدّر الباحثون أن مستويات الرصاص المكتشفة قد تعادل تركيزاً في الدم يصل إلى نحو 71 ميكروغراما لكل ديسيلتر، وهي مستويات سامة تؤثر على الوظائف الحيوية.

المقارنات الطبية المعاصرة والتقييم

في عام 2025، حاول فريق من الباحثين النظر إلى حالة لودفيغ فان بيتهوفن من منظور طبي معاصر دقيق، من خلال مقارنة مستويات تعرضه التاريخية للرصاص بالمؤشرات الصحية والقياسات المستخدمة حديثاً في الطب.

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وأظهرت هذه المقارنات أن التركيز التقديري للرصاص في دم الموسيقار كان سيتجاوز بنحو 17 مرة المستويات المسجلة لدى 95% من الرجال البالغين في ألمانيا عام 2019، مما يعكس ضخامة التعرض للسموم.

كما أشارت النتائج إلى أنه كان سيتجاوز بنحو 2.8 مرة إحدى القيم المرجعية المعتمدة لدى اللجنة الألمانية للرصد الحيوي البشري، وهو ما يشير إلى تعرض بيتهوفن لمستويات قادرة على إحداث أضرار صحية كبيرة أو تفاقم أمراض موجودة بالفعل.

التأثير الصحي والمصير المجهول

على الرغم من هذه الأدلة القوية، شدد العلماء ومن بينهم يوهانس كراوزه الباحث في معهد ماكس بلانك للأنثروبولوجيا التطورية، على أن تعدد الأعراض التي عانى منها الموسيقار لا يعني بالضرورة أن مرضاً واحداً أو مادة سامة واحدة كانت مسؤولة عنها جميعا.

ورجّح الباحثون أن تكون العوامل الوراثية، إلى جانب استهلاك الكحول والإصابة بالفيروس، قد أسهمت مجتمعة في تدهور صحة الكبد، دون أن يتمكنوا من إثبات أن أياً منها كان السبب المباشر للوفاة، مما يترك الغموض يحيط بالسبب النهائي.

ورغم التسمم المحتمل بالرصاص الذي قد يساهم في اضطرابات الجهاز الهضمي وتأثر وظائف الكلى وربما تفاقم مشكلات السمع، إلا أن بيتهوفن استطاع مواصلة الإبداع وتأليف مئات الأعمال الموسيقية التي تركت أثرا عميقا في تاريخ الموسيقى العالمية.

وكان الموسيقار قد أشار في رسالته الشهيرة إلى أن الفن أنقذ حياته، وأن رغبته في إنجاز الأعمال الموسيقية التي شعر بأنه مدعو إلى تقديمها كانت السبب الذي دفعه إلى الاستمرار والتمسك بالحياة رغم الألم والمعاناة الجسدية والنفسية.