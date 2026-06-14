تحليل أسباب الفراغات في مقاعد كأس العالم 2026 بين ارتفاع الأسعار والظروف المناخية

تفسير الفجوات المرئية في مدرجات مباريات كأس العالم 2026 بالمقارنة مع الأرقام الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم، مع التركيز على تأثير أسعار التذاكر، الطقس، وصعوبات السفر بين الدول المستضيفة.

أظهرت الأرقام الأخيرة للـ "فيفا" خلال ست مباريات أولى من كأس العالم 2026 أن الفجوات التي لاحظها المشاهدون في بعض المدرجات لا تعكس نقصاً في الحضور الجماهيري بحد ذاته، بل تُعزى إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي تشمل أسعار التذاكر المرتفعة، ظروف الطقس، وصعوبات السفر والإجراءات القنصلية بين الولايات المتحدة، المكسيك وكندا المستضيفين للبطولة.

فوفقاً لتقرير مستقل نشره موقع "ذا أتلتيك"، فإن متوسط سعر التذكرة في بعض اللقاءات ارتقى إلى ما يقارب الـ 500 دولار، بينما تجاوزت أسعار مقاعد كبار الشخصيات حدود الـ 5 آلاف دولار، ما أدى إلى تراجع عدد المشجعين الذين يفضلون الجلوس في مقاعدهم طوال مدة المباراة، بل يكتفون بمرورهم عبر مناطق الدخول ثم التوجه إلى مناطق أخرى داخل الملعب أو الخروج قبل انتهاء اللقاء. تجسدت هذه الظواهر بوضوح في مباراة كوريا الجنوبية ضد التشيك التي أُقيمت على ملعب أكرون بمدينة غوادالاخارا، حيث سجلت "فيفا" حضوراً رسمياً يبلغ 44,985 مشجعاً من إجمالي سعة 45,664 مقعداً، أي فرق 679 مقعداً فقط.

إلا أن الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت عددًا أكبر من المقاعد الشاغرة، خصوصاً في أقسام الضيافة والمقاعد ذات الأسعار المرتفعة، ما يدل على أن البعض قد استخدم تذاكره لمجرد المرور إلى داخل الملعب دون البقاء في مقاعدهم طوال الوقت. ردّت "فيفا" على هذه الإشارات مؤكدةً أن أرقام الحضور الرسمية تُستند إلى عدد التذاكر التي تم مسحها إلكترونيًا عند الدخول إلى نطاق الملعب، وليس إلى عدد الأشخاص الجالسين في مقاعدهم خلال المباراة، مشيرةً إلى أن الكثير من الحضور انتقلوا إلى مناطق الحركة داخل الساحة أو غادروا الجلوس في وقت مبكر لتفادي الحرارة أو لاستكمال أنشطة أخرى.

مشهد آخر يعكس نفس النمط ظهر في لقاء قطر وسويسرا الذي انتهى بتعادل 1-1 على ملعب ليفاي في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا. فقد أعلن عن حضور رسمي قدره 67,966 مشجعاً من سعة 68,827 مقعداً، أي فرق 861 مقعداً، إلا أن درجات الحرارة المرتفعة أدت إلى تفريغ مقاعد على مستويات مرتفعة، حيث فضل بعض الجماهير البقاء في مناطق داخلية مكيفة أو تأخير عودتهم إلى مقاعدهم بعد الاستراحة.

وعلى الرغم من هذه الفروقات، فإن أجواء المباراة ارتفعت بفضل حضور جماهير سويسرا الحمراء خلف المرمى وجماهير قطر المتحمسة، إلى جانب حضور كبير من المشجعين المحليين الذين جاءوا لمتابعة البطولة. يوضح التقرير أن الفارق بين الأرقام الرسمية والواقع المرئي في الصور ينبع من اختلاف طريقة احتساب الحضور: الأول يعتمد على عدد التذاكر الممسوحة فعلياً، بينما الثاني يراعي وجود المشجعين في مقاعدهم في كل لحظة من المباراة.

هذا التباين قد يدفع الجهات المنظمة لتعيد النظر في آليات قياس الحضور وتحسين تجربة المشجعين لتقليل الفجوات الظاهرة في المستقبل





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كأس العالم 2026 تذاكر كرة القدم الطقس والرياضة حضور المشجعين الفيفا

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