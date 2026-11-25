دراسة تفصيلية تكشف الفرق الجوهري بين وقود الطائرات والبنزين العادي، وتوضح كيف يمكن أن يسبب الرصاص إضافات في الوقود الجوي أضراراً هيكلية خطيرة للمحركات التقليدية والحساسات البيئية.

يثير استخدام وقود الطائرات في السيارات تساؤلات واسعة حول مدى قدرته على تحسين أداء المحركات، خاصة مع ارتفاع رقم الأوكتان فيه ليصل إلى 100، وهي قيمة تتجاوز معظم أنواع البنزين التجاري المتاح في محطات الوقود. ومع أن هذه الإحصائية قد تبدو مغرية للسائقين الباحثين عن قوة إضافية، فإن الحقائق الفنية تشير إلى أن هذه الميزة لا تجعله خياراً آمناً أو أفضل، بل قد يعرض المركبات لأضرار ميكانيكية وجسيمية بيئية كبيرة لا يستهان بها. وفقاً لتقرير نشره موقع "SlashGear"، فإن الفرق بين وقود الطائرات والبنزين العادي ليس مجرد في رقم الأوكتان ، بل يتعلق باختلافات كيميائية جوهرية في التركيبة والتصميم.

الاختلافات الكيميائية والهيكلية بين الوقودين

يختلف وقود الطائرات المعروف باسم "أفغاس" (Avgas) بشكل جوهري في تركيبته الكيميائية عن البنزين المستخدم في السيارات، نظراً لتصميمه خصيصاً ليتناسب مع طبيعة عمل محركات الطائرات وليس محركات المركبات الأرضية التقليدية. أوضح التقرير أن أبرز نقاط التباين تكمن في الإضافات الكيميائية المضافة للوقود، حيث لا يحتوي وقود الطائرات على الإيثانول على عكس العديد من البنزينات الحديثة، لكنه يحتوي بدلاُ على الرصاص. يعمل هذا العنصر على رفع مقاومة الوقود لظاهرة الطرق أو الصفع داخل المحرك، وهي مشكلة تنتج عن الاحتراق غير الطبيعي للوقود داخل الأسطوانات أثناء التشغيل.

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المخاطر الميكانيكية على المحركات الحديثة

رغم أن وجود الرصاص يعد ميزة حيوية في محركات الطائرات لكفاءته العالية، إلا أن تواجده يمثل خطراً حقيقياً على السيارات العادية. يمكن أن يؤدي استخدام وقود الطائرات في المركبات البرية إلى تلف حساسات الأكسجين والمحولات الحفازة المسؤولة عن الحد من الانبعاثات الضارة، مما يعطل أنظمة التحكم بالانبعاثات بشكل كامل. فضلاً عن ذلك، فإن التركيب الكيميائي للوقود يؤدي إلى تكوين ترسبات قد تؤثر بشكل سلبي في شمعات الإشعال وتتسبب في تعطلها، مما يتطلب إصلاحات مكلفة وإزالة هذه الأجزاء التالفة لاستعادة كفاءة المحرك.

تباين ظروف التشغيل والأحمال الديناميكية

يشير التقرير إلى أن وقود الطائرات يحتوي أيضاً على مركبات وإضافات كيميائية صُممت لتناسب التشغيل لفترات طويلة تحت أحمال ثابتة، وهي ظروف تختلف تماماً عن طبيعة عمل محركات السيارات اليومية. تتعرض السيارات لتغيرات مستمرة وكثيفة في السرعة والحمل وضغط دواسة الوقود، مما يتطلب وقوداً سريع الاستجابة لهذه التغيرات. ويرجع اهتمام بعض عشاق السيارات وسباقات المحركات بوقود الطائرات إلى ارتفاع رقم الأوكتان فيه إلى 100 مقارنة بمعظم البنزين التجاري الذي لا يتجاوز عادةً 94 أوكتان، ما جعله محط اهتمام الباحثين عن وقود يتمتع بمقاومة مرتفعة للاحتراق المبكر.

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توفر البدائل المتخصصة وقود السباقات

في المقابل، تتوافر أنواع متخصصة من وقود السباقات تنتجها شركات مثل "Sunoco"، وتُصمم خصيصاً لتلبية احتياجات محركات السيارات وظروف التشغيل القاسية على حلبات السباق، مع توفير درجات أوكتان قد تتجاوز تلك الموجودة في وقود الطائرات. ورغم أن بعض أنواع وقود السباقات تحتوي أيضاً على الرصاص، فإنها تختلف في تركيبتها عن وقود الطائرات، إذ جرى تطويرها بدقة لتناسب طبيعة عمل محركات السباقات الديناميكية. ساهم توافر وقود الطائرات في المطارات وانتشار استخدامه بين بعض متسابقي السيارات في الماضي في تعزيز سمعته، لكن هذه السمعة لا تعكس بالضرورة مدى ملاءمته للسيارات في ظل الحاجة لاستجابة سريعة للتغيرات المتكررة.

الخلاصة وتوصيات الخبراء الفنية

يخلص التقرير إلى أن ارتفاع رقم الأوكتان وحده لا يجعل وقود الطائرات مناسباً للسيارات، وأن استخدام قد يؤثر سلباً في أداء المحرك وعمليات ضبطه دون تحقيق مكاسب ملموسة تتناسب مع التوقعات المرتبطة برقم الأوكتان العالي. يجب أن يعتمد اختيار الوقود دائماً على مواصفات المحرك وتوصيات الشركة المصنعة وليس على رقم الأوكتان فقط، لتجنب الأضرار المحتملة والحفاظ على كفاءة المحرك ومكوناته. إن محاولة استبدال البنزين بوقود الطائرات هو قرار خاطئ تقنياً قد يكلف أصحاب المركبات غالياً من حيث إصلاح الأضرار الهيكلية والفنية التي قد تلحق بالمحرك ونظام العادم.