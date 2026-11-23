تحقيقات فدرالية أمريكية تكشف عن شبكة لتهريب شرائح الذكاء الاصطناعي من إنفيديا إلى الصين عبر شركة ميغاسبييد التابعة لأليس هوانغ وعلاقاتها بالجهاز الاستخباراتي الصيني.

تتوسع دائرة التحقيقات الفدرالية الأمريكية بشكل ملحوظ في قضية الاتهامات الموجهة لشركة إنفيديا وشبكتها التجارية المرتبطة ب أليس هوانغ ، والتي تُتهم بتسهيل تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة إلى الصين. وكشفت تقارير استخباراتية جديدة عن علاقات وثيقة تربط هوانغ بالجهاز الاستخباراتي الصيني، بالإضافة إلى دور شبكات معقدة في جنوب شرق آسيا في تجاوز العقوبات الأمريكية.

تفاصيل العلاقات الاستخباراتية والشبكات التجارية

كشفت المعلومات الاستخباراتية الأمريكية، التي نقلتها صحيفة نيويورك تايمز، عن تواصل أليس هوانغ مع مسؤول في وزارة أمن الدولة الصينية، وهو الجهاز الاستخباراتي الرئيسي في بكين، خلال الفترة الممتدة من ربيع 2025 حتى خريف 2026. حدث هذا التواصل بالتزامن مع علاقة عاطفية كانت تربطها بجنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي السابق لإنفيديا وأحد أبرز صناعي رقائق الذكاء الاصطناعي في العالم.

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تشير مصادر استخباراتية أمريكية إلى أن هناك أدلة تجمع شريك هوانغ التجاري كانغ وي بالجهاز الاستخباراتي الصيني نفسه، بينما تعمل السلطات حاليًا على تحديد مدى امتداد هذه العلاقات وطبيعتها الدقيقة. كما أكد مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جاي كلايتون في مقابلة مع شبكة أيه بي سي أن التحقيقات تشمل هوانغ شخصيًا وشريكتها السابقة ميغاسبييد إنترناشونال المتخصصة في الحوسبة السحابية وتشغيل مراكز البيانات في جنوب شرق آسيا.

التداعيات القانونية ودور لي مينغ

في تطور قانوني جديد، كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن تورط لي مينغ، وهو مواطن صيني يبلغ من العمر 52 عاماً، في أنشطة شركة ميغاسبييد وإنجازاتها الرئيسية. يواجه لي مينغ خمس تهم جنائية في سنغافورة، تشمل اثنتين منها بالاحتيال عبر تقديم بيانات كاذبة، إلى جانب اتهامات بإدارة شركة ودخول غير مصرح به إلى حساب مصرفي والإخلال بالواجبات الإدارية.

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تركز إحدى التهم الأساسية على تقديم معلومات مضللة إلى شركة سوبر مايكرو كمبيوتر الأمريكية بشأن الاحتفاظ بالخوادم التي اشترتها ثم تأجيرها لاحقًا. وقد أُفرج عن لي مينغ بكفالة مالية قدرها مليون دولار سنغافوري، بينما لا تزال قضيته منظورة أمام القضاء السنغافوري، مما يعكس تعقيد الشبكة المالية والتجارية المعنية بالتحقيق.

موقف الحكومة السنغافورية وإنفيديا

أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت سعي الإدارة للحصول على إجابات من إنفيديا حول مبيعاتها إلى الصين، ولا سيما تحديد المسؤولين عن مراقبة الالتزام بقواعد التصدير والمستويات الإدارية التي كانت على علم بالأنشطة محل التحقيق. وأوضحت وزارتا التجارة والعدل الأمريكيتان أن التحقيق في أنشطة ميغاسبييد بدأ عام 2024 على خلفية شبهات بانتهاك ضوابط التصدير الأمريكية.

من جانبها، صرحت وزارة الداخلية السنغافورية بأن الشرطة لم تعثر على أدلة كافية لإثبات ارتكاب هوانغ جرائم مرتبطة بالإقرارات غير الدقيقة، لكنها وجهت إليها تحذيرًا شديد اللهجة بسبب تقديم معلومات اعتُبرت غير دقيقة عن علم. وأكدت الوزارة أن سنغافورة لم تحقق معها بتهمة التجسس، فيما نفت ميغاسبييد أي مخالفات ووصفت نفسها بأنها شركة تعمل بصورة مشروعة وقانونية، مشيرة إلى أن هوانغ غادرت الشركة في أغسطس 2025.

الآثار الجيوسياسية والآراء المستقبلية

تشير المعلومات الاستخباراتية إلى أن شبكة الشركات المرتبطة بهوانغ وشريكها ربما أدت دورًا في شراء ونقل رقائق إنفيديا المتطورة إلى وجهات مختلفة في جنوب شرق آسيا، قبل وصول بعضها إلى شركات تكنولوجية صينية مثل علي بابا. كما ارتبطت هذه الشبكة بجهود لتوفير رقائق متقدمة لشركات عسكرية صينية مملوكة للدولة تعمل لصالح الجيش الصيني.

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يرى مسؤولون أمريكيون سابقون، من بينهم مات بوتينغر، أن هذه الأنشطة تتوافق مع توجهات وزارة أمن الدولة الصينية الرامية إلى تجاوز القيود الأمريكية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات والتقنيات الحيوية. ومن المنتظر أن تتصاعد الضغوط السياسية والقانونية، حيث وافق جنسن هوانغ والمستشار القانوني العام لتيم تيتر على مقابلات مغلقة مع ثلاث لجان تابعة لمجلس النواب الأمريكي يومي الأول والثاني من ديسمبر المقبل.

تسعى اللجان إلى معرفة كيفية وصول الجهات الصينية إلى الرقائق المتطورة وما إذا كانت هناك صلات بين الأطراف المعنية والجهاز الاستخباراتي الصيني. ويعتبر رايان فيداسيوك، المستشار السابق للشؤون الثنائية بين الولايات المتحدة والصين في وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك الكثير من التفاصيل التي لا تزال غير معروفة، متوقعًا أن يركز المشرعون على علاقات الشركة بعملائها وتوقيت معرفة المسؤولين بالأنشطة محل التحقيق.