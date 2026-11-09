تحقيق نيويورك تايمز: أليس هوانغ وإنفيديا والشكوك بالرقائق الصينية

تحقيق صحفي يكشف عن دور أليس هوانغ وميل سبيد في شراء رقائق إنفيديا ومخاوف التجسس، مع تفاصيل قانونية ومالية واسعة حول هذه القضية المعقدة.

أطلقت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقاً صحفياً مكثفاً كشف عن شبكة معقدة تربط المستثمرة الصينية أليس هوانغ بشركة إنفيديا العملاقة، وسط شكوك قوية بتورطها في عمليات استخباراتية ومحاولة التلاعب بقواعد تصدير الرقائق المتقدمة. ورد في عنوان التقرير الصادر في 9 أكتوبر 2025 سؤال جوهري يتعلق بقدرة الصين على شراء رقائق إنفيديا المحظورة عبر واجهات دبلوماسية وتجارية غامضة.

شكوك استخباراتية وعلاقات شخصية

تركز الشكوك في البداية على شخصية أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية في شركة "ميغاسبيد" لمراكز البيانات ومقرّها سنغافورة، والتي اتهمها التقرير بمحاولة تنفيذ عمليات تجسس على الرئيس التنفيذي لإنفيديا، جنسن هوانغ. ولم تستبعد المصادر أن يكون الهدف من هذه الاتصالات هو التأثير على سياسة الشركة أو الوصول إلى تقنيات محظورة.

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أبرزت الصور المنشورة مع التحقيق لقاءات علنية بين أليس وهجونغ، أبرزها ليلة في يونيو 2024 في حانة تطل على مدينة تايبيه. وخلال تلك الليلة، زعمت أليس أنها ستتمكن من استدعاء جنسن هوانغ لحضور الاجتماع، وهو ما حدث فعلياً، مما عزز صلتها بـ"رجل الصناعة الأكثر نفوذاً" في قطاع الرقائق.

أصبح هذا النوع من العلاقات محل اهتمام مباشر لأجهزة الاستخبارات الأميركية والكونغرس، كما أعلنت شركة إنفيديا عن فتح تحقيق مستقل داخلي. ويهدف هذا التحقيق إلى معرفة مدى استهداف الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ لعملية استخباراتية أجنبية، وهل كانت الاتصالات التجارية مجرد غطاء لنشاط غير مشروع.

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أصول الشركة وسلسلة الملكية

يعتمد التحقيق في صياغته على سجلات شركات وسيرة مهنية منشورة، رغم اعتراف الصحيفة بصعوبة التحقق من بعض المراحل المبكرة في حياة أليس هوانغ. ووفقاً للسجلات، تأسست الشركة السنغافورية تحت اسم "سفن رود إنترناشونال" عام 2015، ثم تم تغيير النشاط الخارجي ليكون "ميغاسبيد" في 2023.

تولت أليس هوانغ منصب المديرة الإدارية في مارس 2023، وظهرت أسهم الملكية في كيان باسم "هوانغ لي ليمتد". وفي نوفمبر 2023، انتقلت النشاطات إلى شركة جديدة تُدعى "سويفت داتا"، وهي الفترة التي استقالت منها أليس من منصبها الرسمي المسجل، لتبقى اسمها مرتبطاً بالشبكة.

ربط التقرير بين هذه الكيانات وشركات صينية كبيرة، منها "تنسنت" التي يخدم مركز بيانات ضخم خارج شنغهاي شبكة استثمارية واسعة. كما كشف التحقيق عن وجود استثمار في شركة للأمن السيبراني تابعة لـ"مجموعة الصين لتكنولوجيا الإلكترونيات"، مما يعزز الخوف من وجود ارتباطات عسكرية وتقنية مباشرة.

صفقات بقيمة 4.8 مليارات دولار

تمثل القيمة المالية للقضية النواة الأساسية لاتهامات التهرب من القيود التصديرية. ووفق سجلات تجارية مفصلة، اشترت "ميغاسبيد" وتجار تابعون لها تجهيزات متطورة للذكاء الاصطناعي تحتوي على رقائق إنفيديا، بقيمة لا تقل عن 4.8 مليارات دولار.

امتدت هذه المشتريات الضخمة خلال الفترة الممتدة من يونيو 2024 وحتى فبراير 2026، مما جعلها تحت المجهر الدقيق للسلطات الأمريكية. وقد أثار حجم هذه المعاملات قلقاً كبيراً بشأن احتمال تحويل هذه التجهيزات إلى الصين بالمخالفة الصريحة لقواعد حظر التصدير الأمريكية.

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يصف التقرير قدرة أليس هوانغ على الوصول إلى جنسن هوانغ بأنها ذات قيمة تجارية هائلة، حيث استخدمت هذه الصلة لاستقطاب الأموال والترويج لأعمال "ميغاسبيد" التي أصبحت من كبار عملاء إنفيديا في جنوب شرق آسيا.

تاريخ مهني مشكوك في صحته

حاول الصحفيون تتبع مسار أليس هوانغ الوظيفي للتحقق من ادعاءاتها، لكن النتائج كانت متضاربة ومليئة بالثقوب السوداء. تشير سيرتها الذاتية إلى عملها كمذيعة ومراسلة في تلفزيون هونان والتلفزيون المركزي الصيني "سي سي تي في" قبل انتقالها للقطاع المالي.

ومع ذلك، نفى مسؤولو تلفزيون هونان سماعهم بها، ولم يعثر الصحفيون على أي ملفات توثق عملها في الموقع المذكور. كما فشلت "نيويورك تايمز" في تأكيد تجربتيها في الخدمات المصرفية الخاصة في "إتش إس بي سي" أو منصب نائب الرئيس في "سيتيك سيكيوريتيز".

يبدو أن المسار الحقيقي للأمر يرتبط بصندوق "هيكسي كابيتال" في شنغهاي، الذي استثمر بسخاء في شركات أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي. ويظل اسم أليس هوانغ، أو اسمها الآخر "هوانغ لي"، رمزاً لغامضاً في عالم التكنولوجيا العالمية، حيث تلتقي مصالح الأعمال الصاخبة بظلال المخاوف الأمنية والدولية.